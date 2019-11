-Uso el sentido común ante todo: no instalo cosas en mi máquina o smartphone de las cuales el origen no es confiable. Controlo los permisos de las aplicaciones que uso, no le doy permiso de usar la cámara o el micrófono a una app que claramente no lo necesita. El hacer click en todo “si, si, ok, ok, acepto” sin mirar y entrar a cualquier link o descargar y ejecutar todo es el error de la mayoría de la gente. Usar el sentido común y tener una paranoia sana evita caer en todos los ataques masivos o más comunes.