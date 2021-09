Top tres de las mejores apps de citas que puede encontrar en iOS o Android

Las apps de citas son perfectas para encontrar al amor de su vida, o solo una persona con quien pasar un buen momento. Shutterstock

Aunque la pandemia por covid-19 aún no ha culminado, tal parece que la vida “normal” se acerca cada vez más, con políticas de aislamiento menos exigentes y gobiernos más laxos en sus estrategias en contra del peligroso virus. Los programas de vacunación parecen crear un espectro de seguridad en medio de las personas, lo que les permite renovar la confianza, así como el deseo de conocer gente, ya sea para entablar una simple conversación o, por qué no, terminar en una relación.

Sea para lo que sea, no cabe duda que las apps de citas son una de las mejores opciones que se pueden encontrar hoy en día, especialmente porque utilizan un aliado muy especial: internet. Contar con una buena conexión a la red no garantiza una pareja con la que pueda cumplir todo lo que desea, ya sea desde una noche de encuentro casual hasta el inicio de una relación de pareja exitosa, pero sí es el medio que le asegurará iniciar con pie derecho su búsqueda.

Todos saben que las redes sociales muchas veces sustituyen este servicio, pero no todas cuentan con las “libertades” que sí tienen las apps especializadas en el tema, por lo que para evitar inconvenientes y desilusiones virtuales, lo mejor es ir directamente con las “expertas” y darlo todo para encontrar a la persona ideal (sin importar para qué la quiere).

Pensando en esto, Infobae trae tres recomendaciones de apps de citas que puede o no conocer, y que seguramente serán un buen medio para encontrar a la persona con la que ha soñado o con la que quiere pasar solo un buen rato:

OkCupid

Todos saben que la mayoría de las personas que entran a una app de citas no llegan precisamente pensando en encontrar al amor de su vida; sería un engaño si niega que los seres humanos que buscan este tipo de plataformas lo hacen con el objetivo de terminar en la cama con alguien más. Sin embargo, ¿no sería genial que la persona con la que se cruza contará con gustos personales, sociales y hasta políticos iguales o similares a los suyos en lugar de solo tener un cuerpo o rostro bonitos?

Precisamente esto es lo que ofrece OkCupid, una app que, aunque no solo se usa para poder ligar, ofrece este tipo de servicios, aunque con características un poco diferentes. Dentro de su configuración, las personas pueden establecer un perfil de acuerdo con las problemáticas políticas y sociales actuales, y su respectiva postura o gusto frente a estas. Seguro que alguien más querrá “cruzarse” con usted.

Hinge

Traducido como “bisagra”, esta app tiene como objetivo principal la formación de relaciones exitosas. Es de esas plataformas que dicen: “Queremos que una pareja salga en televisión y pueda mencionarnos como la aplicación que los unió de por vida”. Por eso, es especial para aquellas personas que aún creen en el amor, pero que temen salir a buscarlo al mundo real, y prefieren tener una idea más o menos tácita de la persona con la que se encontrarán durante una cita.

A diferencia de la mayoría de apps de citas, esta cuenta con un sistema de deslizamiento vertical y no horizontal. Es decir, un usuario no “descarta” al otro hacia la derecha o izquierda (según la app), sino que va enviando hacia arriba a una persona que, aunque no era de su gusto, tampoco era tan desastrosa como para “echarla” a un lado de la pantalla.

Tinder

Por supuesto, Tinder es la app de la que siempre hay que hablar. Es una de las aplicaciones de citas más famosas e importantes del mundo, y seguro que muchas personas la tienen en un pedestal como la mejor que hay en las stories de internet.

Ya sea por la foto o por la personalidad descrita en un perfil, las personas suelen “enamorarse” con esta aplicación, especialmente por la pluralidad de soluciones amorosas que ofrece: no importa si está buscando una simple charla o quiere salir a bailar, o busca a una persona con la cual “satisfacer” sus deseos, esta app nunca defrauda. Sin importar el tipo de persona que sea, los gustos que tenga, o los rasgos estéticos que posea, es casi seguro que Tinder buscará el ‘match’ indicado para usted.

