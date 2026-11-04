Crimen y Justicia

Un joven futbolista fue baleado por la espalda a la salida de un boliche en Corrientes

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la familia, la víctima fue atacada en horas de la madrugada por otro grupo con el que sus amigos habían tenido diferencias dentro del local bailable

Un joven con camiseta deportiva naranja y pantalón blanco mira de perfil en una cancha de fútbol al aire libre
El futbolista Alejo Ruiz Cobo permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Escuela tras sufrir una herida de bala. (El Litoral)
Guardar

Un joven futbolista permanece internado en grave estado luego de ser baleado por la espalda a la salida de un boliche durante la madrugada del lunes en Corrientes.

Se trata de Alejo Ruiz Cobo, de 20 años, quien se desempeña como volante del club San Jorge, pertenenciente a la liga local. Ahora, está internado en el Hospital Escuela, a donde fue trasladado tras el hecho.

PUBLICIDAD

Según informó el portal El Litoral, su madre, Laura Morai, contó que el joven está estable y respira sin asistencia mecánica, aunque su cuadro requiere seguimiento médico permanente. La bala permanece alojada en su cuerpo y le provocó una lesión en la médula, según relató la mujer.

Mientras la familia aguarda precisiones sobre la evolución clínica, la investigación busca determinar quién disparó contra Ruiz Cobo y en qué contexto ocurrió el ataque.

No hay ni siquiera planes de operación, eso tenemos que esperar a ver si va a haber, si existe esa posibilidad”, manifestó la mujer. La decisión dependerá de la respuesta de su hijo y de la evaluación de los profesionales que lo asisten.

PUBLICIDAD

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido luego de que se registrara un choque alrededor de las 6.30 del lunes en la intersección de las calles Teniente Ibáñez y Sarmiento, en la ciudad Capital.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, una motocicleta Honda Wave, en la que viajaban Ruiz Cobo y otro joven identificado como Solís, impactó contra un Volkswagen Gol Trend, que era conducido por un hombre de apellido Sánchez. Sin embargo, las autoridades creen que el siniestro no estaría relacionado con el ataque.

Pese a que, en las primeras horas, el entorno del joven recibió una versión sobre un posible intento de robo protagonizado por uno de sus amigos, Morai afirmó que personas cercanas a los involucrados aportaron posteriormente otra reconstrucción.

La mujer sostuvo que el episodio habría comenzado a la salida de un boliche, donde el grupo que acompañaba a su hijo habría sido atacado por varias personas. “Empezó en el boliche, en una pelea que salieron del boliche y ellos fueron, o sea, él y sus amigos que eran en total cuatro fueron atacados por un grupo mucho mayor”, expresó en una entrevista con Radio Dos.

De acuerdo con el relato que llegó a la familia, los cuatro jóvenes trataron de separarse para escapar de la agresión. En ese contexto, Ruiz Cobo habría recibido el disparo antes de que la motocicleta en la que se trasladaba colisionara contra el automóvil.

El equipo médico evalúa el cuadro clínico del joven y mantiene en suspenso una cirugía debido al proyectil alojado cerca de la médula. (Foto: El Litoral)
El equipo médico evalúa el cuadro clínico del joven y mantiene en suspenso una cirugía debido al proyectil alojado cerca de la médula. (Foto: El Litoral)

Por el momento, no se informó oficialmente si hay personas identificadas como responsables del ataque. Tampoco se conocieron detalles sobre el arma utilizada ni sobre el lugar preciso en el que se habría producido el disparo.

Morai indicó que el único contacto oficial que mantuvieron fue con el subcomisario de la seccional que interviene en el caso. Según contó, el funcionario les comunicó la información. La familia espera conocer los resultados de las medidas dispuestas para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

Ante la falta de certezas sobre los autores, los allegados de Ruiz Cobo hicieron un pedido a quienes puedan aportar información. “Queremos entender qué pasó, quién fue. Por favor a la gente si alguien sabe, que se comuniquen, nosotros vamos a ser muy cautos”, expresó Morai.

La causa continúa bajo investigación, mientras el joven permanece en terapia intensiva y los médicos siguen de cerca la evolución de la lesión medular.

Temas Relacionados

CorrientesAtaque armadoLesionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carmen Barbieri declarará hoy en el juicio contra Lotocki por el caso de Sandra Domínguez

La conductora dará su testimonio sobre las complicaciones de salud que sufrió la actriz desde que fue intervenida por el ex cirujano. En paralelo, el acusado enfrenta un proceso oral por la muerte de otro de sus pacientes

Carmen Barbieri declarará hoy en el juicio contra Lotocki por el caso de Sandra Domínguez

Un hombre intentó matar a su vecino en Santa Fe y fue condenado a seis años de prisión

La Justicia responsabilizó a Miguel Oscar Hernández por las heridas de bala que sufrió otro residente del mismo barrio de la localidad de Venado Tuerto. Ambos tenían diferencias de larga data

Un hombre intentó matar a su vecino en Santa Fe y fue condenado a seis años de prisión

El juicio por Loan se reanuda con foco en los rastros de olor del niño en los vehículos de Pérez y Caillava

Para este miércoles hay nueve testigos citados a declarar, entre ellos integrantes del equipo de la Policía de Salta que intervino en la pericia odorológica sobre los vehículos de los imputados. Será la única audiencia de esta semana

El juicio por Loan se reanuda con foco en los rastros de olor del niño en los vehículos de Pérez y Caillava

Juicio a “La Toretto”: el hermano de la víctima declarará este miércoles tras una audiencia con revelaciones clave

Milton Armand, familiar de la víctima, dará testimonio este miércoles en la tercera jornada del debate contra Felicitas Alvite. El martes, un perito estableció que el auto impactó a más de 80 km/h y reconstruyó el recorrido previo al choque

Juicio a “La Toretto”: el hermano de la víctima declarará este miércoles tras una audiencia con revelaciones clave

Tras el femicidio de Nancy Godoy, su ciudad natal la despide: “No estamos acostumbrados a este tipo de hechos”, dijo el intendente

La docente rural recibirá este miércoles el último adiós de familiares, colegas y vecinos en una plaza de Esquina. En diálogo con Infobae, el intendente Cristian Olivetti describió el impacto del crimen en la comunidad. Cómo avanza la investigación

Tras el femicidio de Nancy Godoy, su ciudad natal la despide: “No estamos acostumbrados a este tipo de hechos”, dijo el intendente

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

TELESHOW

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

INFOBAE AMÉRICA

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Derechos Humanos identifica a 245 menores desplazados en Honduras por amenazas y reclutamiento criminal