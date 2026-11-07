Crimen y Justicia

Video: el rescate a una jubilada que quedó atrapada en su auto tras caer en un arroyo de Ensenada

La mujer tiene 76 años. Fue salvada por dos sargentas que actuaron de inmediato tras recibir el llamado de emergencia

Dos sargentas del Comando de Patrullas de Ensenada actuaron de inmediato tras recibir el llamado de emergencia y extrajeron a una jubilada de 76 años del interior de su vehículo sumergido en el arroyo Doña Flora
Guardar

Ensenada fue escenario de un llamativo rescate durante la mañana de este sábado, cuando una mujer mayor quedó atrapada dentro de su auto tras caer en el arroyo Doña Flora. Lo que ocurrió en los minutos siguientes dependió, en gran medida, de la reacción de dos agentes policiales que llegaron rápidamente al lugar.

Todo ocurrió cerca de las 08:20 cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre la caída de un vehículo al curso de agua en la intersección de calle Antonio Silva y la Entrada 1 del arroyo Doña Flora, en el Barrio Náutico. La denuncia precisaba que el auto tenía ocupantes en su interior. De inmediato, el móvil del Comando de Patrullas de Ensenada se trasladó al lugar para asistir a su auxilio.

PUBLICIDAD

Al llegar, las agentes constataron que una jubilada de 76 años, vecina del barrio, permanecía atrapada dentro de un Ford Focus que había caído al cauce y estaba sumergido.

Ante esa situación, una sargento identificada como Marcela Corbalán se arrojó al agua junto al apoyo operativo de su compañera de dotación, la sargento Tamara Rodríguez y dos hombres. Juntos lograron extraer a la conductora del habitáculo y la pusieron a resguardo sobre la calzada.

Dos fotografías: a la izquierda, un automóvil blanco sumergido en el agua; a la derecha, una mujer policía uniformada de pie en la orilla.
El equipo médico del SAME asistió en el lugar a la conductora de 76 años y a la efectiva policial, y confirmó que ambas se encontraban fuera de peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo equipo médico asistió tanto a la vecina como a Corbalán. El personal sanitario constató que ambas se encontraban fuera de peligro, sin lesiones de gravedad.

PUBLICIDAD

Por el momento, no trascendieron las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara dentro del arroyo. El episodio generó un importante despliegue policial y sanitario en el lugar.

El hecho se produjo tan solo un mes después de que vecinos de Ringuelet encuentren una camioneta Volkswagen Amarok con los vidrios polarizados y la cúpula cerrada dentro del Arroyo del Gato, a la altura de calle 1 y 514, en La Plata. El hallazgo desató un operativo de emergencia en el que participaron Bomberos, Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, fueron los propios vecinos de la zona quienes, al avistar el rodado debajo del puente, dieron aviso al 911 cerca de las 10:30. Desde ese momento, los efectivos policiales se desplegaron en el lugar y comenzaron las primeras tareas para establecer qué había ocurrido. La principal preocupación de los primeros minutos fue determinar si alguna persona podía encontrarse dentro de la Amarok, cuya cúpula totalmente cerrada y los vidrios oscuros impedían ver el interior desde afuera.

Vecinos del sector divisaron la camioneta debajo del puente y dieron aviso al 911, lo que desencadenó el operativo de emergencia en el Arroyo del Gato
Vecinos del sector divisaron la camioneta debajo del puente y dieron aviso al 911, lo que desencadenó el operativo de emergencia en el Arroyo del Gato

Ante la dificultad para acceder al vehículo, personal especializado de la Dirección de Riesgos Especiales ingresó al arroyo con equipos específicos. Según consignaron las mismas fuentes, los agentes utilizaron kayaks para aproximarse al rodado, inspeccionaron su interior y revisaron los alrededores. Descartada la presencia de ocupantes, la atención pasó a centrarse en reconstruir cómo había llegado el vehículo hasta ese punto del arroyo.

Cerca del mediodía, el hombre recibió la noticia de que su vehículo había sido localizado en el Arroyo del Gato. El intervalo entre el robo y el hallazgo de la camioneta sumergida es uno de los puntos centrales que los investigadores buscan reconstruir, junto con la identidad de los dos sospechosos que participaron en el episodio.

La tarea no resulta sencilla. En el sector donde apareció el vehículo no habría cámaras de seguridad que permitan establecer de manera directa cómo llegó hasta el arroyo o identificar a quienes pudieron haberlo dejado allí. Esa ausencia de registros visuales obligó a los investigadores a apelar a otras vías para trazar el recorrido de la Amarok desde que fue sustraída hasta que fue hallada parcialmente sumergida bajo el puente de 1 y 514, en Ringuelet.

En el marco de la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9, mientras que la Comisaría 6ta de La Plata tiene jurisdicción sobre el hecho.

Temas Relacionados

EnsenadarescatePolicía BonaerenseÙltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres ataques armados en menos de una hora: el violento raid de una banda de ladrones en La Matanza

Todos ocurrieron este viernes y quedaron grabados por las cámaras de seguridad del municipio. La primera víctima fue una docente, asaltada cuando volvía de trabajar en Villa Luzuriaga. Con su auto, los delincuentes intentaron robar otros dos vehículos en San Justo. La pista que permitió detenerlos

Tres ataques armados en menos de una hora: el violento raid de una banda de ladrones en La Matanza

La Justicia dictó una medida cautelar para que Mauro Icardi no se acerque a su hija Francesca

La resolución, a la que accedió Infobae, se dio tras una denuncia de Wanda Nara y fija por 45 días restricciones de distancia y comunicación para el futbolista respecto de la menor

La Justicia dictó una medida cautelar para que Mauro Icardi no se acerque a su hija Francesca

Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen, la presunta mano que le amputaron y una foto clave en su celular

Los investigadores encontraron el lugar donde -creen- fue asesinada la maestra. Está a unos 10 metros de donde apareció el cadáver. También localizaron una prenda con tajos. Por el femicidio hay 5 detenidos

Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen, la presunta mano que le amputaron y una foto clave en su celular

Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió atropellada por un camión al intentar cruzar una ruta en moto

La tragedia ocurrió este sábado a las 4 de la mañana en la Ruta Nacional 34. La víctima, Kihara Seifer Procopp, falleció camino al hospital de Añatuya. Había sido elegida reina del carnaval en la localidad santiagueña

Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió atropellada por un camión al intentar cruzar una ruta en moto

Detuvieron al cantante de Ke Personajes por golpear a un policía que le impidió entrar a un casino en Entre Ríos

Ocurrió cuando Emanuel Noir quiso ingresar al local, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando ya había cerrado sus puertas. El artista le produjo graves lesiones en el rostro al oficial

Detuvieron al cantante de Ke Personajes por golpear a un policía que le impidió entrar a un casino en Entre Ríos

DEPORTES

Con Verstappen, Hamilton, Leclerc y Russell penalizados, Colapinto afronta la qualy en Brasil: la sesión se detuvo por lluvia

Con Verstappen, Hamilton, Leclerc y Russell penalizados, Colapinto afronta la qualy en Brasil: la sesión se detuvo por lluvia

Brutal accidente en el MotoGP: Pecco Bagnaia salió despedido de su motocicleta en plena carrera y sufrió una grave lesión

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto le hizo probar mate a Lewis Hamilton en un evento durante el GP de Brasil: la reacción del piloto de Ferrari

La frase del jefe de Haas sobre el escandaloso despido de Esteban Ocon que alimenta el enorme misterio que rodea a la Fórmula 1

TELESHOW

Murió a los 56 años Gabriel González Abat, actor de Señorita Maestra: el profundo dolor de sus compañeros

Murió a los 56 años Gabriel González Abat, actor de Señorita Maestra: el profundo dolor de sus compañeros

El reencuentro de Juanse con Ronnie Wood luego de su histórico show en Buenos Aires: “Siempre humilde y generoso”

Flor Peña festejó sus 52 años con fotos al natural y una profunda reflexión: “Mi vida es una constante búsqueda”

El Pollo Vignolo recreó con Mario Pergolini el mito viral sobre su físico: “Decían que me faltaban tres dedos”

La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

19 infantes han muerto en el Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios en lo que va de 2026 en Costa Rica

19 infantes han muerto en el Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios en lo que va de 2026 en Costa Rica

Lluvias dejan al menos 16 afectados en Panamá y autoridades extienden advertencia por la presencia de dos sistemas de baja presión

Asfura anuncia cambios en hospitales, equipos para tratar el cáncer y nuevo control de medicamentos en Honduras

Denuncian que un supuesto error administrativo retrasa seis meses la liberación del preso político cubano Francisco Rangel Manzano

Fray Augusto Ramírez Monasterio se convierte en el primer beato de Guatemala