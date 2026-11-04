Un joven futbolista fue baleado por la espalda a la salida de un boliche en Corrientes

El futbolista Alejo Ruiz Cobo permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Escuela tras sufrir una herida de bala. (El Litoral)

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Un joven futbolista permanece internado en grave estado luego de ser baleado por la espalda a la salida de un boliche durante la madrugada del lunes en Corrientes.

Se trata de Alejo Ruiz Cobo, de 20 años, quien se desempeña como volante del club San Jorge, pertenenciente a la liga local. Ahora, está internado en el Hospital Escuela, a donde fue trasladado tras el hecho.

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Según informó el portal El Litoral, su madre, Laura Morai, contó que el joven está estable y respira sin asistencia mecánica, aunque su cuadro requiere seguimiento médico permanente. La bala permanece alojada en su cuerpo y le provocó una lesión en la médula, según relató la mujer.

Mientras la familia aguarda precisiones sobre la evolución clínica, la investigación busca determinar quién disparó contra Ruiz Cobo y en qué contexto ocurrió el ataque.

“No hay ni siquiera planes de operación, eso tenemos que esperar a ver si va a haber, si existe esa posibilidad”, manifestó la mujer. La decisión dependerá de la respuesta de su hijo y de la evaluación de los profesionales que lo asisten.

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Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido luego de que se registrara un choque alrededor de las 6.30 del lunes en la intersección de las calles Teniente Ibáñez y Sarmiento, en la ciudad Capital.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, una motocicleta Honda Wave, en la que viajaban Ruiz Cobo y otro joven identificado como Solís, impactó contra un Volkswagen Gol Trend, que era conducido por un hombre de apellido Sánchez. Sin embargo, las autoridades creen que el siniestro no estaría relacionado con el ataque.

Pese a que, en las primeras horas, el entorno del joven recibió una versión sobre un posible intento de robo protagonizado por uno de sus amigos, Morai afirmó que personas cercanas a los involucrados aportaron posteriormente otra reconstrucción.

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La mujer sostuvo que el episodio habría comenzado a la salida de un boliche, donde el grupo que acompañaba a su hijo habría sido atacado por varias personas. “Empezó en el boliche, en una pelea que salieron del boliche y ellos fueron, o sea, él y sus amigos que eran en total cuatro fueron atacados por un grupo mucho mayor”, expresó en una entrevista con Radio Dos.

De acuerdo con el relato que llegó a la familia, los cuatro jóvenes trataron de separarse para escapar de la agresión. En ese contexto, Ruiz Cobo habría recibido el disparo antes de que la motocicleta en la que se trasladaba colisionara contra el automóvil.

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El equipo médico evalúa el cuadro clínico del joven y mantiene en suspenso una cirugía debido al proyectil alojado cerca de la médula. (Foto: El Litoral)

Por el momento, no se informó oficialmente si hay personas identificadas como responsables del ataque. Tampoco se conocieron detalles sobre el arma utilizada ni sobre el lugar preciso en el que se habría producido el disparo.

Morai indicó que el único contacto oficial que mantuvieron fue con el subcomisario de la seccional que interviene en el caso. Según contó, el funcionario les comunicó la información. La familia espera conocer los resultados de las medidas dispuestas para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

Ante la falta de certezas sobre los autores, los allegados de Ruiz Cobo hicieron un pedido a quienes puedan aportar información. “Queremos entender qué pasó, quién fue. Por favor a la gente si alguien sabe, que se comuniquen, nosotros vamos a ser muy cautos”, expresó Morai.

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La causa continúa bajo investigación, mientras el joven permanece en terapia intensiva y los médicos siguen de cerca la evolución de la lesión medular.