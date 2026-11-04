Apuñalaron a un hombre por presuntamente haber abusado de una menor en Mendoza y hay una detenida

El personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al herido tras constatar signos vitales disminuidos por la pérdida de sangre. (Policía de Mendoza)

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Un hombre de 30 años fue hallado con una herida de arma blanca en el abdomen, semidesnudo y tendido en la vía pública de Las Heras, provincia de Mendoza, tras un episodio ocurrido este martes por la mañana. Según trascendió, el herido habría sido atacado por presuntamente haber intentado abusar de una menor de edad.

El hecho ocurrió cerca de las 06:50 horas en la esquina de Roca y Sarmiento, donde el personal policial encontró al herido con una importante pérdida de sangre. En ese contexto, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que presentaba signos vitales disminuidos y lo asistieron en el lugar.

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El hombre había recuperado la libertad el domingo y registraba antecedentes penales por delitos vinculados con violencia de género. Su estado de salud era grave, según la evaluación inicial del personal médico.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre habría sido perseguido luego de que presuntamente intentara abusar sexualmente de una nena de 11 años. La menor sería hija de una mujer que tendría parentesco con él y que le había dado alojamiento en su vivienda.

La zona en donde el hombre fue encontrado herido

Algunas personas que presenciaron la secuencia indicaron que varios familiares lo siguieron durante varias cuadras y le arrojaron piedras. Según Diario UNO, también señalaron que dos jóvenes habrían participado de la persecución y que, en algún momento, el hombre fue alcanzado y apuñalado.

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Inicialmente, dos mujeres habían sido detenidas como presuntas autoras de la agresión. Una de ellas sería madre de la menor. Sin embargo, pasadas las 09:00 horas, una de las detenidas recuperó la libertad y regresó a su domicilio.

Tras recibir el aviso de lo ocurrido, el fiscal de turno, Jorge Orlando Vera, se presentó en el lugar del operativo para dirigir las primeras medidas de la investigación y establecer cómo se produjo la herida. Desde ese momento, la Policía investiga las circunstancias del ataque y la presunta participación de los familiares de la nena.

Investigan a un efectivo acusado de abusar de una detenida en una comisaría de Godoy Cruz

A mediados de octubre, un agente de la Policía de Mendoza fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado contra una mujer de 42 años que permanecía detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. La Fiscalía ordenó su detención y analiza pruebas para determinar cómo ocurrió el hecho.

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El acusado es el oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, quien cumplía funciones de escribiente en la dependencia. Luego de que fuera denunciado, el efectivo fue trasladado a las celdas del Polo Judicial.

El abuso habría ocurrido en la Comisaría Séptima

Según la acusación, el policía llevó a la detenida desde la celda 6 hasta un baño de la dependencia luego de que ella solicitara ir al sanitario. Una hora después, la denunciante pidió comunicarse con su abogado y le relató que había sido abusada en el baño.

A raíz de esto, el letrado presentó la denuncia ante la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, que dispuso medidas de prueba y la aprehensión del uniformado.

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La mujer estaba arrestada desde el 9 de agosto por causas de estafa y permanecía a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos. La investigación sostiene que, por su condición de encierro, no estaba en condiciones de otorgar un consentimiento válido para mantener una relación sexual.

Frente a esto, los especialistas del Cuerpo Médico Forense realizaron pericias físicas y psicológicas a la denunciante. Los primeros estudios habrían detectado indicios compatibles con una relación sexual, según la información difundida.

Por otro lado, los investigadores secuestraron el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambos. También revisarán las cámaras de seguridad de la Comisaría Séptima, los libros de detención y los testimonios de otras mujeres alojadas en el lugar al momento del hecho.

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La calificación provisoria es abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones. Por esto, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza resolvió el apartamiento inmediato de Moyano Sánchez de la dependencia, con la posibilidad de que pase a situación pasiva.

Según Los Andes, el agente no portaba su arma reglamentaria porque había estado detenido en una causa por violencia de género y se encontraba bajo control psicológico. La investigación judicial continúa para establecer responsabilidades y definir la situación procesal del imputado.