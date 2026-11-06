Nicaragua bajo alerta por continuo temporal de lluvias debido a un disturbio en el Pacífico

Las precipitaciones previstas para este fin de semana podrían acumular hasta 100 milímetros de agua en el occidente de Nicaragua, con riesgo de inundaciones en áreas bajas y de drenaje lento.

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Nicaragua afrontará varias jornadas bajo la influencia de un extenso disturbio atmosférico situado en el océano Pacífico que descargará continuas precipitaciones sobre el territorio nacional. La interacción de este bolsón de aire húmedo con las corrientes del sur genera densos mantos de nubes que alterarán el clima en la mayor parte de los municipios, con especial énfasis en la franja costera occidental.

Científicos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y especialistas locales monitorean la trayectoria del fenómeno. Más allá de que la inestabilidad logre organizarse o no como una tormenta con nombre, el factor de mayor cuidado para la ciudadanía reside en el volumen constante de precipitaciones que caerá sobre cuencas hídricas que ya conservan poca capacidad para absorber agua adicional.

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Los modelos informáticos analizados por el Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) calculan que las mayores descargas pluviales ocurrirán este viernes 6 de noviembre y el domingo en los departamentos cercanos al mar.

Para este sector geográfico, las estimaciones anticipan entre 40 y 100 milímetros de agua caída. Dicha medición máxima significa que caerán hasta 100 litros de agua en cada metro cuadrado, un caudal que suele rebasar los canales pluviales urbanos y desbordar pequeños arroyos en terrenos planos.

Imagen satelital de la NOAA que muestra la densa masa de nubosidad asociada con la zona de baja presión (marcada en amarillo) bajo vigilancia frente a las costas del Pacífico centroamericano.

En los valles de la región Central, los pluviómetros podrían registrar marcas de 25 a 60 milímetros a lo largo del fin de semana. En contraste, en las comarcas autónomas del Caribe Norte y del Caribe Sur, el tiempo presentará chubascos intermitentes pero con marcas más reducidas, tasadas entre 10 y 40 milímetros. Aunque el comportamiento de las nubes no será uniforme en todas las localidades, la persistencia de los aguaceros mantendrá un panorama húmedo generalizado.

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El sistema marino conserva cuatro de cada diez posibilidades de convertirse en ciclón

El informe técnico emitido por el NHC precisa que el área de disturbio mantiene un 40% de probabilidades de consolidarse como depresión tropical en un plazo de 48 horas, una tasa que no varía en el pronóstico extendido a siete días.

La presencia de ráfagas cruzadas en las capas altas del cielo actúa como una barrera natural contra una rápida rotación, si bien el paso pausado del sistema sobre aguas cálidas de Centroamérica garantiza la inyección ininterrumpida de vapor hacia tierra firme.

La falta de un centro organizado no disminuye el riesgo terrenal, pues las bandas nubosas periféricas poseen la fuerza suficiente para causar crecidas violentas tanto en comunidades de Nicaragua como en poblados fronterizos de Costa Rica.

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Banderas rojas de alerta ondean en un muelle de la Costa Caribe de Nicaragua mientras embarcaciones permanecen amarradas bajo un cielo nublado y con el mar agitado por vientos fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el reporte del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) señala que las turbulencias oceánicas entorpecerán las actividades de pesca en el litoral del Pacífico. Las descargas de lluvia y las tronadas reducirán el campo visual de las embarcaciones a un rango de entre una y tres millas náuticas, mientras que el oleaje registrará crestas de 1.70 a 2.20 metros de elevación.

Por causa de este comportamiento en las rompientes, la fuerza naval recomendó suspender faenas a pescadores de botes pequeños, lanchas de recreo y deportistas acuáticos. Las autoridades portuarias permanecen en contacto con las comunidades costeras para impedir zarpes no autorizados en los momentos en que el mar picado ponga en peligro la vida de los tripulantes.

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Además, los equipos de protección civil piden a los habitantes vigilar anomalías físicas en sus propiedades, como la aparición de grietas en los patios, postes o árboles ladeados y cambios repentinos en la claridad del agua que baja por zanjas y quebradas.