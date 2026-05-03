El Situado Constitucional permite la transferencia anual de fondos a municipios en Guatemala

Infografía detallando el Situado Constitucional en Guatemala, explicando cómo el 10% del presupuesto estatal se asigna y fiscaliza entre las 340 municipalidades del país para inversión local y desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Situado Constitucional representa el mecanismo central mediante el cual Guatemala distribuye recursos estatales a las 340 municipalidades del país, destinando un 10% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para financiar proyectos municipales en áreas como educación, salud preventiva, infraestructura y servicios públicos.

Esta transferencia anual —regulada tanto por la Constitución Política de la República de Guatemala como por el Código Municipal— busca fortalecer el desarrollo local y elevar la calidad de vida de los guatemaltecos, según información oficial recopilada por el Ministerio de Finanzas Públicas.

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Un aspecto clave del proceso es que el monto total asignado puede modificarse dentro del mismo año fiscal, dependiendo de la aprobación o ajustes sucesivos en el presupuesto estatal.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, si se amplía el presupuesto durante el ejercicio, el método de distribución se readecua para todos los municipios, un escenario que ocurrió en el ciclo fiscal más reciente con ajustes al presupuesto inicial.

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Cálculo Matemático: el método técnico para repartir fondos a los municipios

La Comisión Específica es la encargada de desarrollar el denominado “Cálculo Matemático”, un proceso técnico y legal que determina cuánto recibe cada municipio.

Este procedimiento se estructura sobre criterios oficiales: la población, los ingresos propios por habitante y otras variables demográficas y económicas.

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La comisión también asegura que la distribución de fondos esté respaldada exclusivamente en datos obtenidos de organismos oficiales.

Cada mes, antes del día 15, la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas transfiere directamente los recursos a las 340 comunas, cumpliendo con los plazos estipulados.

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El proceso comienza en septiembre, cuando la Comisión Específica realiza un precálculo basado en la información del año fiscal anterior y en el proyecto de presupuesto para el ciclo siguiente. El cálculo definitivo se concreta dentro de los primeros cinco días tras la entrada en vigencia del presupuesto anual.

La capacidad de consulta pública está garantizada: cualquier usuario puede acceder a los datos de transferencias municipales, correspondientes al año en curso, en la sección de Gestión Municipal del portal web del Minfin, detalló el Ministerio de Finanzas Públicas.

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Varios obreros trabajan arduamente vertiendo y nivelando concreto para la construcción o mejora de una calle en una zona urbana. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

El 90% de los recursos debe destinarse a proyectos en beneficio de la población

El 90% del Situado Constitucional debe dirigirse obligatoriamente a la ejecución de programas y obras que beneficien directamente a los habitantes de cada municipio. Entre los destinos prioritarios figuran la educación, la salud preventiva, la infraestructura y la provisión de servicios públicos a nivel local. Solo un 10% puede utilizarse para gastos de funcionamiento administrativo de los gobiernos municipales.

La supervisión del uso de estos recursos recae en la Contraloría General de Cuentas (CGC), entidad responsable de efectuar auditorías periódicas para verificar la correcta utilización de los fondos. La CGC certifica que el dinero se emplee conforme a los objetivos establecidos en la legislación nacional y en el cálculo aprobado para cada municipio.

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El método de reparto se nutre de la información oficial de diversas instituciones. El Ministerio de Finanzas Públicas aporta los datos sobre los ingresos propios de cada comuna. El Tribunal Supremo Electoral informa sobre la cantidad de municipios constituidos al momento del cálculo. Según el reporte del Ministerio de Finanzas Públicas, el Instituto Nacional de Estadística provee las cifras de población total por municipio y el número de aldeas y caseríos en cada jurisdicción. La Contraloría General de Cuentas se encarga de verificar que toda esta información sea auténtica y válida para el cálculo.

El Situado Constitucional es el instrumento mediante el cual el Estado de Guatemala asegura una distribución técnica, transparente y fiscalizada de los recursos públicos, proporcionando a las municipalidades los fondos necesarios para impulsar proyectos que incidan directamente en la calidad de vida de sus habitantes, en cumplimiento estricto de los procedimientos legales y de control establecidos.

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