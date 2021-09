Apple preguntará a sus usuarios si quieren tener anuncios personalizados en iOS 15

Marina Charpentier será la protagonista de Seres libres, el ciclo de Gastón Pauls que pone el foco en las adicciones y su rehabilitación. La mujer había pedido ayuda al actor horas antes del incidente protagonizado por el ex Tan Biónica

La madre de Chano Charpentier: “Mi hijo hace 20 años que está luchando con su adicción”

En una entrevista con Gastón Pauls, la mujer contó que la pandemia afectó aún más al músico. “Estuvo todo el año complicado y ya no me escuchaba, no había manera”, dijo