-Me parece que esto fue solamente la punta del ovillo. Esto va a ser un cambio trascendental en las políticas, quizás que se quiere regular las redes sociales con esto. Me parece que no termina acá. La Unión Europea está preocupada, están llamando a los directivos de Facebook desde todos los países para que presten declaración en relación a este inconveniente que ha sucedido.