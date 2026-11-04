Nicaragua excluye a Cuba y Venezuela de las autorizaciones militares para 2027

El decreto presidencial 13-2026 excluyó a Cuba y Venezuela del ingreso de tropas militares a Nicaragua para 2027. (Foto: cortesía)

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El decreto presidencial 13-2026 mantiene las autorizaciones de cooperación militar de Nicaragua con Rusia, China, Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica, pero no incluye a Cuba ni Venezuela entre los Estados habilitados para ingresar tropas, naves y aeronaves en 2027. La medida fue emitida bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La disposición deja fuera tanto la llegada de personal militar cubano y venezolano como los viajes de efectivos nicaragüenses a La Habana y Caracas. Se trata de la primera ocasión desde 2020 en que ambos países no aparecen en los permisos de este tipo, que habitualmente se aprueban de manera semestral.

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Se estima que, entre 2020 y el primer semestre de 2027, habrían llegado a Nicaragua unos 6,970 militares procedentes de los Estados incluidos en las autorizaciones. El cálculo contempla los contingentes que ingresaron en años anteriores y los grupos previstos en los decretos que alcanzan el primer tramo de 2027.

Venezuela redujo el número de militares autorizados antes de quedar fuera

Venezuela envió al menos 2,190 militares a Nicaragua entre 2020 y el segundo semestre de 2026, de acuerdo con el recuento de los decretos publicado por Confidencial.digital. En 2020, las autorizaciones permitieron la llegada de 460 efectivos, distribuidos en dos contingentes semestrales de 230 integrantes para ejercicios descritos como humanitarios e intercambios con el Ejército de Nicaragua.

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Los permisos bajaron después a entre 30 y 50 militares venezolanos entre 2021 y la primera mitad de 2022. Desde el segundo semestre de ese año, las autorizaciones volvieron a establecer el ingreso de 180 efectivos anuales y mantuvieron esa cifra hasta la segunda mitad de 2026.

Nicaragua autorizó el ingreso de 6,970 militares extranjeros en diversos contingentes entre 2020 y mediados de 2027. (Foto: cortesía/ ARCHIVO)

Un especialista en seguridad, que habló con Confidencial.digital bajo condición de anonimato por temor a represalias, consideró que la ausencia de Venezuela en la autorización para 2027 no necesariamente supone un quiebre de la relación entre Managua y Caracas. El analista vinculó el cambio con factores internos venezolanos y con el escenario político que siguió a la intervención militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, que, según su descripción, terminó con la extracción de Nicolás Maduro.

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“No es que sea una ruptura”, señaló el experto al medio. “Lo que pasa es que deben de haber elementos internos en Venezuela que están impidiendo que se estén mandando tropas a Nicaragua”.

El especialista sostuvo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría replegada mientras espera la evolución de la situación política. Sobre los integrantes de esa institución, añadió ante la publicación que actúan de manera pragmática porque existe “un cambio en marcha de forma tangible”.

Cuba participó en intercambios militares semestrales hasta 2026

Cuba envió 700 militares a Nicaragua entre 2020 y 2026. Los decretos autorizaban el ingreso de 50 efectivos por semestre, principalmente en actividades presentadas como misiones de carácter humanitario.

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El mismo especialista relacionó la exclusión cubana de las autorizaciones de 2027 con la crisis económica y sanitaria de la isla. El régimen cubano ha atribuido durante décadas las carencias de la población al embargo de Estados Unidos, mientras Donald Trump hizo declaraciones en 2026 sobre un posible cambio en Cuba.

Un analista de seguridad vinculó la ausencia de Venezuela con el escenario político posterior a la intervención de Estados Unidos en 2026. (Foto: cortesía/ ARCHIVO)

“Cuba básicamente está acabada económicamente”, afirmó el experto. También consideró que las autoridades de la isla podrían necesitar concentrar una mayor cantidad de fuerzas militares y del Ministerio del Interior ante posibles escenarios de agitación interna o una eventual intervención estadounidense.

La valoración del analista no fue presentada como una explicación oficial del régimen cubano ni del nicaragüense. El decreto 13-2026 no detalla los motivos de la exclusión de Cuba y Venezuela de las nuevas autorizaciones.

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Rusia mantiene el mayor contingente militar autorizado por Nicaragua

Rusia conserva el contingente extranjero más numeroso contemplado en los permisos nicaragüenses. Entre 2020 y el primer semestre de 2027, los decretos incluyeron al menos 2,280 militares rusos, aunque el número podría ser superior porque algunas autorizaciones no precisaron la cantidad de efectivos que viajarían al país.

En 2020, Managua autorizó el ingreso de 240 militares rusos por semestre. Desde la segunda mitad de 2022, la cifra descendió a 180 efectivos y se mantuvo en ese nivel, incluida la autorización para los primeros seis meses de 2027.

Nicaragua también permitió el desplazamiento de efectivos propios a Rusia para actividades de formación. Los contingentes nicaragüenses oscilaron entre 50 y 80 militares por semestre desde 2020 hasta 2026, mientras que el nuevo decreto prevé el viaje de al menos 50 integrantes de las fuerzas nicaragüenses durante el primer semestre de 2027.

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El especialista consultado afirmó que las tropas rusas capacitan a miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía. “En el terreno, las tropas rusas están dando entrenamiento en el COE en Xiloá, el Comando de Operaciones Especiales”, dijo al medio.

El régimen de Daniel Ortega mantuvo las autorizaciones militares para China, Estados Unidos, México y cuatro países centroamericanos. (Cortesía de La Prensa/Nicaragua)

Según el analista, ese tipo de formación estaría vinculada con capacidades tácticas y estratégicas de unidades especiales. Los decretos, en cambio, describen los intercambios como ejercicios de ayuda humanitaria, búsqueda, salvamento, rescate y cooperación contra actividades ilícitas y narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Confidencial.digital informó en agosto de 2024 que una base militar situada en el Cerro Mokorón, al sur de Managua, funcionaba como uno de los principales centros de espionaje de Rusia. Según la publicación, en ese lugar había sistemas de radiogoniometría y el programa SORM-3, utilizados para vigilar embajadas y detectar a posibles “traidores” del régimen.

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China, Estados Unidos y países centroamericanos figuran en el decreto de 2027

El decreto 13-2026 también autoriza el ingreso de efectivos, naves y aeronaves de la República Popular China, aunque no establece cuántos militares podrían participar. Los permisos incluyen además contingentes de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana integran la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Las autorizaciones contemplan intercambios con las fuerzas terrestres, la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

Taiwán formó parte de estas listas hasta el primer semestre de 2022, luego de que Nicaragua mantuviera relaciones diplomáticas con ese territorio hasta 2021. Durante ese período, los decretos permitieron la entrada de 800 efectivos taiwaneses a bordo de tres buques de entrenamiento naval.

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