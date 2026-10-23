Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió arrollada por un acoplado

Así fue el accidente

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Este jueves por la noche, Sandra Campín Guarachi, de 26 años, murió arrollada por un acoplado que se desprendió y avanzó varios metros en la playa de la nave 6 del Mercado Central, ubicado en el partido de La Matanza. Su hijo presenció el trágico accidente que es investigado como homicidio culposo.

La víctima había bajado de un Renault Kangoo y se encontraba delante del vehículo de gran porte cuando el acoplado, que estaba separado de la unidad tractora, comenzó a desplazarse por motivos que todavía se investigan. El rodado la aplastó y arrastró también al utilitario.

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El accidente ocurrió alrededor de las 21:40 dentro del predio del Mercado Central. De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, los trabajadores que se encontraban en la zona alertaron al personal de seguridad tras escuchar pedidos de auxilio y presenciar la secuencia.

Los información policial indica que el desplazamiento habría sido accidental. La inercia del acoplado provocó que avanzara varios metros sobre Campín Guarachi y la Kangoo.

Una ambulancia arribó al predio minutos después. El personal médico constató la muerte de la joven, que sufrió lesiones al ser arrollada y aplastada por el acoplado de gran porte.

También se confirmó la presencia de un menor en el Renault Kangoo. De acuerdo con los primeros datos, sería hijo de la víctima quien presenció el accidente y permaneció en estado de shock al lado del cuerpo.

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La investigación quedó a cargo de la Comisaría Norte 11ª del Mercado Central. Los investigadores aún no determinaron si el movimiento del acoplado obedeció a una falla mecánica, un desperfecto en el sistema de frenos u otra circunstancia.

La causa fue caratulada de manera inicial como homicidio culposo. La Policía busca establecer por qué el acoplado se desenganchó y avanzó hasta arrollar a Campín Guarachi y al vehículo.