Crimen y Justicia

Iba a 90 kilómetros por hora y pasó 6 semáforos en rojo: cómo manejaba “La Toretto” el día del choque fatal en La Plata

La descripción la hizo el ingeniero Andrés Raggio, que declaró en el juicio contra Felicitas Alvite. En su testimonial, estimó que la joven circuló a velocidades altas antes de impactar la moto de Walter Armand

Juicio Toretto - primera audiencia
Felicitas Alvite en el juicio. (Foto: Marcos Gomez - AG La Plata)
Guardar

Un ingeniero mecánico que declaró en el juicio por la muerte del motociclista Walter Armand aseguró que Felicitas Alvite cruzó seis semáforos en rojo y circuló a velocidades medias de hasta 90 kilómetros por hora durante el recorrido previo al choque ocurrido en La Plata, el 12 de abril de 2024.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, el perito Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial, reconstruyó el trayecto de los vehículos a partir de cámaras municipales, la planimetría del lugar y los rastros que quedaron tras el impacto en la esquina de las calles 13 y 532.

PUBLICIDAD

En su testimonio, Raggio sostuvo que el Volkswagen Gol conducido por “La Toretto” avanzaba por la avenida 13 en sentido descendente. Según describió, el auto impactó contra la moto que circulaba por la calle 532. En consecuencia, Armand fue despedido sobre el capó, el parabrisas y el techo del vehículo, antes de caer sobre la mano contraria de la avenida.

La velocidad a la que circulaba y los semáforos que cruzó en rojo

El especialista dijo que utilizó tres procedimientos para calcular la velocidad del Gol al producirse la colisión: el arrastre metálico de la moto, la proyección del cuerpo de la víctima mediante el método de Searle y la revisión de las filmaciones. Según afirmó, los resultados fueron compatibles entre sí.

PUBLICIDAD

Juicio Toretto - primera audiencia
Los jueces del TOC N°2 de La Plata

El cálculo a partir del arrastre metálico arrojó una velocidad de 82 km/h, mientras que el análisis de la proyección del cuerpo estableció un rango de entre 82 y 92 km/h. Otro de los métodos dio un resultado cercano a los 85 km/h, de acuerdo con las preguntas formuladas durante las aclaraciones finales de la audiencia.

La velocidad máxima relevada en el recorrido previo, sin embargo, fue mayor. Raggio indicó que, entre dos puntos analizados en la zona de 13 y 47, los vehículos circulaban “en el orden de los 90 km/h de velocidad media”. En este sentido, aclaró que esos valores no representan una medición instantánea, sino el promedio obtenido entre dos referencias de cada cámara.

Juicio Toretto - primera audiencia
Fernando Burlando y Fabián Améndola representan a la familia de Walter Armand

Consultado por el equipo del abogado Fernando Burlando, representante de la víctima, sobre los cruces de semáforos con luz roja, Raggio enumeró que “La Toretto” infringió esa norma en las intersecciones de 12 y 54, 13 y 40, 13 y 38, 13 y 32, 13 y 49 y 13 y 532. “Cruzó seis semáforos en rojo”, declaró.

Respecto del vehículo negro que también aparece en las imágenes del día del hecho, indicó que atravesó cuatro semáforos en rojo durante el trayecto analizado.

La defensa cuestionó la precisión de los horarios de las cámaras. El perito reconoció que la cámara enfocada sobre el lugar del choque tenía un desfase de 44 segundos respecto de otra que registraba el recorrido. Aun así, sostuvo que para calcular cada velocidad utilizó el reloj de una misma cámara. También admitió que, si se pretende establecer el tiempo total entre puntos captados por equipos desfasados, el resultado “puede ser correcto o puede ser incorrecto”.

Temas Relacionados

La PlataAccidente de tránsitoJuicioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"¡Callalo al nene!": jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles

Ocurrió este lunes en un domicilio de Lomas de Zamora. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de la vivienda y el teléfono celular con el que la mujer grababa el momento de juego con su hijo

"¡Callalo al nene!": jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles

Crímenes de trabajadoras sexuales: por qué el acusado no será extraditado a Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba

El sospechoso permanece alojado en una alcaldía de la Ciuidad de Buenos Aires tras su detención por el asesinato de Tatiana Fernández en Retiro. El juez Guillermo Rongo la extradicón a esa provincia

Crímenes de trabajadoras sexuales: por qué el acusado no será extraditado a Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba

“No fueron 50, fueron 200 los atacantes”: hablaron dos mujeres trans agredidas en los bosques de Palermo

Valen y Lana, víctimas de la salvaje golpiza, brindaron una entrevista con el influencer Martín Cirio y contaron detalles de lo que pasó la madrugada del domingo

“No fueron 50, fueron 200 los atacantes”: hablaron dos mujeres trans agredidas en los bosques de Palermo

Circulaban en una moto robada, quisieron escapar de la Policía y terminaron chocando

La Policía de la Ciudad arrestó a un adolescente y a un hombre de 22 años luego de detectar que circulaban sin patente y no respetaban los semáforos

Circulaban en una moto robada, quisieron escapar de la Policía y terminaron chocando

Lo liberaron tras herir a una mujer y volvió a ser detenido en menos de 24 horas por violar la perimetral

El hombre había sido arrestado el martes, acusado de herir a una mujer y amenazar al dueño de un comercio. Al día siguiente volvió a ser aprehendido por desobediencia

Lo liberaron tras herir a una mujer y volvió a ser detenido en menos de 24 horas por violar la perimetral

DEPORTES

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador

TELESHOW

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

Julieta Prandi contó el motivo de su separación de Emanuel Ortega: “Algo no me gustó”

Soledad Pastorutti reveló la charla que tuvo con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección

Ronnie Wood contó detalles de su relación con Diego Maradona: “Éramos amigos”

El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

Belice pondrá fin al acuerdo médico con Cuba tras 36 años de vigencia

Belice pondrá fin al acuerdo médico con Cuba tras 36 años de vigencia

Primera dama de Honduras participa en encuentro con la reina Letizia

Impacto financiero por el colapso del Ueno Bank: saltó el riesgo país de Paraguay y el guaraní se devaluó 8%

Universidad del Valle de Guatemala evaluó el rendimiento de veinte motocicletas con gasolina E10 durante seis meses sin registrar fallas mecánicas

Vicepresidente afirma en la Cumbre Iberoamericana que las tropas salvadoreñas en Haití “no son una fuerza de ocupación”