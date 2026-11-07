Video: el rescate a una jubilada que quedó atrapada en su auto tras caer en un arroyo de Ensenada

Dos sargentas del Comando de Patrullas de Ensenada actuaron de inmediato tras recibir el llamado de emergencia y extrajeron a una jubilada de 76 años del interior de su vehículo sumergido en el arroyo Doña Flora

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Ensenada fue escenario de un llamativo rescate durante la mañana de este sábado, cuando una mujer mayor quedó atrapada dentro de su auto tras caer en el arroyo Doña Flora. Lo que ocurrió en los minutos siguientes dependió, en gran medida, de la reacción de dos agentes policiales que llegaron rápidamente al lugar.

Todo ocurrió cerca de las 08:20 cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre la caída de un vehículo al curso de agua en la intersección de calle Antonio Silva y la Entrada 1 del arroyo Doña Flora, en el Barrio Náutico. La denuncia precisaba que el auto tenía ocupantes en su interior. De inmediato, el móvil del Comando de Patrullas de Ensenada se trasladó al lugar para asistir a su auxilio.

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Al llegar, las agentes constataron que una jubilada de 76 años, vecina del barrio, permanecía atrapada dentro de un Ford Focus que había caído al cauce y estaba sumergido.

Ante esa situación, una sargento identificada como Marcela Corbalán se arrojó al agua junto al apoyo operativo de su compañera de dotación, la sargento Tamara Rodríguez y dos hombres. Juntos lograron extraer a la conductora del habitáculo y la pusieron a resguardo sobre la calzada.

El equipo médico del SAME asistió en el lugar a la conductora de 76 años y a la efectiva policial, y confirmó que ambas se encontraban fuera de peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo equipo médico asistió tanto a la vecina como a Corbalán. El personal sanitario constató que ambas se encontraban fuera de peligro, sin lesiones de gravedad.

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Por el momento, no trascendieron las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara dentro del arroyo. El episodio generó un importante despliegue policial y sanitario en el lugar.

El hecho se produjo tan solo un mes después de que vecinos de Ringuelet encuentren una camioneta Volkswagen Amarok con los vidrios polarizados y la cúpula cerrada dentro del Arroyo del Gato, a la altura de calle 1 y 514, en La Plata. El hallazgo desató un operativo de emergencia en el que participaron Bomberos, Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, fueron los propios vecinos de la zona quienes, al avistar el rodado debajo del puente, dieron aviso al 911 cerca de las 10:30. Desde ese momento, los efectivos policiales se desplegaron en el lugar y comenzaron las primeras tareas para establecer qué había ocurrido. La principal preocupación de los primeros minutos fue determinar si alguna persona podía encontrarse dentro de la Amarok, cuya cúpula totalmente cerrada y los vidrios oscuros impedían ver el interior desde afuera.

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Vecinos del sector divisaron la camioneta debajo del puente y dieron aviso al 911, lo que desencadenó el operativo de emergencia en el Arroyo del Gato

Ante la dificultad para acceder al vehículo, personal especializado de la Dirección de Riesgos Especiales ingresó al arroyo con equipos específicos. Según consignaron las mismas fuentes, los agentes utilizaron kayaks para aproximarse al rodado, inspeccionaron su interior y revisaron los alrededores. Descartada la presencia de ocupantes, la atención pasó a centrarse en reconstruir cómo había llegado el vehículo hasta ese punto del arroyo.

Cerca del mediodía, el hombre recibió la noticia de que su vehículo había sido localizado en el Arroyo del Gato. El intervalo entre el robo y el hallazgo de la camioneta sumergida es uno de los puntos centrales que los investigadores buscan reconstruir, junto con la identidad de los dos sospechosos que participaron en el episodio.

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La tarea no resulta sencilla. En el sector donde apareció el vehículo no habría cámaras de seguridad que permitan establecer de manera directa cómo llegó hasta el arroyo o identificar a quienes pudieron haberlo dejado allí. Esa ausencia de registros visuales obligó a los investigadores a apelar a otras vías para trazar el recorrido de la Amarok desde que fue sustraída hasta que fue hallada parcialmente sumergida bajo el puente de 1 y 514, en Ringuelet.

En el marco de la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9, mientras que la Comisaría 6ta de La Plata tiene jurisdicción sobre el hecho.

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