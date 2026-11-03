Sociedad

Un reconocido biógrafo de Francisco dará una clase en la USAL, en vísperas de la visita de León XIV

Austen Ivereigh dictará una clase magistral abierta a todo público en la Universidad del Salvador sobre “la iglesia misionera sinodal y el cambio de época”, el viernes 6/11 a las 11 horas

Austen Ivereigh
Austen Ivereigh, historiador y autor de dos libros sobre Francisco
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Austen Ivereigh es escritor, historiador, analista especializado en asuntos religiosos, y un reconocido biógrafo del papa Francisco.

En 2014 publicó El gran reformador. Retrato de un papa radical, una minuciosa reconstrucción de la trayectoria de Jorge Bergoglio, entonces flamante papa Francisco.

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La clase magistral de Ivereigh, cuyo tema es “El giro latinomaericano Francisco-León: la iglesia misionera sinodal y el cambio de época”. tendrá lugar el viernes 6/11 a las 11:00, en el auditorio R.P Ismael Quiles S.J., sito en avenida Córdoba 1601, en la ciudad de Buenos Aires.

En la charla, Ivereigh analizará el legado de Francisco, el proceso de renovación que impulsó y la continuidad de su pontificado en el del papa León XIV, los cambios y desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en el presente y el papel del liderazgo latinoamericano en su evolución reciente.

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La Universidad del Salvador (USAL) recibe a Austen Ivereigh en el marco de la conmemoración de los 70 años de esa tradicional casa de estudios, y en lo que será una oportunidad para profundizar en el pensamiento de Francisco, primer papa latinoamericano de la historia. Ivereigh es un gran conocedor de la vida y la obra de Jorge Bergoglio pero también de la historia de nuestro país y de la Iglesia local. En el año 1995, publicó Catolicismo y política en Argentina, 1810-1960.

Austen Ivereigh - Papa Francisco - El gran reformador

Es por este conocimiento previo que en su biografía de Francisco cada etapa de la vida de Bergoglio está adecuadamente encuadrada en la coyuntura sociopolítica del momento.

Austen Ivereigh es también autor de Soñemos juntos, libro elaborado a partir de conversaciones con el pontífice argentino, en torno a las crisis contemporáneas y las posibilidades de construir una sociedad más solidaria. Y en 2019 publicó una segunda biografía, titulada El pastor herido: El papa Francisco y su lucha por convertir a la Iglesia católica.

La conferencia contará con la moderación del doctor Guillermo Jensen, quien acompañará la exposición del especialista y el desarrollo del encuentro académico.

Desde la Universidad del Salvador invitan a participar de esta actividad a integrantes de la comunidad educativa y a todas aquellas personas interesadas en profundizar sus conocimientos sobre el pensamiento del papa Francisco y los desafíos actuales de la Iglesia católica.

Quienes deseen asistir podrán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la institución https://forms.gle/KZg7ijVhchtwzSyW7

Austen Ivereigh - Papa Francisco - El gran reformador

“La conversión de la Iglesia ha sido la esencia del pontificado de Francisco —decía Iveriegh en 2023 en una entrevista con Infobae—. Pasar de una Iglesia autorreferencial, incapaz de evangelizar, a una que saliera a las periferias a conectarse con las personas concretas.”

Consultado acerca de cuál fue la reforma más importante de su pontificado, Ivereigh respondía; “La principal reforma ha sido el cambio en la cultura interna de la Iglesia. Esto se hizo a través de la sinodalidad. Hubo una apertura en dos sentidos: por un lado buscó volver a poner el Espíritu Santo como agente principal de la Iglesia. Y por otro, buscó reconectar la institución con el pueblo fiel para realizar una Iglesia del pueblo de Dios, tal como se definió en el Concilio Vaticano II.”

Y concluía: “El rostro público de la Iglesia es muy distinto al de hace diez años. Es casi otra Iglesia”. Aseguraba que “la reforma de la autoridad y del gobierno de la Iglesia que ha llevado a cabo el Papa ha sido muy eficaz”.

También señalaba que esa no era una opinión personal sino el pensamiento de los obispos que en estos años del pontificado de Francisco, al ir a Roma, no encontraban en la Curia “una barrera entre ellos y el Papa”, porque se habían “abierto los canales de comunicación”.

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