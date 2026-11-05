Crimen y Justicia

Lo liberaron tras herir a una mujer y volvió a ser detenido en menos de 24 horas por violar la perimetral

El hombre había sido arrestado el martes, acusado de herir a una mujer y amenazar al dueño de un comercio. Al día siguiente volvió a ser aprehendido por desobediencia

César Oscar Obregón fue detenido por segunda vez, acusado de incumplir una restricción de acercamiento (Fuente: La Brújula 24)
César Oscar Obregón fue detenido por segunda vez, acusado de incumplir una restricción de acercamiento (Fuente: La Brújula 24)
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Un hombre de 35 años fue detenido por segunda vez en un período de menos de 24 horas. Está acusado de incumplir una restricción de acercamiento y de volver al restaurante donde se había presentado una denuncia por agresión y amenazas.

La segunda detención se produjo el miércoles por la noche en El Bodegón Vito Corleone, ubicado sobre avenida Colón al 72, en el centro de Bahía Blanca. El acusado fue identificado como César Oscar O., exempleado del comercio.

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Personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) lo aprehendió después de comprobar que tenía vigente una medida judicial que le prohibía acercarse a una mujer de 42 años, quien lo había denunciado tras un episodio ocurrido hacia pocas horas.

El Bodegón Vito Corleone, en avenida Colón al 72, donde ocurrió el incidente denunciado el martes (Fuente: La Brújula 24)
El Bodegón Vito Corleone, en avenida Colón al 72, donde ocurrió el incidente denunciado el martes (Fuente: La Brújula 24)

El operativo comenzó cerca de las 20:45, después de que un llamado al 911 advirtiera que Obregón estaba en el local gastronómico. Los agentes se dirigieron al lugar, identificaron al hombre y consultaron sus datos mediante el sistema policial.

Según informó La Brújula 24, esa verificación permitió establecer que sobre él pesaba una restricción de acercamiento, por la cual no podía acercarse a la denunciante. Ante el presunto incumplimiento de esa disposición de restricción, fue detenido otra vez y, en esta oportunidad, quedó bajo la acusación de desobediencia.

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La medida había sido dictada dentro de la causa iniciada tras el incidente del martes. La información disponible no precisó los fundamentos de la decisión por la que el acusado recuperó la libertad luego de la primera aprehensión, pero sí indicó que la restricción continuaba vigente al momento de su regreso al restaurante.

El acusado ya había sido denunciado por lesiones y amenazas contra una trabajadora

La denuncia que dio origen a la causa se produjo durante la noche del martes en el mismo establecimiento. De acuerdo con la información policial difundida por el medio local, el conflicto se habría iniciado por un reclamo relacionado con una presunta deuda salarial.

César Oscar Obregón fue detenido por primera vez en la esquina de Villarino y Darregueira
César Oscar Obregón fue detenido por primera vez en la esquina de Villarino y Darregueira

Obregón había trabajado en el restaurante y se presentó en el local Vito Corleone para realizar el reclamo de ese dinero. En ese contexto, habría agredido físicamente a una empleada de 42 años, quien sufrió lesiones leves en uno de sus brazos a raíz de la agresión.

Además, habría amenazado con prender fuego el comercio y con matar a su propietario, un hombre de 45 años. Por esos hechos se inició una investigación por lesiones leves y amenazas, que derivó en la primera intervención policial.

La primera aprehensión se había concretado fuera del restaurante, en la esquina de Villarino y Darregueira, luego de que intervinieran efectivos del Cuerpo Motorizado y de la Policía Local. La segunda, en cambio, ocurrió dentro del local de avenida Colón al 72, tras el aviso recibido por el 911.

La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 (UFIJ Nº 15). En el expediente a cargo de esa unidad se dispuso una orden que impedía al acusado acercarse a la mujer que había denunciado la agresión.

El episodio del miércoles derivó en una actuación distinta de la abierta por lo ocurrido el martes. La primera causa reúne la denuncia por lesiones leves y amenazas, mientras que la nueva aprehensión quedó vinculada con el presunto incumplimiento de la orden judicial. Por ese motivo, la acusación informada tras el segundo operativo fue desobediencia.

Aunque las detenciones se realizaron en sitios distintos, ambas intervenciones policiales tuvieron lugar con menos de un día de diferencia alrededor del mismo restaurante. La primera ocurrió luego de la denuncia por agresión y amenazas; la segunda se produjo después de que el acusado regresara al lugar pese a la medida judicial vigente dictada en favor de la denunciante.

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