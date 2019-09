Tiene una fijación con la idea de que todos deben poder concurrir al teatro, aun en la crisis. Eso lo vuelve un empresario que decide no poner la utilidad y la ganancia por encima de todo lo demás. Sobre el momento que está atravesando el país resume: "Cuando alguien no tiene lo que otro tiene, eso no es crisis: es que las cosas están mal repartidas. Cuando un espectáculo resulta oneroso para el que paga e insuficiente para el que cobra chocan los planetas. Eso sí es crisis. Uno se pregunta por qué hay tantas salas cerradas que podrían ser escenarios con menos funciones y temporadas más acotadas", reflexiona.