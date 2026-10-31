Crimen y Justicia

Liberaron al acusado de haber baleado a un sindicalista en Bahía Blanca

Mientras continúa la investigación para establecer el móvil del ataque, el Juzgado de Garantías le impuso una prohibición de acercamiento por seis meses

Persona de espaldas con buzo gris y capucha puesta, con las manos esposadas detrás, y un recuadro circular con una grabación de seguridad
El acusado es un hombre de 50 años, que viviría en la localidad de Ingeniero White
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El hombre detenido por el ataque a tiros contra el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de Bahía Blanca, Luis Pérez, recuperó la libertad este viernes por la tarde, por disposición de la Fiscalía interviniente.

Luego de que fuera beneficiado con la excarcelación, el Juzgado de Garantías Nº 4 le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses. Mientras tanto, la causa seguirá su curso para determinar quién fue el autor del disparo y el motivo de la agresión.

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El principal acusado había sido detenido el jueves cerca de las 22, durante un procedimiento policial realizado en la esquina de De Solier y De la Soberanía. Según trascendió, se trata de un hombre de 50 años, identificado como L. O. D. y domiciliado en Ingeniero White.

De acuerdo con la información obtenida por La Nueva, la liberación del sospechoso no implicaría su desvinculación del hecho. Por esto, la investigación seguirá a cargo de la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 7. También participa del expediente la UFIJ N° 15.

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Una motocicleta roja y negra sin su carenado delantero se encuentra estacionada detrás de un cartel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
Durante un allanamiento, las autoridades secuestraron la moto que habría sido utilizada en el ataque (Gentileza: La Nueva)

La identificación del acusado surgió del análisis de registros de más de 20 cámaras de seguridad, tanto particulares como del Centro Único de Monitoreo (CEUM). Los investigadores revisaron las imágenes para seguir el desplazamiento del sospechoso y contrastar esa información con el recorrido que habría realizado después del ataque.

Durante el operativo de detención, la Policía secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir. Esos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si guardan relación con el hecho ocurrido el miércoles por la mañana.

La hipótesis de trabajo se concentró desde el inicio en un agresor que se movilizaba en moto y llevaba casco. Las cámaras de la vivienda de Pérez registraron parte de la secuencia, aunque el hombre tenía el rostro cubierto. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el atacante escapó por Pedro Pico en dirección a la avenida Arias luego de efectuar el disparo.

Los detalles del ataque

El ataque ocurrió el miércoles, poco antes de las 9, cuando Pérez, de 68 años, se disponía a salir de su casa ubicada en Pedro Pico al 1500. El secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento había retirado su vehículo del garaje y cerraba el portón cuando advirtió una motocicleta en la vereda.

Ataque a tiros al sindicalista Luis Aguirre en Bahía Blanca

Pensé que se le había roto la moto o que iba a hablar por teléfono”, relató el dirigente al contar que había visto cómo el conductor había intentado estacionar la moto en la que circulaba. No obstante, terminó apoyando el rodado sobre el suelo antes de acercarse a él.

En un primer momento, Pérez reconoció que no había interpretado esa maniobra como una amenaza. Sin embargo, al advertir que el hombre se acercaba y sacaba un arma de la cintura, reaccionó con insultos. El agresor le dijo algo que no llegó a comprender antes de disparar.

Algo dijo, pero no le pude entender. Me disparó, dio media vuelta y se fue”, afirmó. Tras el disparo, el proyectil impactó en su pierna izquierda, a la altura de una rodilla, y el atacante se retiró del lugar sin intentar quitarle dinero, documentos ni otras pertenencias.

Poco después, el dirigente recibió asistencia médica y fue trasladado al Hospital Municipal. Los estudios constataron heridas de entrada y salida en la zona afectada. Pérez explicó que la lesión no comprometió su movilidad, aunque debe realizarse curaciones y continuar bajo control médico por la evolución de los músculos alcanzados por el disparo.

Un hombre con barba y anteojos mira una computadora portátil sobre un escritorio, frente a una ventana blanca y un mueble metálico
Luis Pérez, el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de Bahía Blanca (Instagram: sipedybbahia)

“El médico me dijo que no me había tocado ningún tendón ni nervio, pero sí están afectados los músculos porque, al ingresar la bala, te quema; sentís como un ardor”, señaló el sindicalista. Además, sostuvo que no tiene elementos para vincular el hecho con una disputa dentro de la entidad gremial que conduce. “En mi gremio no hay internas, para nada”, aseveró.

De hecho, Pérez indicó que este año fue reelegido al frente del sindicato en una elección con lista única. “No tuve oposición. Me quise retirar y los mismos compañeros me dijeron que me quedara cuatro años más, para que les enseñe antes de dejar”, expresó.

También mencionó que existen discusiones con referentes de otras organizaciones sindicales, aunque las describió como situaciones habituales de la actividad. “Con algunos otros gremios puede haber alguna discusión, pero algo normal; tenemos buena relación”, aseguró.

Frente a lo ocurrido, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) emitió un comunicado de repudio y reclamó que el caso sea esclarecido. La organización manifestó además su solidaridad con Pérez y su familia.

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