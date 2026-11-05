Crimen y Justicia

Crímenes de trabajadoras sexuales: por qué el acusado no será extraditado a Córdoba por el femicidio de Daniela Villalba

El sospechoso permanece alojado en una alcaldía de la Ciuidad de Buenos Aires tras su detención por el asesinato de Tatiana Fernández en Retiro. El juez Guillermo Rongo la extradicón a esa provincia

DANIELA VILLALBA TATIANA FERNANDEZ FEMICIDIOS
Daniela Villalba y Ttaiana Fernández, las víctimas
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Renato Iván Tabella no será trasladado a Córdoba para ser indagado por el femicidio de Daniela Villalba, asesinada el lunes 19 de octubre en su departamento del barrio Cofico. Así lo resolvió el juez Guillermo Rongo, a cargo de la investigación por el crimen de Tatiana Fernández, hallada asesinada seis días más tarde en Retiro, al rechazar el pedido de extradición realizado por la Justicia de esa provincia, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

En cambio, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional N° 22 solicitó a su par cordobés que esa jurisdicción realice las medidas que considere necesarias de forma virtual. Tabella, más conocido como “Iván”, permanece alojado en la Alcaldía N° 6 de la Policía de la Ciudad, tras ser detenido por la División de Homicidios de esa fuerza de seguridad, en una investigación conjunta con la Policía de Córdoba.

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En la resolución, Rongo explicó los motivos por los cuales tomó esa determinación ante el pedido de extradición formulado por el Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar N° 1 de Córdoba. En primer lugar, explicó que el presunto autor de los dos crímenes enfrenta una causa por femicidio en la Ciudad de Buenos Aires, acusación por la que fue indagado el 27 de octubre. Tabella se negó a declarar.

En segundo lugar, el juez dispuso diversas medidas de prueba, entre ellas peritajes que involucran al imputado, que serán realizadas en el transcurso de los próximos días. El artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación le otorga un plazo de 10 días desde la indagatoria para resolver la situación del detenido.

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Por otro lado, Córdoba pidió que sea extraditado para quedar a disposición de la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar, a cargo de Pablo Camacho. La orden de detención se había dictado inicialmente por homicidio simple, pero después la corrigieron: ahora se lo busca por homicidio agravado por violencia de género, es decir, femicidio. Detalló que la orden original es del 25 de octubre de 2025 y que la corrección se hizo el 27 de octubre de 2025.

Por último, y en palabras simples, el juez rechazó que sea trasladado definitivamente a Córdoba, porque ya está detenido en Buenos Aires por otra causa y el hecho que se investiga allí es, al menos, igual de grave que el caso cordobés.

Sala de estar en blanco y negro con sofá y mesa, junto a dos fotos circulares superpuestas con los rostros de una mujer y un hombre
El departamento donde mataron a Tatiana Fernández

De todos modos, como Córdoba también tiene una orden de detención contra él, dispuso que quede a disposición de ambos tribunales. La fiscalía cordobesa podrá hacer las diligencias que necesite por videollamada u otros medios virtuales.

Si alguna diligencia requiere que Tabella esté en Córdoba, podrán pedir un traslado temporal. El juez lo evaluará y, si lo autoriza, deberá volver enseguida al lugar donde está detenido en Buenos Aires.

En síntesis: no lo extraditan de forma definitiva a esa provincia, pero la causa cordobesa sigue avanzando y podrán trasladarlo por un tiempo si es indispensable.

En tanto, la fiscalía cordobesa, por el momento, no informó una fecha concreta para la indagatoria por el femicidio de Villalba.

“Consideramos correcta la resolución del juez porque estamos en pleno avance de la investigación con pericias cuyos resultados deben esperarse y hoy, conforme la tecnología disponible, pueden hacerse las diligencias procesales de manera virtual en la otra causa”, remarcó Marcelo Biondi, abogado de la familia de Fernández.

“Por ahora imputado en dos homicidios agravados pero la conducta, la impronta, el modo operativo y la firma nos permiten sostener la hipótesis de que estamos ante un homicida serial. Si la investigación de Córdoba lo hubiese detenido el sábado durante el día, cuando ya lo tenían individualizado, se hubiese evitado lo de Tatiana”, consideró y añadió que, a su entender, la causa debe quedar en el fuero nacional.

Dos femicidios en pocos días con la misma firma

Renato Iván Tabella, de 28 años, está acusado por los femicidios de Daniela Villalba, de 29, y Tatiana Fernández, de 27, dos trabajadoras sexuales asesinadas con pocos días de diferencia.

La escea del crimen de Tatiana Fernández

Villalba, madre de un niño, fue encontrada asesinada el 21 de octubre en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba. La autopsia preliminar determinó que había sido degollada y que tenía cortes en los brazos que podrían corresponder a heridas de defensa. La investigación se aceleró después de que recolectores hallaran una valija con sangre que había sido descartada en la calle: contenía pertenencias de Daniela y permitió a los investigadores reconstruir parte del recorrido de un hombre que salió del edificio.

RECORRIDO RENATO TABELLA FEMICIDIOS

Días después, Tatiana Fernández fue encontrada muerta en un departamento de Retiro. La autopsia estableció que murió por asfixia mecánica por compresión. Según la investigación, las dos mujeres ejercían el trabajo sexual y habían acordado encuentros con un hombre que se presentó como “Iván”. En ambos departamentos, los cuerpos estaban sobre la cama y cubiertos con sábanas; además, faltaban los teléfonos de las víctimas. El cruce de cámaras y registros de antenas telefónicas llevó a los investigadores hasta Tabella, detenido esa misma noche en un hotel porteño.

RECORRIDO RENATO TABELLA FEMICIDIOS

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