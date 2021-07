Cuál es la mejor prueba para conocer la velocidad exacta de su conexión a internet

Los test de velocidad ayudan a saber el verdadero estado de la conexión de internet en el hogar.

La velocidad del internet, especialmente en medio del confinamiento que actualmente viven algunos países de la región, es un tema que a toda persona debería preocuparle. Durante el tiempo que lleva la pandemia de covid-19, la tecnología se ha vuelto crucial para el desarrollo normal de las actividades laborales o educativas de buena parte de habitantes en el mundo, por lo que contar con una conexión óptima garantizará cumplir con todas y cada una de las obligaciones que corresponden a cada quien.

Sin embargo, aunque salga corriendo para contratar un buen servicio de internet pensando que lo prometido por el operador es lo que verdaderamente verá en su conexión, en la mayoría de los casos esos números no se cumplen. Cabe recordar que las megas prometidas en su plan de internet se basan en datos obtenidos en espacios perfectamente controlados, por lo que, en tiempo real, estás pueden cumplirse o descender, teniendo en cuenta las personas conectadas a una misma red, el tráfico general que maneja el operador en un sitio geográfico específico, entre otros conceptos técnicos.

Ante esta realidad, es necesario hacer uso de una prueba de velocidad con la cual poder analizar, día tras día, las fluctuaciones presentes en la velocidad de su internet, y así saber si en efecto su conexión cumple con lo prometido por la empresa que contrató o si por el contrario los niveles de velocidad son tan bajos que tendría derecho a colocar una queja ante la misma.

Pero con tantas opciones, ¿cuál es la mejor prueba de velocidad que existe en la red y en cuál confiar? Por supuesto, pueden haber necesidades específicas para cada persona por lo que las siguientes opciones no son estrictamente las que debe usar, aunque es seguro que son una buena opción para conocer de primera mano con que velocidad cuenta en su hogar:

Fast.com

Fast.com es la prueba de velocidad desarrollada por Netflix. Foto: Captura

Fast.com es una de las primeras opciones que aparece cuando se busca “pruebas de velocidad” en la web. Su sencilla interfaz la hace ser una de las pruebas más consultadas a diario por cientos de miles de personas que desean saber la velocidad exacta con la que corre su conexión a internet.

Además, el hecho de que sea propiedad de Netflix le da un plus interesante, pues al basar el análisis de su velocidad en si es lo suficientemente rápida y fuerte como para mostrar el contenido de la plataforma de streaming en máxima resolución y con una carga óptima, le da la seguridad al usuario de que con su conexión podrá cumplir tareas básicas, medias y hasta avanzadas en internet.

SpeedTest de Ookla

Una trabajadora de una compañía de telecomunicaxciones hace pruebas de velocidad de internet de su móvil utilizando una red experimental 5G en Santiago, Chile. Marzo 19, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

Si no es la prueba de velocidad más usada por los internautas en la red, seguramente está muy cerca de serlo. Con el solo hecho de ver su interfaz, cualquier persona que haya realizado una prueba de su internet en el pasado sabrá de que plataforma se está hablando; y es que los resultados que ofrece el SpeedTest de Ookla son tan precisos y detallados que hasta la persona más incauta podrá saber y entender a primera vista la situación actual de su conexión a la red.

Entre los datos más importantes que arroja se encuentran la velocidad de carga y descarga, así como la latencia de la red, además cuenta con apps tanto para Android como para iOS, por lo que se puede conocer la velocidad del internet en casi todos los dispositivos con los que cuenta en su casa.

M-Lab

El test de velocidad fue auspiciado por Google. Foto: Captura

La prueba de Measurement Lab fue creada por un grupo de científicos informáticos con el apoyo de Google, por lo que no es raro que cuando se consulta “prueba de velocidad” en dicho buscador esta sea la primera opción que aparezca. No obstante, este “privilegio” no hace que M-Lab pueda ser considerada mala: que su compañía madre sea Google no la hace ineficaz, por el contrario, es una de las mejores pruebas que existe actualmente en la red

Para colocarla en marcha, solo hay que hacer clic en el botón azul “RUN SPEED TEST” para poder observar, en cuestión de segundos, las velocidades básicas (carga, descarga y latencia). Asimismo, una de las grandes ventajas de M-Lab es que el único dato que se comparte con Google es su dirección IP, lo que la convierte en una de las pruebas más seguras que existe actualmente en la web.

