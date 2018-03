Antes de la investigación de la periodista de The Guardian y The Observer Carole Cadwalladr, Mark Zuckerberg venía siendo acorralado por otras denuncias a su compañía. Desde la manipulación de los temas en el muro de los usuarios, la propagación de las noticias falsas a través de su plataforma, pasando por la censura de imágenes artísticas o políticas y la incitación al racismo y la xenofobia a través de sus avisos publicitarios, la empresa debió admitir que su rol en la sociedad ya no era solamente tecnológico. Entre el triunfo de Donald Trump a fines de 2016 y los cuestionamientos hacia su posición monopólica en 2017, el líder de la red social tuvo que admitir que la herramienta que construyó a base de código informático y psicología del comportamiento estaba teniendo consecuencias negativas. "Facebook tiene mucho trabajo por hacer. Ya sea para proteger a nuestra comunidad del abuso y del odio, defenderla de las interferencias de los Estados y hacer que el tiempo aquí sea bien usado", escribió el millonario como mensaje de Año Nuevo 2018. Esta semana, después del nuevo golpe, reafirmó la idea: "Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirle a la gente".