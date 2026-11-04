Tras el femicidio de Nancy Godoy, su ciudad natal la despide: “No estamos acostumbrados a este tipo de hechos”, dijo el intendente

Nancy Godoy tenía 52 años

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La ciudad correntina de Esquina se prepara para despedir este miércoles a Nancy Godoy, la docente rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 28 de octubre, después de permanecer 21 días desaparecida. La ceremonia se realizará en la Plaza 9 de Julio, donde familiares, amigos, colegas y vecinos podrán acercarse para darle el último adiós. Será una jornada marcada por el dolor y la conmoción que provocó el femicidio en esta comunidad del sur de la provincia de Corrientes.

“No estamos acostumbrados a este tipo de hechos”, reconoció el intendente de Esquina, Cristian Olivetti, en diálogo con Infobae. El jefe comunal describió cómo se vivieron las últimas semanas en la ciudad y aseguró que el impacto fue todavía mayor cuando se conocieron las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la maestra.

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“Al principio, cuando Nancy estaba desaparecida, era una cosa. Esos días la gente estaba como aturdida. Después, cuando apareció y apareció como apareció, fue mucho más fuerte. Hay enojo”, relató.

La comunidad de Esquina en una de las tantas marchas por Nancy Godoy

Olivetti, de 40 años y al frente del municipio desde hace nueve meses, explicó que el crimen también abrió una reflexión sobre las condiciones en las que trabajan los docentes rurales de la región, muchos de ellos en establecimientos aislados, alejados de los centros urbanos y con dificultades para acceder a servicios básicos.

“Hay muchas escuelas rurales y escuelas de personal único. Con esto se toma conciencia de que hay muchas cosas para mejorar”, sostuvo.

El día que hallaron el cuerpo de Nancy Godoy, la comunidad de Esquina, Corrientes, marchó en silencio para pedir Justicia (Video/TN)

La despedida de Nancy comenzó el martes 3 de noviembre a las 20 con una ceremonia íntima reservada para sus familiares y seres más cercanos. Este miércoles, a partir de las 6 y hasta las 18, sus restos serán despedidos públicamente en una plaza, frente a la Escuela Normal “Dr. J. Alfredo Ferreira”, donde la mujer cursó sus estudios.

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Desde el municipio confirmaron que se hicieron cargo del velorio y que también se otorgó una parcela en el cementerio para la sepultura.

“Queremos que su despedida sea también un abrazo de todo un pueblo. Que nadie que quiera despedirse de ella se quede sin la oportunidad de hacerlo”, expresa la convocatoria difundida para invitar a la comunidad.

La noche del martes 3 de noviembre, la docente fue velada en una ceremonia íntima

Una ciudad conmocionada por el crimen

Esquina es una ciudad de unos 34 mil habitantes, según el último Censo, situada en el suroeste de Corrientes. Su economía está estrechamente vinculada al turismo, con la pesca deportiva y la caza entre sus principales atractivos, que convocan a visitantes de distintas regiones, especialmente del sur de Brasil.

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Al hablar del impacto del femicidio, Olivetti recordó otro caso que marcó a la comunidad: la desaparición de Miguel Ángel Bejarano, conocido como “Miguelito”, un niño de 9 años que fue visto por última vez el 25 de enero de 1998 en Esquina. Desde entonces, nada se sabe de su paradero.

“Desde ese caso no pasó algo parecido”, señaló el intendente, quien también hizo referencia a la desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

“El caso de Loan y el de Nancy tuvieron mucha repercusión nacional. Parece que entrás a la provincia y te secuestran. No es así”, sostuvo. Y agregó: “Por lo menos Nancy apareció. Si no, parece que en Corrientes desaparece alguien y no aparece más. Nos quedamos con el estigma de Loan”.

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El intendente de Esquina Cristian Olivetti junto al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés (Foto/@cristianolivetti)

Para Olivetti, el hallazgo del cuerpo de Nancy puso fin a la incertidumbre sobre su paradero, aunque confirmó el desenlace que nadie quería conocer. “Esperemos que se pueda echar luz sobre el tema y que, tirando del hilo, se pueda saber qué hubo detrás de todo esto”, expresó sobre la investigación.

Respecto del acompañamiento a la familia, explicó que el municipio mantuvo contacto con los hijos y el viudo desde los primeros días de la búsqueda. Si bien aclaró que la administración local no tiene competencia en la investigación, aseguró que procuraron colaborar en todo lo posible.

“Oficiamos de puente entre la familia y el gobernador para transmitirle sus pedidos”, señaló. Y resumió: “Sin competencia judicial ni en materia de seguridad, solo nos quedaba el apoyo a la familia. Estuvimos en lo humano”.

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El lugar donde hallaron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

“Una familia de laburantes”

Durante la entrevista, el intendente también se detuvo en la historia personal de Nancy Godoy y en el esfuerzo que realizaba para ejercer la docencia. “Una familia de laburantes”, resumió al referirse a la maestra y a su marido, Martín, un empleado municipal que cumplía funciones en el hospital local.

Nancy había accedido a una suplencia como directora de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, a unos 40 kilómetros de su casa. Para llegar hasta allí debía recorrer caminos rurales y permanecer varios días lejos de su familia.

Según Olivetti, la docente había conseguido esa oportunidad después de años de trabajo y esfuerzo, en un sistema donde las posibilidades de acceder a determinados cargos dependen, entre otros factores, del puntaje y de las vacantes disponibles.

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“Pasaba días sin luz. Mucho esfuerzo para tener un sueldo”, describió.

La autopsia estableció que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta

El intendente explicó que la escuela rural donde trabajaba Nancy no pertenece a la jurisdicción del municipio de Esquina, aunque la docente era oriunda de esa ciudad. “El establecimiento está ubicado a 40 kilómetros de Esquina, pero en una zona rural más cercana a Libertador, otro de los municipios del departamento”, indicó Olivetti.

En relación con los reclamos que Nancy había realizado por las condiciones del establecimiento, Olivetti aclaró que esas solicitudes se canalizan habitualmente a través del Ministerio de Educación provincial y de las autoridades escolares: supervisores y directores. “Creo que hubo falencias de comunicación”, consideró.

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Infobae se comunicó con la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, para consultarle sobre las deficiencias edilicias denunciadas por Nancy Godoy y otras cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo en el establecimiento, pero hasta al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Ireneo Felipe Zarza, uno de los cinco detenidos (Gentileza Radio Dos Corrientes)

¿Cómo sigue la investigación?

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, en los últimos días se realizaron nuevos allanamientos, avanzaron las pericias sobre los teléfonos secuestrados y se tomaron nuevas declaraciones testimoniales.

También continúan los estudios complementarios de la autopsia, que reveló que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas de arma blanca, lesiones defensivas y mutilaciones. El abogado de la familia, Gustavo Briend, calificó el crimen como “un hecho sádico”. En la misma línea, el decano del Instituto Médico Forense de Corrientes, José Luis Gálvez, expresó: “Cuesta recordar algo parecido a esto”.

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La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González y hay cinco personas detenidas con prisión preventiva. Tres de ellas, Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, están imputadas como coautoras de femicidio. Rosa Leguizamón está acusada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón enfrenta una imputación por falso testimonio.

Entre las medidas pendientes, está prevista una evaluación psiquiátrica y psicológica a Leguizamón. Los otros cuatro detenidos ya fueron sometidos a esos estudios, según confirmaron las mismas fuentes.