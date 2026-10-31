Sociedad

El papa León XIV en la Argentina: Luján espera multiplicar su población por 17 y cerrará los accesos casi un día antes de la misa

El Sumo Pontífice estará allí el miércoles 11 a las 10 de la mañana para dar la Misa de la Caridad. Habrá una vigilia y estiman que habrá casi dos millones de personas

Vista aérea de una basílica gótica con una multitud congregada en la plaza exterior y un río al costado
La Plaza Belgrano, que cada año recibe a cientos de miles de peregrinos, será el lugar en el que se oficiará la misa papal, frente a la Basílica. (RS Fotos)
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Luján podría multiplicar su población habitual por 17 cuando el papa León XIV celebre allí una de las misas que está prevista durante su visita a la Argentina. Esa es la estimación del municipio bonaerense que está en plena preparación para, por segunda vez, recibir a un Sumo Pontífice frente a su histórica Basílica.

La Plaza Belgrano, frente a esa iglesia, ya está vallada y con el escenario en pleno armado. Se estima que, en esa plaza, habrá unos 8.000 invitados entre los que serán prioridad distintas organizaciones católicas vinculadas a la caridad y la solidaridad. Es que, según dispuso la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la de Luján será la Misa de la Caridad.

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“Por eso se va a priorizar que entre los invitados haya organizaciones como Cáritas y Hogares de Cristo de todo el país”, dijo Leonardo Boto, intendente de ese partido, en una recorrida por la ciudad de la que participó Infobae. En esa misma plaza habrá espacio para referentes políticos que fueron invitados por la CEA para asistir a la misa del miércoles 11 de noviembre a las 10 de la mañana.

Detrás de la plaza, rodeados de las recovas coloniales típicas del centro lujanense, se instalarán “patios” vallados para que se organicen allí, por orden de llegada, los fieles que quieran asistir a la celebración.

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gira del Papa Juan Pablo II por Argentina en junio de 1982.
En 1982, durante la Guerra de Malvinas, Juan Pablo II visitó Luján. (AP Photo/Mark Foley)

Esos “patios” son la estrategia para evitar el amontonamiento ilimitado de público: es que se prevé la llegada de hasta 1.700.000 personas a un núcleo urbano en el que viven alrededor de 95.000. A lo largo de esos patios, que se irán ensanchando a medida que se alejen de la Basílica, habrá dispuestas veinte pantallas y torres de sonido para reproducir la misa en vivo.

La Basílica será una sacristía

“El primer anillo de seguridad del Papa es la Gendarmería Vaticana. Luego siguen las fuerzas federales argentinas, que custodiarán la Plaza Belgrano, y las fuerzas de seguridad bonaerenses, que custodiarán desde la plaza hacia atrás”, detalló Boto. Sobre el escenario habrá sólo religiosos, y se sacará de la Basílica la imagen original de la Virgen de Luján, que es de terracota, mide menos de 40 centímetros y es de 1630: está a punto de cumplir cuatro siglos.

La Basílica a la que cada año peregrinan cientos de miles de personas cerrará sus puertas el domingo 8 a la noche. El acceso quedará restringido a religiosos y funcionará como sacristía para León XIV. Está previsto que el Papa ingrese a la ciudad 18 minutos antes del horario señalado para la misa. En el acceso a Luján subirá al Papamóvil y recorrerá 2,1 kilómetros -a 20 kilómetros por hora- en ese vehículo desde el que podrá saludar a la multitud.

Según las estimaciones, la misa podría durar alrededor de una hora y media. Unas 1.500 personas, autorizadas como “ministros” de la Iglesia, ofrecerán la comunión entre la multitud. Una vez que todo termine, León XIV irá directo al Aeropuerto de Ezeiza para viajar a Perú, el último país de esta visita a Latinoamérica.

Restricciones en los accesos

Las posibilidades de acceder a Luján se irán restringiendo a medida que se acerque el momento de la celebración religiosa. El lunes 9 a las 0 horas se cerrará para el tránsito vehicular la llamada Zona de Influencia, un anillo que rodea la llamada Zona Cero, compuesta por las manzanas más cercanas a la Basílica.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8. Su última actividad en el país será la misa en Luján, el miércoles 11 a las 10 de la mañana.
León XIV llegará a la Argentina el domingo 8. Su última actividad en el país será la misa en Luján, el miércoles 11 a las 10 de la mañana.

Según describió el intendente, el martes 10 al mediodía se cerrarán los accesos al centro urbano de Luján desde las distintas rutas que permiten llegar hasta allí. A partir de ese momento, quienes lleguen en auto deberán dejarlo a 5 kilómetros o más de la Zona Cero, y caminar.

El miércoles 11 a las 0 horas, previendo el traslado del Papa desde la Ciudad hasta Luján, se cerrará completamente el Acceso Oeste en toda su extensión. Sólo podrán circular por allí vehículos vinculados a la comitiva vaticana, al operativo de seguridad y al voluntariado para asistir durante la vigilia y la misa.

La vigilia se llevará a cabo a partir de las 18 horas del martes 10, con epicentro en el Parque San Martín. Allí, los lujanenses tendrán permitido ofrecer distintos productos -sobre todo gastronómicos- a quienes lleguen a la ciudad para asistir a la celebración. Las pantallas proyectarán imágenes de la vigilia y también del encuentro que el Papa mantendrá con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Durante las horas de espera, se presentarán distintos artistas para acompañar a los fieles en la previa de la misa. Hacia las 8 de la mañana del miércoles 11 está prevista la actuación de Luciano Pereyra. Cuando el Sumo Pontífice esté oficiando la misa, habrá un coro de cámara y un coro de niños, ambos de Luján, sobre un escenario secundario en la Plaza Belgrano.

La ambivalencia de los locales

Luján tiene 1.800 camas hoteleras, ya todas reservadas para los días en los que se llevará a cabo la visita papal. Además, 286 particulares -entre clubes de barrio, centros de jubilados y casas de familia- publicaron algún tipo de alojamiento en el portal que el municipio habilitó para eso: hay quienes alquilan una vivienda entera y quienes cobran por el armado de una carpa en el jardín; hay organizaciones que alquilarán sus espacios para que fieles de todo el país duerman la noche anterior a la misa papal.

La emoción de Luciano Pereyra por la convocatoria para cantarle al papa León XIV en Luján
Luciano Pereyra, lujanense, cantará en la previa de la Misa de la Caridad.

Sólo contemplando las fuerzas de seguridad bonaerenses, habrá 11.000 personas, entre cadetes y agentes. Además, el hospital de la ciudad postergará todo lo programado para estar listo para las urgencias que puedan surgir, y se montarán cuatro centros de atención, dos de ellos preparados para cirugías, en el territorio lujanense.

“Hay ambivalencia respecto de cómo se sienten los vecinos sobre la visita que se viene, como pasa en cualquier sitio turístico. Es una relación de amor y odio: por momentos no quieren saber nada, por momentos saben que vivirán de eso. Luján, durante unas treinta horas, va a multiplicar su población por 15 ó 17. No hay manera de que eso no genere una incomodidad”, describió el intendente, y sumó: “A la vez, durante esas treinta horas vamos a ser el centro de la patria y eso es un orgullo para todos”.

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