Crimen y Justicia

Circulaban en una moto robada, quisieron escapar de la Policía y terminaron chocando

La Policía de la Ciudad arrestó a un adolescente y a un hombre de 22 años luego de detectar que circulaban sin patente y no respetaban los semáforos

Uno de los ladrones contaba con antecedentes y el otro es menor de edad. Ambos fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras chocar en medio de una persecución
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Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos luego de que la moto robada en la que escapaban chocara de frente contra un auto durante una persecución policial en Monserrat. La Policía de la Ciudad les secuestró una pistola calibre .22 cargada, dos celulares y una ganzúa tipo yuga.

El procedimiento se inició cuando agentes de la Comisaría Vecinal 1B detectaron una motocicleta sin patente cuyos ocupantes cruzaban semáforos sin respetar las señales de tránsito. Los efectivos les ordenaron detenerse mediante balizas y sirenas, pero los sospechosos continuaron la marcha.

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Dos policías con casco escoltan a un hombre encapuchado por la calle junto a un cuatriciclo policial con luces azules encendidas
El choque ocurrió sobre avenida Independencia, entre Solís y avenida Entre Ríos, luego de que los acusados circularan en contramano.

En su huida, tomaron la avenida Independencia en contramano. Al llegar a la altura 1700, entre Solís y la avenida Entre Ríos, impactaron contra un vehículo particular y cayeron sobre la calzada, donde fueron detenidos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, tras el choque se desprendió de la ropa de uno de los acusados una pistola calibre .22 con una munición en la recámara, que fue considerada apta para el disparo. Además, durante la requisa los agentes encontraron dos teléfonos celulares y una ganzúa tipo yuga, una herramienta que suele utilizarse para vulnerar sistemas de encendido de vehículos.

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Varios policías uniformados rodean a una persona sentada en el suelo junto a un automóvil gris y varias motocicletas en una calle nocturna
La moto en la que circulaban tenía un pedido de secuestro activo por hurto desde el 11 de octubre.

Las verificaciones posteriores determinaron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por hurto desde el 11 de octubre de 2026, a requerimiento de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Los detenidos tienen 17 y 22 años y residen en Dock Sud y Villa Domínico, respectivamente, en la provincia de Buenos Aires. El mayor cuenta con antecedentes por tentativa de robo y encubrimiento agravado, con fecha del 2 de febrero de este año.

Una motocicleta volcada en el asfalto y un automóvil con daños frontales junto a restos de plástico y agentes policiales
Los dos sospechosos fueron detenidos después de chocar contra un auto durante la persecución por Monserrat.

El Juzgado Nacional de Menores 1 interviene en el caso y dispuso actuaciones por encubrimiento, resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego. También ordenó mantener detenidos a los imputados y secuestrar la moto, el arma, los celulares y la ganzúa.

En septiembre, la fuerza policial porteña detuvo a tres jóvenes de 13, 15 y 18 años en el barrio porteño de Barracas, tras ser acusados de intentar robar una motocicleta Honda Twister estacionada frente a una vivienda de la calle Vieytes al 1400. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad, que patrullaban la zona cuando vieron a los sospechosos correr mientras un vecino pedía auxilio y los señalaba.

Los agentes los interceptaron a pocos metros del lugar. Luego, el dueño del vehículo los identificó como las personas que momentos antes habrían intentado llevarse la moto. El robo no llegó a concretarse.

Dos cascos de moto, un pasamontañas, una herramienta en T, una pistola, dos teléfonos móviles y un cartel policial colocados en el suelo
La Policía de la Ciudad secuestró una pistola calibre .22 cargada, dos celulares y una ganzúa tipo yuga.

El caso cobró notoriedad por las edades de dos de los acusados y por sus antecedentes. El adolescente de 13 años registra cinco ingresos por robo y tentativa de robo entre abril y agosto de 2026. El joven de 15 acumula diez antecedentes por robos, hurtos y tentativas, ocho de ellos en los últimos cinco meses. El detenido de 18 años posee tres antecedentes por delitos contra la propiedad desde 2022.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N.º 7. El mayor fue imputado por tentativa de robo, mientras que los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti.

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