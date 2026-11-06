La industria mostró un leve crecimiento mensual en septiembre pero cayó 1,8% en el último año

La industria hilvanó dos meses consecutivos de crecimiento. (Foto: Reuters)

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La industria manufacturera aumentó 0,7% en septiembre frente a agosto, de acuerdo con la serie desestacionalizada del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero. El dato muestra una mejora mensual, aunque no modificó el resultado interanual: la producción quedó 1,8% por debajo de septiembre de 2025. Además, cerró el tercer trimestre con una caída respecto a los tres meses previos.

La comparación desestacionalizada permite medir la evolución de un mes a otro sin el efecto de factores recurrentes, como la cantidad de días hábiles o cambios estacionales de la producción. Bajo esa medición, septiembre interrumpió parte de la baja previa y marcó una suba respecto de agosto.

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La lectura de fondo fue menos favorable. La serie tendencia-ciclo, que busca reflejar el comportamiento más estable de la actividad al reducir oscilaciones puntuales, registró una caída de 0,4% mensual. El contraste entre ambas series indica que la mejora de septiembre no alcanzó para revertir el deterioro de la tendencia industrial.

La producción acumuló una baja de 2,6% en el año

En la comparación contra igual mes del año pasado, el IPI manufacturero cayó 1,8% en septiembre. Con ese resultado, la actividad acumuló entre enero y septiembre una disminución de 2,6% frente al mismo período de 2025.

Diez de las 16 divisiones que componen el indicador registraron bajas interanuales. La mayor incidencia negativa correspondió a maquinaria y equipo, cuya producción se redujo 26,8%. Le siguieron otros equipos, aparatos e instrumentos, con una baja de 22,0%, y prendas de vestir, cuero y calzado, que retrocedieron 5,3 por ciento.

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También cayeron vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con 3,5%; muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, con 4,9%; productos de metal, con 4,0%; e industrias metálicas básicas, con 1,1 por ciento.

La lista de rubros en baja se completó con refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, que descendió 0,8%; alimentos y bebidas, con una merma de 0,1%; y productos de tabaco, que disminuyeron 6,5%.

Químicos, papel y transporte compensaron parte de las bajas

Seis actividades exhibieron resultados positivos frente a septiembre de 2025 y atenuaron la caída del nivel general. Sustancias y productos químicos creció 3,9%, mientras que madera, papel, edición e impresión avanzó 6,4 por ciento.

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También hubo aumentos en productos minerales no metálicos, con 5,1%; otro equipo de transporte, con 11,0%; productos de caucho y plástico, con 1,7%; y productos textiles, con 2,0 por ciento.

La evolución de septiembre dejó así dos señales distintas: una recuperación mensual en la serie desestacionalizada y una caída tanto frente a un año atrás como en el acumulado de los primeros nueve meses. La baja de la tendencia-ciclo, a su vez, mostró que el repunte mensual todavía no se trasladó a una mejora sostenida del nivel de producción.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas para apuntalar la actividad industrial. (Maximiliano Luna)

Las medidas que tomó el Gobierno

Frente a la debilidad de la actividad industrial, el Gobierno comunicó un paquete de cuatro disposiciones destinado a mejorar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas y de otros sectores productivos.

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Las medidas incluyen la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cambios en los mecanismos de regularización de deudas, nuevas alternativas para utilizar créditos fiscales y una línea de préstamos para la cadena automotriz.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer las medidas este martes durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo oficial es ampliar la liquidez de las compañías ante un escenario de tasas de interés altas y financiamiento disponible a plazos reducidos.

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Entre las disposiciones, el Ejecutivo prevé suspender hasta mayo de 2027 los embargos de ARCA sobre pymes, con el fin de otorgarles más tiempo para regularizar su situación. Además, extenderá de 30 de junio a 31 de octubre la fecha límite de las obligaciones que podrán incluirse en un plan de pagos de hasta 18 cuotas.

También se habilitará a las pymes a cancelar deudas aduaneras con la totalidad de sus saldos a favor originados en IVA de exportación o reintegros. Las grandes empresas podrán usar una proporción inicial de esos créditos, que se ampliará de manera progresiva.

Por último, el Banco Nación lanzará una línea de financiamiento para la industria automotriz, con tasa fija cercana al 20% y plazos de devolución de tres, cuatro o cinco años.

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