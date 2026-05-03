La deuda pública de Honduras suma 17,900 millones de dólares

El 48% de la deuda hondureña corresponde a deuda interna, mientras que el 52% es deuda externa con organismos y acreedores internacionales. (Foto: EFE/MARCELO SAYÃO)

La deuda pública hondureña cerró el último año en 17,900 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Honduras, una cifra que refleja tanto compromisos internos como obligaciones internacionales y que, según el gobierno, se mantiene dentro de márgenes considerados sostenibles.

Si bien la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, aseguró que estos niveles no representan un riesgo inmediato, el principal reto identificado por las autoridades reside en garantizar que los recursos derivados del endeudamiento se traduzcan en mejoras reales para la población y contribuyan a la estabilidad económica de mediano y largo plazo.

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El gobierno impulsa en la actualidad una reorganización del gasto público con prioridad en sectores sociales estratégicos, una decisión motivada tanto por presiones internas como por el contexto internacional marcado por inflación y condiciones financieras más restrictivas, informó la Secretaría de Finanzas de Honduras.

El saldo de la deuda de la Administración Central está compuesto en un 48% por deuda interna y en un 52% por deuda externa.

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Según los datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, esta distribución implica obligaciones no solo con acreedores nacionales sino también con organismos multilaterales y actores financieros internacionales.

Rivera explicó que mantener este equilibrio requiere una gestión disciplinada, pues parte importante del endeudamiento hondureño se destina a cubrir gastos de impacto limitado, dejando expuesto al país ante las fluctuaciones del mercado financiero global y el aumento reciente de las tasas de interés.

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En palabras de Rivera: “El saldo de deuda al cierre del año de la Administración Central ascendió a 17,900 millones de dólares, de los cuales el 48% es deuda interna y la diferencia, deuda externa”, al tiempo que subrayó que la dificultad no radica solo en el monto total, sino en el uso de estos recursos.

Las autoridades enfatizan que la sostenibilidad de la deuda depende de su uso eficiente y de que se destine a inversiones de alto impacto social. (Foto: Archivo)

Diversos sectores han cuestionado la eficiencia del gasto público, señalando casos recurrentes donde el endeudamiento no se traduce en beneficios tangibles para la ciudadanía.

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La funcionaria remarcó: “Eso está enmarcado dentro de los límites de sostenibilidad. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de los años es el uso que se le da a esa deuda”.

El plan de reorganización presupuestaria en curso busca redirigir el endeudamiento hacia inversiones de alta rentabilidad social; entre los sectores prioritarios destacan salud, educación, infraestructura y programas dirigidos a poblaciones vulnerables, informó Rivera.

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La funcionaria sostuvo que la política fiscal actual intenta “mejorar la calidad del endeudamiento”, es decir, que el acceso a préstamos se traduzca en proyectos productivos o de alto impacto, en vez de cubrir gastos corrientes sin retorno.

Adicionalmente, la administración hondureña evalúa mecanismos para optimizar la gestión de la deuda, como posibles operaciones de canje o reestructuración negociadas junto a organismos internacionales.

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Estas acciones buscarían obtener tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios, una estrategia particularmente relevante frente a la volatilidad financiera global y el encarecimiento del crédito.

Rivera afirmó que la cooperación internacional es clave para asegurar condiciones favorables y reducir la vulnerabilidad fiscal de Honduras.

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El siguiente bloque responde de forma autónoma a la pregunta sobre la magnitud y composición de la deuda pública de Honduras, el papel de las autoridades y el impacto esperado.

El plan fiscal hondureño descarta nuevos impuestos y promueve el fortalecimiento de la recaudación mediante mejores procesos administrativos. (Foto: SAR)

La deuda pública de Honduras alcanzó los 17,900 millones de dólares, con una participación del 48% de deuda interna y del 52% de deuda externa, según la Secretaría de Finanzas.

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A su vez, declaró que este nivel de endeudamiento no supone un riesgo inmediato para la economía, pero enfatizó la importancia de una gestión eficiente y una orientación clara hacia sectores que garanticen un retorno social significativo.

Rivera informó que el gobierno concentra esfuerzos en fortalecer la recaudación existente mediante la mejora de procesos administrativos y ampliación de la base de contribuyentes.

El Servicio de Administración de Rentas lidera estos trabajos, elaborando mecanismos innovadores para combatir la evasión y la elusión fiscal, además de atraer a más personas y empresas al sistema formal.

La funcionaria resaltó que “las autoridades de la SAR están buscando mecanismos para eficientar la recaudación y ampliar la base de contribuyentes”, una línea considerada fundamental para reducir la dependencia del país respecto al financiamiento externo y robustecer los ingresos internos.

Otro punto señalado fue la situación del sector energético, que continúa representando uno de los principales riesgos para el equilibrio fiscal hondureño.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta pérdidas financieras acumuladas y costos elevados asociados a la generación y distribución del servicio, circunstancias que afectan negativamente el panorama presupuestario estatal.

La funcionaria subrayó que la administración trabaja junto a organismos internacionales en reformas para reducir pérdidas, incrementar la eficiencia operativa y garantizar tarifas más competitivas.