Cómo es por dentro el Cottolengo Don Orione que visitará León XIV en la Argentina

Cómo es por dentro el Cottolengo Don Orione

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“No se si vieron en las redes que se publicaron muchas cosas últimamente con la venida del Papa sobre el cottolengo... y hay gente que comenta esas publicaciones: que en el cottolengo se tienen a los chicos encerrados, que se maltrata... Tendrían que venir y vivir el cottolengo para poder decir algo”.

Sandra Ciamberlini es psicóloga y trabaja hace más de 30 años en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, una comunidad inmensa y vibrante de 50 hectáreas en la que conviven más de 400 residentes con discapacidades motrices, verbales o psicosociales y otro tanto de profesionales. Al Papa Francisco, que llevó la iglesia a las periferias y convocó a un mundo más inclusivo con participación plena en la vida social de las personas con discapacidad, no le agradaba demasiado esa palabra, “discapacidad”: “Me gusta la otra, capacidades diferentes”, decía. En octubre del 2024, en un encuentro en Roma con representantes del G7 Inclusión y Discapacidad, se refirió a las “víctimas de la cultura del descarte”: “Esta cultura que genera prejuicios y hace daño a la sociedad”, planteó con la contundencia que caracterizó a su papado.

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Con algún coletazo de esa influencia dañina llegué en la mañana diáfana del jueves 24 al cottolengo de Claypole, un mes y medio antes de la llegada del Papa León XIV que escogió esa comunidad luminosa en el corazón olvidado de la provincia de Buenos Aires como una de las paradas más simbólicas de su visita a la Argentina. Me fui revitalizado. El lugar transmite, sin dudas, una energía especial.

No hay pacientes, si no residentes. No hay maltrato, si no integración y respeto. Y mucha vocación de servicio. No hay oscuridad, es claridad. No es asistencialismo, se trata de un abordaje integral. No hay pabellones: son hogares. Uno de ellos, el Ferrando Mixto de “alta demanda”, frente al Santuario de San Luis Orione, será el plato fuerte, el más emotivo, de la visita del Papa, en la mañana del lunes 9 de noviembre.

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Los residentes del cottolengo no son una planilla de Excel. Son más de 400 historias, personas con nombre y apellido que sonríen -y sonríen mucho-, que tienen sueños y también derechos, como cualquier persona con nombre y apellido. Personas con “capacidades diferentes”, como decía Francisco, que esperan ahora por el nuevo Papa, que lo quieren mirar a los ojos y, por qué no, intercambiar algunas palabras. Un puñado de obreros trabajan a contrarreloj para que el lugar esté a la altura de la visita.

“Estamos esperándolo. Vamos a pedirle que haya paz, amor con él y que no haya más violentos”. El que habla es Juan, vive hace años en el cottolengo, el más grande de todos los cottolengos -residen, en total, más de 1.200 personas en el país- y espera para ver a su pareja mientras toma mate en una de las calles centrales de un predio que cuenta con 16 hogares, un santuario en el que descansa el corazón de San Luis Orione que le dio el nombre a la obra, un centro educativo terapéutico, despensa y cocina, salones de usos múltiples, un par de talleres, una unidad de cuidados especiales, parrillas, una sala velatoria y hasta un cementerio.

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En abril de este año, en medio de un debate que se extendió innecesariamente en el tiempo, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal envió una carta a las autoridades del Ministerio de Salud ante la “grave situación de numerosas instituciones”, y precisó en particular la crisis en la obra de Don Orione. “Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025″, resaltó la iglesia. Después de mucha insistencia, se acortó la deuda. Semanas atrás, el gobierno volvió a incluir un recorte en el rubro en el presupuesto 2027 que provocó un tsunami interno y una nueva marcha atrás del gobierno frente a las críticas.

“Sin duda (el Papa) no hablará, pero los hechos también hablan. Al que le cabe este sayo, que se lo ponga”, dice Jorge Silanes, director del cottolengo. A las 9.15 del lunes 9 de noviembre, León XIV ingresará en el Papamóvil por la entrada principal del cottolengo, en la avenida Lacaze al 3900. En el corazón del Gran Buenos Aires y de la discapacidad.

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