Habló el sindicalista baleado en Bahía Blanca y descartó la hipótesis de una interna gremial

Ataque a tiros al sindicalista Luis Aguirre en Bahía Blanca

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Luego de haber sido baleado en la puerta de su casa en Bahía Blanca, el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Pérez (68), descartó que el ataque estuviera motivado con una disputa gremial. Además, negó tener otro tipo de conflictos personales que pudieran asociarse con el episodio.

Ante las especulaciones sobre un posible vínculo entre la agresión y su actividad sindical, Pérez descartó esta hipótesis. “En mi gremio no hay internas, para nada”, sostuvo.

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En este sentido, el dirigente indicó que fue reelegido este año y que en esos comicios se presentó una sola lista. “No tuve oposición. Me quise retirar y los mismos compañeros me dijeron que me quedara cuatro años más, para que les enseñe antes de dejar”, afirmó.

Durante un diálogo con La Nueva, Pérez vinculó la situación del gremio con la expectativa de nuevos puestos de trabajo para trabajadores de la ciudad. Según explicó, hace poco comenzó la firma de un convenio de dragado por 15 años que contempla la contratación de mano de obra local.

Luis Pérez, el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de Bahía Blanca (Instagram: sipedybbahia)

Aunque reconoció que puede haber discusiones puntuales con referentes de otros sindicatos, las calificó como situaciones normales dentro de la actividad. “Con algunos otros gremios puede haber alguna discusión, pero algo normal; tenemos buena relación”, aseguró.

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A raíz de esto, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) emitió un comunicado de repudio y reclamó el esclarecimiento del caso. Asimismo, la entidad se solidarizó con Pérez y su familia por lo ocurrido.

La investigación está a cargo de la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7. Mientras tanto, los investigadores analizan las imágenes para reconstruir el recorrido y procuran identificar al agresor, cuyo móvil todavía no fue determinado.

Así fue el ataque al secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento bahiense

Todo sucedió el miércoles por la mañana, cuando el dirigente recibió un disparo en una pierna mientras salía de su vivienda situada en Pedro Pico al 1.500. Tras haber efectuado el disparo, el agresor escapó en moto sin llevarse pertenencias.

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En ese momento, Pérez se encontraba por salir hacia la sede gremial cuando fue abordado por un hombre que tenía el rostro cubierto. El episodio ocurrió minutos antes de las 9, en el barrio San Martín, y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la casa.

La víctima descartó la hipótesis de un robo debido a que el agresor no intentó sustraerle la billetera ni sus pertenencias.

El sindicalista contó que había sacado su vehículo del garaje y se disponía a cerrar una reja cuando advirtió la presencia de una moto. Según relató, el conductor intentó estacionarla sobre la vereda, pero no logró dejarla en posición y terminó apoyándola en el suelo.

“Pensé que se le había roto la moto o que iba a hablar por teléfono”, explicó Pérez. No obstante, segundos después, se dio cuenta de que el hombre se acercaba hacia él. Al ver que había sacado un arma de la cintura, reconoció que reaccionó con insultos, pero no pudo comprender lo que el atacante le manifestó antes de accionar el revólver.

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“Algo dijo, pero no le pude entender. Me disparó, dio media vuelta y se fue”, afirmó el secretario general. Acto seguido, el sospechoso huyó por Pedro Pico en dirección a la avenida Arias. Según se observó en las cámaras de seguridad, se movilizaba en una moto roja de 110 centímetros cúbicos.

Tras recibir atención médica, se confirmó que el proyectil impactó en el costado de una rodilla y provocó heridas de entrada y salida. A la vez que no requirió una intervención quirúrgica, los estudios iniciales indicaron que no había perdido movilidad en la pierna afectada.

A pesar de esto, el secretario general explicó que debe realizarse curaciones dos veces por día. También recurrió a una consulta médica particular para tener una evaluación adicional sobre las consecuencias de la lesión.

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“El médico me dijo que no me había tocado ningún tendón ni nervio, pero sí están afectados los músculos porque, al ingresar la bala, te quema; sentís como un ardor”, señaló. Por esto, el dirigente permanece bajo seguimiento por la evolución de la herida.

El ataque no tuvo, hasta el momento, características de un robo. Incluso, Pérez remarcó que el agresor no intentó sacarle la billetera ni otros objetos. “No me manoteó la billetera o bien se asustó porque lo puteé dos veces”, manifestó al ser consultado por esa posibilidad.