Carmen Barbieri declarará hoy en el juicio contra Lotocki por el caso de Sandra Domínguez

Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri y Sandra Domínguez

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La actriz y conductora Carmen Barbieri declarará este miércoles en el juicio contra Aníbal Lotocki, ex cirujano imputado por presuntas lesiones graves contra dos pacientes. Según confirmaron, la audiencia comenzará a las 10:00 horas en el Tribunal Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, se espera que la capocómica brinde su testimonio en relación con el caso de Sandra Domínguez, una de las denunciantes. Previo a esto, Barbieri aseguró que conoce a la mujer desde hace tres décadas y que fue testigo de las consecuencias que, según afirmó, atravesó tras los tratamientos.

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“Hace 30 años conozco a Sandra y yo viví con ella todo lo que sufrió”, sostuvo la presentadora. Durante una entrevista para Agencia Noticias Argentinas, también expresó que espera que el proceso judicial determine responsabilidades. “Solo pienso y quiero que se haga justicia”, aseveró.

Además de la declaración de Barbieri, está previsto que comparezcan ante la Justicia una empleada de la conductora y Pamela Sosa, otra de las víctimas de Lotocki. De hecho, el ex cirujano fue condenado a ocho años de prisión en una causa vinculada a lesiones sufridas por Sosa. Esa sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Sandra Domínguez y Carmen Barbieri

En otra resolución, Lotocki había sido sobreseído debido a la prescripción de las denuncias presentadas por Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros, quienes habían recibido tratamientos del profesional años atrás. La decisión se vinculó con el tiempo transcurrido entre las intervenciones y el primer llamado a declaración indagatoria del imputado.

En simultáneo, el médico es juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió en 2021 después de haberse sometido a un procedimiento realizado en el Centro Médico Conde, conocido como CEMECO.

En ese expediente, también están imputados el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli. Además, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que los investigadores lo encontraran.

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El testimonio de Sandra Domínguez

Tras las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola, en junio de 2024, Sandra Domínguez se presentó ante la Dirección Pericial del Cuerpo Médico Forense, donde fue examinada en el marco de la causa judicial que inició contra el ex cirujano. En esa oportunidad, aseguró que pudo haber muerto por las complicaciones que sufrió tras atenderse con Lotocki.

La actriz se sometió a una intervención estética en Córdoba en 2009 y postergó su testimonio público por temor a las críticas sociales.

A la salida de la pericia, la actriz relató que atravesó la instancia con dificultad y que fue su primer contacto formal con la Justicia desde que presentó la denuncia. “Vengo a testimoniar con mi cuerpo y con mi historia que todo lo que dije es así”, afirmó en declaraciones recogidas por Infobae.

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En este contexto, la mujer llevó estudios médicos para incorporarlos al expediente y señaló que, aunque algunas lesiones físicas mejoraron con el tiempo, conserva cicatrices y otras secuelas.

De la misma manera, explicó que atraviesa un cuadro de trombocitosis, una alteración que eleva el nivel de plaquetas en sangre. De hecho, remarcó que sus análisis registraron un millón de plaquetas, cuando el máximo habitual es de 400.000.

Según contó, recibe un tratamiento oncológico y afronta un gasto superior a $ 200.000 por la medicación. Además, manifestó su preocupación por un posible compromiso renal: “Es una bomba de tiempo, rezando que mis riñones no se comprometan”.

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Sandra Domínguez señaló que el médico aplicó maniobras de drenaje linfático mientras ella padecía un cuadro de infección activa.

Por otro lado, sostuvo que antes de las intervenciones tenía controles médicos normales y que descartó que su cuadro fuera congénito. Al recordar una de las complicaciones que denunció, afirmó que tenía un bulto detrás de una rodilla, similar al que fue detectado durante la autopsia de Silvina Luna.

De acuerdo con su relato, Lotocki le aplicaba drenaje linfático mientras padecía una infección. “Yo me pude haber muerto de una septicemia, toda infectada”, expresó Domínguez, quien dijo que el encabezado de sus causas judiciales refiere a “tres intentos de homicidio”.

También había señalado que buscaba que el ex cirujano no vuelva a ejercer: “No tengo odio ni rencor, quiero Justicia”. Así, la actriz sostuvo que su objetivo es evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.

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Aunque recordó que decidió operarse con Lotocki en septiembre de 2009, en un departamento de Córdoba, explicó que la decisión estuvo vinculada a una búsqueda estética y remarcó que no pretende presentarse como víctima por haber elegido someterse al procedimiento. Por esto, aseguró que durante años evitó hablar por temor a las críticas. “Me callé todo este tiempo por el miedo a ser juzgada”, sostuvo.