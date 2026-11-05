Crimen y Justicia

Ladrones hicieron un boquete y se llevaron 14 millones de pesos de una distribuidora en Misiones

Según la primeras informaciones, los delincuentes actuaron durante la noche. El dueño tomó conocimiento de lo sucedido cerca de las seis de la mañana del miércoles

Abertura irregular en una pared de ladrillos que deja ver cajas de cartón apiladas en el interior de una habitación
La Policía de Misiones investiga el robo de casi 14 millones de pesos ocurrido en una distribuidora de Posadas. (El Territorio)
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La Policía de Misiones investiga un robo de cerca de $14 millones en efectivo ocurrido en una distribuidora de la ciudad de Posadas, a la que los autores habrían ingresado tras abrir un boquete en una pared posterior. Además del dinero, fueron sustraídos equipos utilizados en la actividad comercial.

El episodio fue denunciado este miércoles por el propietario de un comercio, un hombre de 47 años. La pesquisa se concentra ahora en la reconstrucción de la secuencia previa y posterior al ingreso, con el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

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Los investigadores buscan determinar quiénes participaron, cómo llegaron al establecimiento y de qué manera retiraron el dinero y los objetos robados. Hasta el momento, las actuaciones apuntan a un hombre como posible involucrado, aunque su participación deberá ser acreditada con los elementos que reúna la causa.

Según informó el portal El Territorio, la distribuidora está ubicada sobre la avenida Ituzaingó, casi en su cruce con avenida Zapiola. Un socio del dueño fue quien lo notificó cerca de las 6:00.

Según la exposición realizada ante las autoridades, quienes ingresaron al local habrían abierto un agujero en uno de los muros situados en la parte trasera del inmueble. Esa vía les habría permitido acceder al sector interno sin utilizar los ingresos principales del comercio.

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Una vez dentro, se llevaron una suma estimada en casi $14 millones, además de una notebook, dos máquinas contadoras de billetes y un módem. La cantidad definitiva de dinero y el detalle de los bienes sustraídos forman parte de los aspectos que deben ser corroborados durante la investigación.

Personal de la Comisaría Decimotercera, dependiente de la Unidad Regional I, acudió a la distribuidora tras conocerse la denuncia. Los efectivos dispusieron medidas para resguardar el lugar y evitar alteraciones que pudieran afectar el relevamiento de indicios.

La preservación del escenario resulta central en este tipo de investigaciones, ya que permite a los equipos intervinientes examinar el sector por el que se habría producido el acceso, así como otros puntos del inmueble que puedan aportar elementos útiles para la causa.

Policía de Misiones detenido
Los asaltantes sustrajeron una computadora portátil, dos máquinas contadoras de billetes y un módem además del dinero.

En paralelo con las tareas efectuadas en el comercio, la Policía trabaja sobre registros de videovigilancia del Centro Integral de Operaciones 911 y sobre cámaras instaladas en el sector. El objetivo es identificar una secuencia que permita precisar los desplazamientos vinculados al robo.

La investigación tiene bajo observación a un hombre que podría estar relacionado con el caso. Sin embargo, las autoridades continúan reuniendo información para determinar si efectivamente intervino en el robo y para establecer cuál habría sido su función.

El análisis de las filmaciones incluye la búsqueda de personas, vehículos u otras situaciones que permitan vincular los registros visuales con el ingreso al establecimiento. Cualquier coincidencia deberá ser evaluada junto con el resto de los elementos incorporados al expediente.

La causa permanece en etapa investigativa y todavía no se reportaron detenciones vinculadas al robo denunciado en la distribuidora de Posadas. Las actuaciones se orientan a localizar al sospechoso y a identificar posibles cómplices.

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