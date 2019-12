— La cantidad de casos de abuso sexual infantil, de imágenes y distribución de pornografía. Eso me golpeó muy adentro. Hay mucho grooming. También lo que pasa es que la gente no lo conoce. Es un delito tecnológico que está tipificado hoy en el código penal, porque los delitos con la tecnología no están todos tipificados porque son delitos del siglo XXI con legislación del XIX, entonces tenés que hacerlos conjugar muy bien. El grooming es el mero contacto de un mayor con un menor con fines sexuales, para obtener imágenes, videos. Eso ya está penado.