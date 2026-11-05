Iba a 90 kilómetros por hora y pasó 6 semáforos en rojo: cómo manejaba “La Toretto” el día del choque fatal en La Plata

Felicitas Alvite en el juicio. (Foto: Marcos Gomez - AG La Plata)

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Un ingeniero mecánico que declaró en el juicio por la muerte del motociclista Walter Armand aseguró que Felicitas Alvite cruzó seis semáforos en rojo y circuló a velocidades medias de hasta 90 kilómetros por hora durante el recorrido previo al choque ocurrido en La Plata, el 12 de abril de 2024.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, el perito Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial, reconstruyó el trayecto de los vehículos a partir de cámaras municipales, la planimetría del lugar y los rastros que quedaron tras el impacto en la esquina de las calles 13 y 532.

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En su testimonio, Raggio sostuvo que el Volkswagen Gol conducido por “La Toretto” avanzaba por la avenida 13 en sentido descendente. Según describió, el auto impactó contra la moto que circulaba por la calle 532. En consecuencia, Armand fue despedido sobre el capó, el parabrisas y el techo del vehículo, antes de caer sobre la mano contraria de la avenida.

La velocidad a la que circulaba y los semáforos que cruzó en rojo

El especialista dijo que utilizó tres procedimientos para calcular la velocidad del Gol al producirse la colisión: el arrastre metálico de la moto, la proyección del cuerpo de la víctima mediante el método de Searle y la revisión de las filmaciones. Según afirmó, los resultados fueron compatibles entre sí.

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Los jueces del TOC N°2 de La Plata

El cálculo a partir del arrastre metálico arrojó una velocidad de 82 km/h, mientras que el análisis de la proyección del cuerpo estableció un rango de entre 82 y 92 km/h. Otro de los métodos dio un resultado cercano a los 85 km/h, de acuerdo con las preguntas formuladas durante las aclaraciones finales de la audiencia.

La velocidad máxima relevada en el recorrido previo, sin embargo, fue mayor. Raggio indicó que, entre dos puntos analizados en la zona de 13 y 47, los vehículos circulaban “en el orden de los 90 km/h de velocidad media”. En este sentido, aclaró que esos valores no representan una medición instantánea, sino el promedio obtenido entre dos referencias de cada cámara.

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Fernando Burlando y Fabián Améndola representan a la familia de Walter Armand

Consultado por el equipo del abogado Fernando Burlando, representante de la víctima, sobre los cruces de semáforos con luz roja, Raggio enumeró que “La Toretto” infringió esa norma en las intersecciones de 12 y 54, 13 y 40, 13 y 38, 13 y 32, 13 y 49 y 13 y 532. “Cruzó seis semáforos en rojo”, declaró.

Respecto del vehículo negro que también aparece en las imágenes del día del hecho, indicó que atravesó cuatro semáforos en rojo durante el trayecto analizado.

La defensa cuestionó la precisión de los horarios de las cámaras. El perito reconoció que la cámara enfocada sobre el lugar del choque tenía un desfase de 44 segundos respecto de otra que registraba el recorrido. Aun así, sostuvo que para calcular cada velocidad utilizó el reloj de una misma cámara. También admitió que, si se pretende establecer el tiempo total entre puntos captados por equipos desfasados, el resultado “puede ser correcto o puede ser incorrecto”.

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