Economía

El dólar volvió a trepar en Brasil, contagió al mercado argentino y el riesgo país se despegó de los 800 puntos

El real se sigue devaluando y agregó algo de tensión al mercado cambiario local. Caputo volvió a rechazar de plano una devaluación, porque sería “empobrecer a los asalariados”

Los movimientos del dólar en Brasil pusieron presión sobre el mercado cambiario local. (Foto: Reuters)
Los movimientos del dólar en Brasil pusieron presión sobre el mercado cambiario local. (Foto: Reuters)
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El dólar tuvo la segunda consecutiva en el arranque de noviembre y ya cotiza a $1.570 al público, mientras que el mayorista superó por primera vez los $1.550. Además de la demanda que siempre se produce a comienzos de mes, también se siente el impacto del aumento del riesgo país, que cuando pocos lo esperaban superó los 800 puntos básicos.

Pero lo que más parece haber pegado en el mercado cambiario local es la nueva devaluación del real brasileño. El tipo de cambio había cerrado la semana pasada a 5,35 reales, pero ayer ya había trepado a 5,49. Se acerca así al nivel que había tocado inmediatamente después de la derrota de Flavio Bolsonaro en el balotaje, cuando los mercados venían apostándole a favor. La suba acumulada hasta ahora es del 10 por ciento.

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La salida de inversores del mercado brasileño se manifiesta sobre todo en el mercado cambiario, pero casi no impacta en el precio de los bonos. Al revés de lo que está sucediendo en Argentina, donde el principal efecto se siente el mercado de deuda y en menor medida en la divisa.

Hasta ahora el tipo de cambio venía quedando al margen del mayor nerviosismo del mercado, que se expresaba en un castigo a los bonos dolarizados. El fuerte aumento del riesgo país prácticamente se duplicó en tres meses (pasando de 400 puntos básicos en el cierre de julio a 831 ayer) contrastó en todo ese período con la estabilidad del mercado cambiario.

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¿Podría quebrarse ese comportamiento del mercado de los últimos meses? Por lo pronto, Luis “Toto” Caputo reiteró en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) que “cada vez sobrarán más dólares”, dejando entrever que el tipo de cambio no es un problema para el equipo económico.

Sin embargo, en el corto plazo el riesgo país le pasa factura al dólar. La semana pasada, luego del sorpresivo triunfo de Lula Da Silva en la elección brasileña, el contado con liquidación se despegó y llegó a rozar los $ 1.700, quedando con una brecha de 7,5 por ciento. Ahora esa diferencia se corrigió parcialmente con una suba del oficial hasta 1.570 pesos.

La corrección en el arranque de noviembre muestra una suba de 1,1% para el tipo de cambio. Es lo que viene subiendo mensualmente, pero ahora solo fue en dos jornadas. En los próximos días estará más claro si se vuelve a estabilizar o, por el contrario, apunta a una corrección mayor.

En paralelo, el Banco Central no intervino en el arranque del mes para no impulsar la cotización. Lo mismo había sucedido la semana pasada. Los tres días posteriores a las elecciones brasileñas dejó de comprar, en medio de la suba del dólar en Brasil. Aquel temblor le pegó fuerte a los bonos argentinos, pero el dólar había quedado prácticamente al margen.

Ante la UIA, el ministro de Economía aseguró que la escasez de dólares es un mito terminado y que el flujo de divisas seguirá creciendo en el futuro, enfatizando: Hoy hay dólares, mañana va a haber más, pasado más y dentro de seis años muchísimos más”.

Además, descartó de forma rotunda utilizar un salto cambiario para ganar competitividad, al sostener que devaluar equivale a “empobrecer a los asalariados” y que los errores del pasado buscaban competitividad vía tipo de cambio en lugar de reducir impuestos y regulaciones.

En ese sentido, el funcionario nacional señaló que el récord de exportaciones en múltiples sectores (energía, minería, pymes, manufacturas) se logró bajando la carga fiscal y los costos financieros, y no devaluando la moneda.

“El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) asegurará un flujo fenomenal de inversiones extranjeras a mediano plazo para sostener el esquema cambiario”, concluyó Caputo.

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