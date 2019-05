Tiempo después decidió sumergirse en ese océano y colaborar en el mundo de las ONG y las instituciones que se preocupan por los que más ayuda necesitan. "Yo siempre me consideré una persona solidaria. Pero ahora lo siento como un verdadero regalo que viene con esto que se denomina fama y que uno debe aprender a usar bien. Yo no podría no ayudar, porque realmente me hace muy feliz poner la solidaridad en palabras, ser útil para comunicar, ser un puente. Por eso decidí ser la madrina de El Nido, un centro de desarrollo infantil y estimulación temprana ubicado en San Isidro", afirma.