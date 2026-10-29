Sociedad

Encontraron el cuerpo de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes en España

El hombre de 51 años viajaba en una de las dos formaciones que se accidentó en Toledo y dejó decenas de víctimas fatales. Se suma al caso de Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años que también falleció en la colisión

Quién es el argentino que es intensamente buscado tras el accidente de trenes en España
Las autoridades hallaron el cuerpo de Agustín Randazzo tras el choque de trenes en la línea Madrid-Sevilla
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Encontraron el cuerpo de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que estaba desaparecido tras el brutal choque de trenes en España. Se suma a Ana Martina Conte Grand, una joven sanjuanina de 32 años que también falleció producto de la colisión que ya tiene decenas de víctimas fatales.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales, el cuerpo de Randazzo fue hallado finalmente tras una intensa búsqueda que se inició desde la mañana del miércoles, cuando ocurrió el choque de las dos formaciones que iban en la línea Madrid-Sevilla.

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Randazzo era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y llevaba más de dos décadas viviendo en España: se había radicado en el país en 2002. Al momento del accidente residía en la capital española y trabajaba en una empresa de comunicaciones, en el área de gestión comercial. El viaje que realizaba ese miércoles entre Madrid y Toledo era parte de su rutina laboral. Viajaba en el vagón número 8 del tren AVE siniestrado.

Su pareja, Sergi, y su hermano Jorge estuvieron durante horas sin recibir ninguna notificación oficial sobre su estado. Ante la falta de respuesta a sus llamadas, Jorge se presentó en las dependencias policiales de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición y se sometió a la toma de muestras de ADN. Completados esos trámites, emprendió el trayecto hacia Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona en busca de Agustín entre los heridos ingresados.

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Argentino - Choque de trenes en España
Agustín Randazzo residía en Madrid desde 2002 y ocupaba el vagón número ocho de la formación siniestrada por motivos laborales

En redes sociales, Sergi envió un mensaje como canal de búsqueda mientras aguardaba novedades desde Madrid. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, escribió. En una respuesta posterior al mismo hilo, dio cuenta de un dato que no disipó la angustia: “Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie. En la base de datos del SESCAM no pone nada de su estado ni de su estancia, solo que ha sido registrado”.

Roberto Piazza, quien conocía a Randazzo desde aproximadamente 2017, dio su testimonio tras conocerse la noticia. “Hace media hora llegó un mensaje que lo habían encontrado antes de ayer. Teóricamente ahí es donde lo buscaron”, relató en declaraciones a LN+.

Piazza precisó que sus familiares estaban al tanto de la situación. En cuanto a quién era Randazzo más allá del accidente, lo describió como “un tipo supercopado, muy divertido” y agregó: “Siempre nos ayudó y siempre fue un carácter maravilloso. Estaba trabajando muy bien, estaba en pareja con un chico nuevo”.

El caso de Ana María Conte Grand

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la primera víctima argentina del siniestro fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años, que era oriunda de San Juan y trabajaba como podóloga.

Choque de trenes en España - Argentina fallecida
La ciudadana argentina Ana Martina Conte Grand murió a causa de la colisión ferroviaria en territorio español (Tiempo de San Juan)

La joven estaba viajando junto a su hermano, Jeremías, que resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo. Estaban viajando en el coche siete de una de las formaciones que protagonizaron la trágica colisión.

La joven había llegado al país europeo junto a sus padres para conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses. Según informaron fuentes del entorno familiar a DIARIO HUARPE, la familia se había reunido en España para celebrar el nacimiento del pequeño. Martina había aprovechado la oportunidad para compartir tiempo con sus seres queridos, en un viaje que terminó de manera trágica.

La joven residía en San Juan y se desempeñaba como podóloga, mientras que su hermano Jeremías llevaba varios años viviendo en España junto a su familia, donde trabaja como biólogo molecular.

Martina se había formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajaba junto a otro de sus hermanos, Zacarías, en un consultorio en San Juan.

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