"Cuando, por ejemplo, la agrupación de Estados Unidos National Center for Missing and Exploited Children, donde participan todas las redes sociales, nos envía un reporte contando que identificaron un caso de poronografía infantil en la Argentina, nosotros consultamos la dirección IP en cuestión en el portal y vemos de dónde vienen en particular y, si corresponde la derivamos al punto de contacto de la provincia de donde venga el caso", detalla Del Carril, el diálogo con Infobae.