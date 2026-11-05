Crimen y Justicia

"¡Callalo al nene!": jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles

Ocurrió este lunes en un domicilio de Lomas de Zamora. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de la vivienda y el teléfono celular con el que la mujer grababa el momento de juego con su hijo

Lomas de Zamora: jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles
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Una mujer que este lunes jugaba con su bebé dentro de su casa, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue sorprendida por un delincuente que irrumpió por la ventana de una de las habitaciones que da a la calle, la intimidó y robó varios objetos de valor a plena luz del día.

La secuencia quedó registrada tanto por el celular de la víctima como por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes ya son analizadas por los investigadores para identificar y localizar al sospechoso.

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Según pudo saber Infobae, el episodio ocurrió este lunes por la tarde, alrededor de las 16:30, en una propiedad ubicada en la esquina de Sixto Fernández y Olazábal, en una zona residencial y de habitual tranquilidad.

Lomas de Zamora: jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles
El delincuente analizó la situación durante varios minutos antes de irrumpir en el domicilio por una ventana que da a la calle.

Según se puede observar en el video que acompaña esta nota, el sospechoso pasó primero frente a la vivienda, analizó el panorama y detectó que una de las ventanas estaba abierta de par en par.

Luego se alejó, regresó al lugar y permaneció durante algunos minutos frente al domicilio.

Cuando entendió que ya no había posibles testigos en la zona, el sospechoso se tapó el rostro, saltó una pared y entró por la abertura que la mujer había dejado abierta para ventilar mientras jugaba con su hijo.

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Lomas de Zamora: jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles
El momento en que el asaltante irrumpió en la propiedad.

La madre filmaba un momento de juego con el bebé cuando el hombre apareció por sorpresa en el interior de la casa. Ya dentro de la propiedad, el asaltante fue hacia ella, le tapó la boca y le exigió dinero.

Al no comprender lo que ocurría, el niño comenzó a llorar y gritar mientras el delincuente reducía a su madre. “Callalo al nene, callalo al nene”, se lo escucha gritar en medio de su accionar.

Lomas de Zamora: jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles
La mujer se vio sorprendida por el ingreso del delincuente, que le tapó la boca y le exigió dinero en efectivo.

El asaltante también reclamó dinero y, ante la situación, la víctima le entregó su teléfono. Se llevó además una PlayStation y otros objetos de valor, que guardó en una bolsa de consorcio antes de escapar.

A pesar del momento de tensión, la mujer y el bebé resultaron ilesos. Mientras tanto, el delincuente se dio a la fuga y hasta este jueves permanecía prófugo.

De acuerdo al testimonio que ofreció el padre y pareja de las víctimas, el delincuente irrumpió a los gritos y exigía dinero en efectivo: “Le pedía plata, plata, plata. Le decía: ‘Dame la plata, dame la plata’”.

Lomas de Zamora: jugaba con su bebé dentro de su casa y un ladrón irrumpió por la ventana para robarles
Tras tomar algunos objetos de valor, el ladrón guardó todo en una bolsa de consorcio y emprendió la fuga a pie.

El hombre también contó que su pareja quedó muy afectada por lo ocurrido y que ahora tiene miedo de quedarse sola en su propia casa. “Es más, ahora tiene mucho miedo. No quiere estar sola. Y es feo, es feo. Encima andan diciendo que el delincuente es de por acá”, señaló.

La huida del sospechoso quedó filmada por cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas. Las imágenes mostraron al hombre mientras corría por la zona luego del robo.

La Policía busca identificarlo a partir de los registros disponibles y de la reconstrucción de sus movimientos previos al ingreso a la casa.

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