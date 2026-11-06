Apuestas en juegos de azar en Panamá superan los $2,492 millones en nueve meses de 2026

Las máquinas tragamonedas tipo “A” concentraron $1,698.3 millones en apuestas durante los primeros nueve meses de 2026, equivalentes al 68.1% del total registrado por los operadores autorizados. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Las apuestas en juegos de suerte y azar en Panamá alcanzaron $2,492.9 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 16.6% frente a los $2,138.6 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Las cifras de la Contraloría General de la República muestran que el sector movilizó $354.3 millones adicionales en los primeros nueve meses del año.

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Las máquinas tragamonedas tipo “A” continuaron dominando el mercado, con $1,698.3 millones en apuestas, equivalentes al 68.1% del total. Este segmento, que opera en casinos y salas especializadas autorizadas, registró un crecimiento de 7.5% respecto al año anterior, cuando había movilizado $1,579.7 millones.

Aunque las tragamonedas mantienen el liderazgo, las apuestas por internet fueron el segmento de mayor crecimiento entre las principales modalidades. Las plataformas digitales movilizaron $626.2 millones, frente a $407.5 millones en 2025, lo que representa un aumento de 53.7% y una participación del 25.1% en el mercado regulado.

Las plataformas digitales movilizaron $626.2 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 53.7% frente al mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de las plataformas digitales también modificó la distribución del negocio. Mientras en 2025 las apuestas por internet representaban el 19.1% del total, durante los primeros nueve meses de 2026 elevaron su participación hasta 25.1%. En conjunto, las tragamonedas tipo “A” y los juegos en línea concentraron el 93.2% del dinero apostado.

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Las mesas de juego ocuparon el tercer lugar, con $128.1 millones entre enero y septiembre, un crecimiento de 17.7% frente a los $108.8 millones del año anterior. Esta categoría comprende modalidades como blackjack, ruleta, baccarat y póker, disponibles en casinos completos que operan bajo las autorizaciones de la Junta de Control de Juegos.

El resto de las actividades presentó resultados diferentes. Las apuestas del Hipódromo Presidente Remón sumaron $20.2 millones, una disminución de 7.7%, mientras las salas de apuestas deportivas alcanzaron $13.6 millones, con un aumento de 1.8%. Por su parte, las salas de bingo registraron $4.9 millones, un crecimiento de 4.3%.

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Los juegos instantáneos tuvieron el retroceso más pronunciado, al pasar de $2.5 millones en 2025 a $1.5 millones en 2026, una reducción de 39.2%. Aunque representan una proporción pequeña del negocio, su comportamiento contrasta con la expansión de las apuestas digitales y el crecimiento de las mesas de juego.

Las mesas de juego, que incluyen modalidades como blackjack, ruleta, baccarat y póker, registraron $128.1 millones en apuestas y un crecimiento interanual de 17.7%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre, los operadores registraron $285.1 millones en apuestas brutas, un incremento de 13.1% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, el monto fue inferior a los $310.1 millones de agosto, que constituyeron el mayor registro mensual del año hasta el cierre del tercer trimestre.

Las estadísticas oficiales no abarcan todas las modalidades existentes. Las máquinas tragamonedas tipo “C” quedan fuera del reporte mensual, pese a que funcionan en establecimientos comerciales autorizados bajo condiciones diferentes a las máquinas tipo “A”. Por esta razón, el dinero efectivamente apostado en el país podría superar las cifras divulgadas.

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La Lotería registra una caída

Las ventas de la Lotería Nacional de Beneficencia alcanzaron $612.7 millones entre enero y septiembre de 2026, una disminución de 1.7% frente a los $623.1 millones del mismo período de 2025.

El comportamiento mensual mostró fluctuaciones importantes. En junio, las ventas de billetes y chances cayeron 21%, mientras julio registró una recuperación de 14.5%. Agosto volvió a presentar una disminución de 9.2%, pero septiembre cerró con un aumento de 8.1%, al alcanzar $63.2 millones.

La Lotería Nacional de Beneficencia registró ventas por $63.2 millones en septiembre, un aumento interanual de 8.1% después de las fluctuaciones observadas durante los meses anteriores. Archivo

La Lotería atraviesa este período después de la suspensión de los sorteos electrónicos Lotto y Pega 3, cuyos últimos juegos se realizaron el 21 de abril. La medida se produjo tras una decisión judicial relacionada con la adenda contractual que permitía su operación, mientras la institución mantiene sus sorteos tradicionales.

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Los resultados evidencian una diferencia entre ambos mercados: los operadores privados mantienen un crecimiento de doble dígito, impulsados especialmente por internet, mientras la Lotería acumula una reducción en sus ventas. Esta evolución refleja trayectorias distintas dentro de las actividades de juegos y apuestas registradas oficialmente en Panamá.