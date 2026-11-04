Juicio a “La Toretto”: el hermano de la víctima declarará este miércoles tras una audiencia con revelaciones clave

Felicitas Alvite está acusada por la muerte de Walter Armand

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El hermano de Walter Armand declarará este miércoles en la tercera audiencia del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada por la muerte del motociclista en un choque ocurrido en La Plata en abril de 2024.

Se trata de Milton Armand. Su testimonio llegará después de una segunda jornada centrada en la exposición de Andrés Raggio, ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial de La Plata.

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Ante el tribunal, el especialista reconstruyó el recorrido de los vehículos antes del impacto y concluyó que el Volkswagen Gol Trend de Alvite circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 km/h cuando embistió la moto de Armand, en el cruce de 13 y 532.

Raggio analizó imágenes de cámaras de seguridad, rastros sobre el asfalto y otros elementos incorporados al expediente. Explicó que aplicó tres métodos fisicomatemáticos independientes y que todos llegaron a resultados similares sobre la velocidad del auto.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad

El perito también indicó que, durante el trayecto previo al choque, Alvite cruzó seis semáforos en rojo. Según su informe, Valentina Velázquez, amiga de la acusada y también imputada, atravesó otras cuatro señales con esa indicación.

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La secuencia comenzó en la zona de 12 y 54. En distintos tramos, el informe ubicó al Gol Trend a velocidades que oscilaron entre 40 y 90 km/h. De acuerdo con la reconstrucción, en la esquina de 13 y 47 ambos vehículos circularon a la par. Más adelante cambiaron sus posiciones y velocidades.

Al momento del impacto, el Peugeot 208 que manejaba Velázquez estaba casi a 200 metros del automóvil de Alvite, según expuso Raggio. Ese punto abrió una nueva discusión entre las partes sobre la hipótesis de que ambas jóvenes participaban de una picada.

El experto señaló que Alvite hizo dos movimientos antes de chocar contra la moto: giró hacia la izquierda y frenó. La defensa sostuvo que esas acciones muestran que la acusada intentó evitar la colisión.

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Santiago Irisarri, uno de los abogados de Alvite, consideró que la declaración del perito favoreció su postura. “Ha quedado demostrado que no se ha corrido una picada”, afirmó tras la audiencia al diario El Día. También dijo que las maniobras descriptas por Raggio fueron intentos de esquivar a Armand.

La víctima, Walter Armand. Tenía 36 años

La querella hizo una lectura opuesta. Fabián Améndola, representante de la familia de la víctima, afirmó que la prueba técnica respalda la acusación por homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

“El impacto se produce como consecuencia de que Alvite pasó a ochenta y algo de kilómetros por hora un semáforo en rojo”, sostuvo Améndola. Para el letrado, las maniobras evasivas fueron tardías porque ocurrieron cuando el choque ya era inevitable.

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En esa línea, precisó que el frenado comenzó, según el cálculo expuesto por el perito, a aproximadamente 1,38 metros de la moto. También destacó que, después del impacto, Alvite levantó el pie del freno, una conducta que Raggio asoció con la pérdida de control del auto.

“Con ese testimonio, más la prueba de los videos y lo que ya se reprodujo, creo que estamos en condiciones de acusar en el alegato final por homicidio con dolo eventual”, señaló Améndola al citado medio platense.

Los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo (Marcos Gómez - AG La Plata)

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Alvite cumple prisión domiciliaria y sostiene que debe ser condenada por homicidio culposo, una figura con una escala penal menor.

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Además de Milton Armand, para la audiencia de este miércoles están citados Pablo Venzi, Martín Buiese y Liliana Golardera, integrantes de la DDI La Plata, junto con los particulares Joaquín Alberto Luján y Giuliano Labarthe Nievas.