Quiso ingresar drogas ocultas en las zapatillas a la cárcel de Bouwer y fue descubierto durante un control

Un control en el ingreso al salón de visitas del Complejo Carcelario N.° 1 de Bouwer detectó 11 envoltorios con cocaína y marihuana ocultos en unas zapatillas. (El Doce.tv)

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Un operativo de control en el acceso al salón de visitas del Complejo Carcelario N.° 1 de Bouwer permitió detectar envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana ocultos dentro de unas zapatillas. El hallazgo fue realizado por agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba durante la revisión de personas que buscaban ingresar al establecimiento.

La intervención se activó a partir de los controles efectuados con escáneres en uno de los sectores de ingreso. El equipamiento permitió identificar elementos escondidos en el calzado antes de que las personas alcanzaran el área destinada a las visitas, según la información oficial difundida sobre el procedimiento. A partir de esa detección, los agentes revisaron el calzado y encontraron 11 paquetes ocultos en su interior.

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Tras el descubrimiento y según informó el portal El Doce.tv, los envoltorios fueron secuestrados y se dio aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba. También fue informado el oficial de servicio, que quedó a cargo de continuar con las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan.

El Complejo Carcelario N.° 1 de Bouwer concentra actividades penitenciarias y recibe visitas de personas vinculadas con internos alojados allí. Por ese motivo, los controles en los ingresos incluyen dispositivos de revisión destinados a detectar objetos o sustancias que no pueden ingresar a la unidad.

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El procedimiento en la cárcel de Bouwer derivó en el secuestro de las sustancias y en la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba.

Hace unos meses y en un caso con similares características, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de libertad.

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Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

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La investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

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