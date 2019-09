Victoria Fappiano es una joven que trabaja en el nuevo emprendimiento. Como a cualquier persona que padece una discapacidad, la oportunidad que tiene de cumplir un rol y una responsabilidad todos los días ha impactado positivamente en su desarrollo y su crecimiento: "Yo no estaba acostumbrada a esto, no sabía que existía la Fundación. Con mi mamá fuimos viendo y lo conseguimos. Me da felicidad, me cambió la vida. Conseguí muchos amigos que antes no tenía", dice Fabiana entre llantos.