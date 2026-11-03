Un hombre fue baleado en La Plata e investigan un posible vínculo narco

Un hombre fue atacado a tiros el domingo en la intersección de las calles 214 y 518 en Abasto. (Google Maps)

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Un hombre fue atacado a tiros el último domingo en el barrio Abasto, partido de La Plata, un hecho que motivó un amplio operativo policial. La investigación analiza si el ataque estuvo vinculado con una disputa en un contexto narco, aunque hasta el momento no se difundieron datos oficiales que permitan confirmar esa hipótesis.

El caso ocurrió en el sector de las calles 214 y 518. Las autoridades desplegaron un operativo luego de que se conociera que un hombre había recibido disparos en plena vía pública.

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De esta maera, de acuerdo con lo informado por el portal 0221, los investigadores intentaron reunir los primeros datos sobre el caso, por lo que trabajaron en la identificación de posibles testigos, el relevamiento del área y la búsqueda de registros que permitan reconstruir los movimientos previos y posteriores a la agresión. Sin embargo, no se conocieron detalles oficiales acerca de las medidas concretas adoptadas en este expediente.

Tampoco trascendió cuál es el estado de salud de la víctima ni la cantidad de heridas que sufrió. Por ahora, no se informaron las condiciones en que el hombre fue encontrado ni el recorrido que siguieron los efectivos en las primeras actuaciones. Tampoco se precisó si en el lugar se secuestraron elementos que puedan aportar datos a la pesquisa, como armas, vainas servidas, vehículos o registros de cámaras de seguridad.

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La investigación deberá establecer la secuencia previa al ataque y determinar quién efectuó los disparos. No hay personas detenidas por el hecho, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

Una de las líneas que aparece bajo análisis es una eventual relación entre el ataque y una disputa en un contexto narco. Se trata, de todos modos, de una hipótesis preliminar que deberá ser respaldada o descartada a partir de las pruebas que incorpore la causa.

La investigación policial analiza una eventual vinculación del ataque armado con una disputa narco. (Noticias XFN)

Vecinos de la zona señalaron que en ese sector de la localidad habría distintos puntos de venta de droga. Ese dato forma parte del contexto mencionado alrededor del episodio, pero por sí solo no permite establecer un vínculo directo entre esas actividades y el ataque del domingo.

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Para avanzar sobre esa posibilidad, será necesario que la pesquisa determine si la víctima tenía alguna relación con personas o situaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes. También se deberá identificar si existieron conflictos anteriores, amenazas o hechos que puedan aportar una explicación sobre el origen de la agresión.

El caso quedó a la espera de directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, que tendrá a su cargo la orientación de las medidas judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Hace dos meses, un vecino de La Plata que llegó herido al Hospital San Roque de Gonnet con cuatro impactos de bala fue operado de urgencia y quedó internado fuera de peligro. La Policía Bonaerense detectó que la propia víctima tenía pedidos de captura vigentes y antecedentes penales.

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El episodio sumó en pocas horas dos planos distintos. Por un lado, el cuadro clínico de J.L., de 30 años, que debió ser intervenido por una lesión abdominal y recibió atención por disparos en una mano y en un brazo. Por otro, el avance de las averiguaciones sobre su identidad y situación judicial, que derivó en la confirmación de órdenes de detención vinculadas con causas por estupefacientes.

De acuerdo con la información disponible, J.L. fue trasladado por un grupo de amigos al centro asistencial ubicado en 508 entre 18 y 19, en la zona de Gonnet. Cuando ingresó al hospital, el personal médico constató que presentaba cuatro heridas de bala distribuidas en distintas partes del cuerpo.

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El cuadro obligó a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon parte del intestino. Pese a la gravedad de esa herida, las fuentes indicaron que ninguno de los disparos puso en riesgo su vida y que el paciente permanecía internado fuera de peligro.

La secuencia inicial, sin embargo, dejó preguntas abiertas para los investigadores. Los amigos que lo llevaron al hospital no pudieron aportar detalles sobre lo ocurrido antes del traslado, un punto que complica la reconstrucción del episodio y limita, por el momento, la posibilidad de ubicar el escenario de la balacera.