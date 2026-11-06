El Salvador

Nuevas Ideas inscribe a sus 60 candidatos a diputados para las elecciones de 2027 en El Salvador

El partido oficialista entregó la documentación ante el Tribunal Supremo Electoral para competir en los 14 departamentos y la circunscripción de la diáspora salvadoreña el 28 de febrero de 2027

El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, planteó como objetivo electoral la obtención de la totalidad de los escaños parlamentarios./ (Prensa Nuevas Ideas)
El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, planteó como objetivo electoral la obtención de la totalidad de los escaños parlamentarios./ (Prensa Nuevas Ideas)
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Nuevas Ideas presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud de inscripción de sus 60 candidatos a diputados para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 en El Salvador. El presidente del partido, Xavi Zablah, acudió este viernes 6 de noviembre acompañado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y por simpatizantes que se concentraron en los alrededores del organismo electoral.

La planilla contempla aspirantes a curules de los 14 departamentos y de la circunscripción correspondiente a la diáspora salvadoreña. El proceso forma parte del período de inscripción de candidaturas legislativas, habilitado por el TSE entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.

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Tras entregar la documentación, Zablah sostuvo que la fuerza oficialista aspira a obtener la totalidad de los escaños de la Asamblea Legislativa. “Sesenta de sesenta es lo que necesitamos para que este país siga cambiando”, afirmó en un video compartido por Radio YSKL en redes sociales.

El dirigente también vinculó esa meta con el respaldo legislativo al Gobierno de Nayib Bukele, quien buscará un nuevo mandato presidencial en los comicios de 2027. “Los diputados de Nuevas Ideas son los únicos que siempre van a aprobar las iniciativas de nuestro presidente Nayib Bukele”, declaró Zablah frente a las instalaciones del organismo electoral y tras la inscripción de la planilla.

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La planilla legislativa del partido abarca los 14 departamentos de El Salvador y la circunscripción correspondiente a la diáspora./ (Prensa Nuevas Ideas)
La planilla legislativa del partido abarca los 14 departamentos de El Salvador y la circunscripción correspondiente a la diáspora./ (Prensa Nuevas Ideas)

Castro, que busca la reelección como diputado, señaló que la inscripción formalizó la intención del partido de competir en las 15 circunscripciones electorales (14 nacionales y una en el extranjero). El actual presidente de la Asamblea Legislativa, aseguró que el oficialismo presentó los requisitos requeridos ante el TSE y que continuará con el trabajo en las comunidades.

“El acto que nosotros estamos haciendo ahora es simplemente reconfirmar que vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo durante todos estos años”, afirmó el presidente legislativo.

Castro rechazó los cuestionamientos de sectores opositores sobre una eventual campaña anticipada. Según expuso, las visitas a comunidades, la atención de demandas locales y las gestiones de los diputados forman parte de una labor de servicio y no de una actividad proselitista.

El titular de la Asamblea Legislativa pidió a sus correligionarios evitar “discusiones estériles” con la oposición y enfocarse en el contacto territorial. Añadió que los resultados de la elección dependerán de “la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo”.

Entre los legisladores actuales que no figuran en la nueva nómina están Dania González y Ana Magdalena Figueroa, ambas de San Salvador; Maricela de Guardado, de Usulután; Saúl Mancía, de Chalatenango, y Walter Coto, de La Paz. Mancía indicó que se dedicará a proyectos culturales.

La dirigencia del partido vinculó la meta de curules con el respaldo a las iniciativas de Nayib Bukele para su mandato presidencial./(Prensa Nuevas Ideas)
La dirigencia del partido vinculó la meta de curules con el respaldo a las iniciativas de Nayib Bukele para su mandato presidencial./(Prensa Nuevas Ideas)

El partido nació tras la ruptura de Bukele con el FMLN

Nuevas Ideas surgió después de que Bukele fuera expulsado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido con el que había llegado a las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador. El movimiento inició entonces la recolección de firmas para obtener su reconocimiento legal.

El TSE registró a Nuevas Ideas en agosto de 2018, demasiado tarde para que Bukele compitiera bajo esa bandera en las presidenciales de febrero de 2019. El actual mandatario se postuló entonces con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aunque mantuvo la identidad política de su movimiento durante la campaña.

El partido debutó en elecciones legislativas en 2021 y obtuvo una mayoría que transformó la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Para los comicios de 2027, Bukele buscará un tercer período consecutivo, mientras Nuevas Ideas procura conservar su dominio parlamentario.

Las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 incluirán la elección de presidente y vicepresidente, diputados y concejos municipales.

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