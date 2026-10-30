Crimen y Justicia

Habló el sindicalista baleado en Bahía Blanca y descartó la hipótesis de una interna gremial

El secretario general de Dragado y Balizamiento recibió un disparo en una pierna cuando salía de su casa el miércoles por la mañana. No obstante, descartó tener conflictos y que se hubiera tratado de un intento de robo

Ataque a tiros al sindicalista Luis Aguirre en Bahía Blanca
Guardar

Luego de haber sido baleado en la puerta de su casa en Bahía Blanca, el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Pérez (68), descartó que el ataque estuviera motivado con una disputa gremial. Además, negó tener otro tipo de conflictos personales que pudieran asociarse con el episodio.

Ante las especulaciones sobre un posible vínculo entre la agresión y su actividad sindical, Pérez descartó esta hipótesis. “En mi gremio no hay internas, para nada”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En este sentido, el dirigente indicó que fue reelegido este año y que en esos comicios se presentó una sola lista. “No tuve oposición. Me quise retirar y los mismos compañeros me dijeron que me quedara cuatro años más, para que les enseñe antes de dejar”, afirmó.

Durante un diálogo con La Nueva, Pérez vinculó la situación del gremio con la expectativa de nuevos puestos de trabajo para trabajadores de la ciudad. Según explicó, hace poco comenzó la firma de un convenio de dragado por 15 años que contempla la contratación de mano de obra local.

Un hombre con barba y anteojos mira una computadora portátil sobre un escritorio, frente a una ventana blanca y un mueble metálico
Luis Pérez, el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de Bahía Blanca (Instagram: sipedybbahia)

Aunque reconoció que puede haber discusiones puntuales con referentes de otros sindicatos, las calificó como situaciones normales dentro de la actividad. “Con algunos otros gremios puede haber alguna discusión, pero algo normal; tenemos buena relación”, aseguró.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) emitió un comunicado de repudio y reclamó el esclarecimiento del caso. Asimismo, la entidad se solidarizó con Pérez y su familia por lo ocurrido.

La investigación está a cargo de la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7. Mientras tanto, los investigadores analizan las imágenes para reconstruir el recorrido y procuran identificar al agresor, cuyo móvil todavía no fue determinado.

Así fue el ataque al secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento bahiense

Todo sucedió el miércoles por la mañana, cuando el dirigente recibió un disparo en una pierna mientras salía de su vivienda situada en Pedro Pico al 1.500. Tras haber efectuado el disparo, el agresor escapó en moto sin llevarse pertenencias.

En ese momento, Pérez se encontraba por salir hacia la sede gremial cuando fue abordado por un hombre que tenía el rostro cubierto. El episodio ocurrió minutos antes de las 9, en el barrio San Martín, y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la casa.

Ataque a tiros al sindicalista Luis Aguirre en Bahía Blanca
La víctima descartó la hipótesis de un robo debido a que el agresor no intentó sustraerle la billetera ni sus pertenencias.

El sindicalista contó que había sacado su vehículo del garaje y se disponía a cerrar una reja cuando advirtió la presencia de una moto. Según relató, el conductor intentó estacionarla sobre la vereda, pero no logró dejarla en posición y terminó apoyándola en el suelo.

Pensé que se le había roto la moto o que iba a hablar por teléfono”, explicó Pérez. No obstante, segundos después, se dio cuenta de que el hombre se acercaba hacia él. Al ver que había sacado un arma de la cintura, reconoció que reaccionó con insultos, pero no pudo comprender lo que el atacante le manifestó antes de accionar el revólver.

“Algo dijo, pero no le pude entender. Me disparó, dio media vuelta y se fue”, afirmó el secretario general. Acto seguido, el sospechoso huyó por Pedro Pico en dirección a la avenida Arias. Según se observó en las cámaras de seguridad, se movilizaba en una moto roja de 110 centímetros cúbicos.

Tras recibir atención médica, se confirmó que el proyectil impactó en el costado de una rodilla y provocó heridas de entrada y salida. A la vez que no requirió una intervención quirúrgica, los estudios iniciales indicaron que no había perdido movilidad en la pierna afectada.

A pesar de esto, el secretario general explicó que debe realizarse curaciones dos veces por día. También recurrió a una consulta médica particular para tener una evaluación adicional sobre las consecuencias de la lesión.

“El médico me dijo que no me había tocado ningún tendón ni nervio, pero sí están afectados los músculos porque, al ingresar la bala, te quema; sentís como un ardor”, señaló. Por esto, el dirigente permanece bajo seguimiento por la evolución de la herida.

El ataque no tuvo, hasta el momento, características de un robo. Incluso, Pérez remarcó que el agresor no intentó sacarle la billetera ni otros objetos. “No me manoteó la billetera o bien se asustó porque lo puteé dos veces”, manifestó al ser consultado por esa posibilidad.

Temas Relacionados

Luis PérezBahía BlancaSindicalismoAtaque armadoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre se negó a pagarle a una trabajadora sexual y murió tras saltar desde un hotel alojamiento

Ocurrió en Moreno. Investigan si el fallecido también intentó robarle a la joven con la que tuvo el encuentro. Seis mujeres fueron detenidas por golpearlo cuando intentaba escapar, pero la autopsia estableció que murió tras caer desde unos cinco metros

Un hombre se negó a pagarle a una trabajadora sexual y murió tras saltar desde un hotel alojamiento

Juicio por Loan: un testigo aseguró que firmó un acta sin ver el elemento secuestrado

Las últimas dos audiencias del debate oral se centraron en los procedimientos realizados durante los primeros días de la investigación. Ramón González declaró que no vio el elemento ni el contenido del sobre que firmó

Juicio por Loan: un testigo aseguró que firmó un acta sin ver el elemento secuestrado

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

El informe forense determinó que la docente sufrió múltiples heridas de arma blanca, presentaba lesiones defensivas y tenía la mano izquierda amputada. Los detalles

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Un municipio de La Pampa denunció que le hackearon una cuenta bancaria y le robaron la plata de los sueldos

La intendenta de Santa Isabel, María Elisabet Cabral, constató en el banco que se realizaron dos transferencias hacia cuentas de terceros

Un municipio de La Pampa denunció que le hackearon una cuenta bancaria y le robaron la plata de los sueldos

Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares: los querían hacer pasar por zapatillas

El cargamento fue descubierto por la Policía Federal durante un control en Entre Ríos. El camión había salido de Misiones y tenía como presunto destino Buenos Aires. El conductor fue detenido e imputado por encubrimiento de contrabando

Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares: los querían hacer pasar por zapatillas

DEPORTES

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

13 frases de Manu Ginóbili: el día que perdió su anillo de casamiento, las lágrimas en el Salón de la Fama y la Generación Dorada

Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

Nadia Podoroska dio otro paso en Querétaro y habrá duelo de argentinas en Curitiba

El emocionante homenaje de la NBA a Manu Ginóbili por los 24 años de su histórico debut en la liga más prestigiosa del mundo

TELESHOW

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

El insulto de un cronista a Luck Ra en los Premios Ídolo y la confrontación del cantante: “¿Qué me dijiste?”

La advertencia de Betular a Pablo Migliore por el ingrediente que usó en MasterChef: “Provoca alucinaciones y taquicardia”

Darío Barassi reveló el nombre que había elegido en caso de tener un hijo varón: "Tiene personalidad"

Cande Tinelli mandó al frente a Marcelo como suegro: “La juega relajado, pero es celoso”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su Ejército una rápida expansión de la tecnología de drones en plena tensión con Seúl

El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó a su Ejército una rápida expansión de la tecnología de drones en plena tensión con Seúl

Honduras: Suspenden audiencia contra exintegrantes de la Comisión Permanente por recusación a jueza Anny Ochoa

Guía para recorrer arteba: obras históricas, espacios destacados y curiosidades de la feria de arte más importante de la región

“El cubano está viviendo peor que un animal”, dice una ciudadana al denunciar la imposibilidad de comprar carne en la isla

Qué leer esta semana: cuatro libros digitales gratuitos para descubrir a Paul McCartney, Mozart, Leo Dan y diez leyendas del rock