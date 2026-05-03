Honduras

Autoridades en Honduras decomisan 70 kilos de presunta cocaína tras allanamientos en el departamento de Olancho

Las autoridades destacan que Olancho, por sus características geográficas, funciona históricamente como corredor estratégico para el narcotráfico en Honduras.

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El valor estimado de la droga decomisada en la aldea Telica asciende a unos 20 millones de lempiras, según la Policía Nacional. (Foto: Policia Nacional)
El valor estimado de la droga decomisada en la aldea Telica asciende a unos 20 millones de lempiras, según la Policía Nacional. (Foto: Policia Nacional)

Un total de 70 kilos de clorhidrato de cocaína, valuados preliminarmente en 20 millones de lempiras, fueron decomisados en el municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho en Honduras, durante una operación de vigilancia efectuada por equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas.

Esta acción se inscribe en una serie de esfuerzos para frenar la intensificación del tráfico ilícito de estupefacientes en corredores estratégicos de Honduras, que en los últimos años se han consolidado como puntos clave para el crimen organizado en la región, según información oficial difundida por la Policía Nacional.

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El decomiso, ocurrido en la aldea Telica, se concretó tras el seguimiento minucioso a un hombre de 29 años, que transitaba en un vehículo tipo pickup.

La detención, relató la Dirección Nacional Policial Antidrogas al medio oficial, forma parte de una estrategia apoyada por distintas dependencias del Estado como la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

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La incautación de los 70 kilos de presunta cocaína constituye uno de los decomisos más significativos en Olancho durante el año en curso, tanto por la cantidad asegurada como por el valor potencial en el mercado de consumo.

De acuerdo con la institución policial, los agentes interceptaron un pickup Toyota color gris oscuro. Tras una inspección exhaustiva, hallaron la droga lista para su distribución, lo que evidencia la capacidad operativa y logística de las redes criminales en la zona.

La carga incautada y el vehículo fueron inmediatamente asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado en Tegucigalpa.

El detenido, un hombre de 29 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado por tráfico de drogas. (Foto: Policía Nacional)
El detenido, un hombre de 29 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado por tráfico de drogas. (Foto: Policía Nacional)

En la misma diligencia fue remitido el detenido, quien enfrentará cargos por su presunta vinculación al delito de tráfico de drogas, conforme a lo dispuesto por la legislación hondureña vigente, detalló la Policía Nacional.

El impacto de la operación se refleja no solo en la afectación económica a las redes ilegales, sino también en la interrupción de la cadena de suministro y distribución que operan en el oriente del país.

Funcionarios policiales destacan que, la región de Olancho, por su amplitud territorial y características geográficas, ha sido utilizada históricamente como ruta de tránsito para el traslado de estupefacientes.

Esa condición ha obligado a las autoridades a fortalecer su presencia permanente y a mejorar la cooperación tecnológica e interinstitucional en el área.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas anunció que la investigación continúa. Según fuentes policiales, la captura del presunto responsable podría llevar a la identificación de otros integrantes de la misma red delictiva, ya que no se descarta una estructura más amplia operando en la zona.

El caso se mantiene abierto y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Este operativo se suma a otras acciones ejecutadas por la dirección antidrogas en distintos puntos del país.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han desplegado patrullajes, retenes y tareas de inteligencia, obteniendo resultados relevantes en materia de decomisos y detenciones relacionadas con el narcotráfico, de acuerdo con los informes de la Policía Nacional.

A pesar de estos avances, las autoridades reconocen que el desafío persiste.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a la estructura delictiva desarticulada en Telica, según la DNPA. (Foto: Policia Nacional)
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a la estructura delictiva desarticulada en Telica, según la DNPA. (Foto: Policia Nacional)

Honduras sigue ocupando un lugar estratégico en las rutas del tráfico internacional de drogas, lo que exige mantener y perfeccionar los métodos de combate, así como consolidar la colaboración institucional y tecnológica.

Voceros señalaron que las operaciones continuarán, reiterando el llamado a la población para que aporte información y contribuya a la labor de las fuerzas antidrogas.

Recalcaron que “este tipo de incautaciones representan un avance significativo en la lucha por garantizar la seguridad ciudadana y debilitar el crimen organizado”.

La reciente incautación de 70 kilos de clorhidrato de cocaína en Telica representa uno de los mayores golpes a las finanzas y la logística de las organizaciones criminales que operan en Olancho, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas.

El cargamento, valuado en cerca de 20 millones de lempiras, fue interceptado mediante la acción coordinada de diversas instancias de la Policía Nacional. El individuo detenido será presentado ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y no se descarta que esta investigación permita identificar a otros participantes en la estructura delictiva.

Mientras avanza la causa, la Policía Nacional y la DNPA mantienen abiertas varias hipótesis, reconociendo la importancia de incrementar la vigilancia en los corredores que históricamente han servido al tráfico ilícito en la región.

Se anticipa que en las próximas horas habrá novedades sobre el avance de la pesquisa y posibles nuevas capturas vinculadas a este decomiso.

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