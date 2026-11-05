Juicio a "La Toretto": declaró el hermano de Walter Armand y aseguró que "no fue un accidente"

Felicitas Alvite comparece junto a los integrantes de su defensa legal durante una audiencia judicial vinculada a su causa penal

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La tercera audiencia del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, estuvo marcada por la declaración del hermano de Walter Armand. “Nos cambió totalmente la vida”, aseguró Milton Armand. En ese sentido, exigió justicia aseguró que no se habría tratado de un accidente.

Milton fue el quinto testigo de la jornada. Al comparecer ante el tribunal, reconstruyó el impacto que tuvo la muerte de su hermano en una familia integrada por cuatro hijos y en los dos hijos que Walter dejó, de 8 y 16 años. Durante el testimonio, la acusada mantuvo la cabeza baja y su madre salió de la sala ante la conmoción.

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“Era mucho para mí y para mi familia”, manifestó el hermano de la víctima. Asimismo, lo recordó como una persona trabajadora y cercana a los valores con los que habían crecido. Walter era músico y el menor de los hermanos.

Según las declaraciones recopiladas por El Día, el testigo remarcó que el duelo para todos sus allegados se volvió particularmente difícil. “Sus hijos me preguntan todo el tiempo por el padre, lo ven por todos lados. Es muy difícil”, expresó.

Milton Armand aseguró ante el tribunal que la muerte de su hermano Walter Armand no fue un accidente (Marcos Gomez - AG La Plata)

De la misma manera, Milton recordó cómo fue la última etapa de la vida de su hermano. En este contexto, contó que Walter se había separado y había regresado a vivir en la casa de su madre en La Plata. Para la familia, esa situación lo había acercado nuevamente a su entorno.

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“Ella estaba más contenta con la vuelta de Walter, se amaban mucho”, recordó su hermano sobre el vínculo entre la víctima y su madre. Y recordó que aquel viernes su mamá había comenzado a inquietarse porque no recibía el mensaje que esperaba de Walter.

“Mi madre presentía que algo le había pasado. Fue un golpe duro que se recuerda todos los días”, afirmó Milton sobre los momentos previos a recibir la triste noticia. Incluso, contó que la mujer vuelve a mirar el video porque lo considera el último registro en el que puede ver a su hijo con vida.

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La víctima tenía dos hijos de 8 y 16 años y residía con su madre en la ciudad de La Plata

“Ella dice que es la última vez que ve a su hijo”, relató. En ese momento, la mujer se retiró de la sala mientras el hermano de la víctima continuaba con el testimonio, en donde aseveró que la muerte de Walter “le cambió la vida, la desarmó”.

Hacia el final de su declaración, el hermano de la víctima expresó el reclamo de justicia de la familia y cuestionó que lo sucedido pueda ser considerado un accidente. También aludió a las grabaciones incorporadas al caso: “Después de ver las cámaras, eso no fue un accidente”.

“Él no hizo nada malo. No está bien lo que pasó, no podemos entenderlo. Nos cambió totalmente la vida”, manifestó Milton. Asimismo, planteó: “Lo que queremos es que haya justicia, que no pueda alguien hacer eso y que no tenga una pena, ¿sino de qué sirve?”.

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La Toretto se quebró y pidió perdón a la familia

Durante la primera audiencia, Alvite pidió perdón a la familia de Walter Armand y lloró al declarar en la apertura del juicio oral por la muerte del motociclista, ocurrida en abril de 2024 en La Plata. Por este hecho, la joven de 23 años será juzgada por homicidio simple con dolo eventual.

El lunes pasado, la acusada solicitó hablar ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 platense. Había llegado acompañada por su madre y sus defensores, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

Ante los familiares de la víctima que estaban presentes en la sala, la imputada expresó: “Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día”. Luego, se refirió al contenido que difundió en redes sociales tras el hecho: “El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”.

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Felicitas Alvite pidió perdón a los familiares del motociclista durante la primera jornada del juicio. (Marcos Gomez - AG La Plata)

La declaración de Felicitas Alvite no continuó después de que la acusada se quebrara y comenzara a llorar. A raíz de esto, su defensor pidió al tribunal que pudiera ampliar sus dichos en otra instancia del debate.

El juicio también tiene como acusada a Valentina Velázquez, amiga de Alvite, por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza entre vehículos. La hipótesis acusatoria sostiene que ambas circulaban en paralelo antes del impacto contra la moto que conducía Armand.

Al finalizar la audiencia, Milton Armand cuestionó la conducta de Alvite y afirmó que la familia no había recibido disculpas antes del comienzo del proceso judicial. “Nunca se acercó ella, ni familiares ni allegados. No hubo ni una disculpa”, planteó.

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También sostuvo que la investigación hubiera podido tomar otra dirección de no existir registros de las cámaras municipales. “La secuencia de las cámaras habla por sí sola, tanto de ella como de la amiga. Venían a la par todo el tiempo”, indicó.

La Fiscalía considera que Alvite manejaba a alta velocidad, pasó semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar un desenlace fatal. La defensa, en cambio, rechaza que hubiera existido intención de matar o una carrera clandestina. En su declaración ante el fiscal Fernando Padovan, el 3 de mayo de 2024, Alvite reconoció una conducción imprudente, aunque negó haber participado de una picada.

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La joven enfrenta el debate bajo prisión domiciliaria, un beneficio que obtuvo en mayo de 2025. En octubre, el tribunal rechazó un pedido para salir de su vivienda dos veces por semana con el fin de trabajar en un estudio jurídico.

La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi. Mientras tanto, la familia de Armand interviene como querellante en el proceso, con el patrocinio de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.

El proceso está previsto que finalice este viernes 6 de noviembre y contempla la declaración de cerca de 100 testigos ofrecidos por la Fiscalía, la querella y las defensas. Las filmaciones, los peritajes y los testimonios serán parte de la prueba que deberá evaluar el tribunal.

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