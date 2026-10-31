Una infidelidad, una trampa y un femicidio instigado por la esposa de un taxista: el último capítulo judicial del caso Gisfman

Agostina Gisfman fue asesinada y su cuerpo quemado en un basural de Cipolletti

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Una foto tomada frente a un espejo alteró la vida de cinco personas y marcó el destino de Agostina Gisfman, una joven de 22 años, madre de una nena de tres, que vivía en Cipolletti, Neuquén. En la imagen aparecía ella y, detrás, casi de manera accidental, un hombre: el taxista Juan Carlos Monsalve, casado con la enfermera Ana María Perales.

La fotografía llegó a manos de Perales a mediados de abril de 2021. Según la investigación judicial, la mujer le pidió explicaciones a su esposo y le impuso una condición para seguir juntos: debía matar a Agostina. Si no lo hacía, ella dejaría la casa que compartían en Centenario y se llevaría al hijo que tenían en común.

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Menos de un mes después, el 14 de mayo de 2021, Agostina recibió una propuesta para un encuentro sexual a cambio de dinero. La cita era en la rotonda de la ruta 151 y Circunvalación, en Cipolletti. La joven acudió al lugar sin saber que la esperaban para llevarla a un basural de la meseta de Centenario, donde fue asesinada a puñaladas y su cuerpo fue quemado.

Cinco criminales fueron condenados por el femicidio. Cuatro recibieron prisión perpetua y un quinto acusado, que ayudó a ubicar a la víctima y organizar el engaño, fue sentenciado a 11 años de cárcel. Esta semana, la Corte Suprema dejó firmes las sentencias de tres de ellos.

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Juan Carlos Monsalve y su esposa, Ana María Perales, principales responsables del crimen de Agostina

El ultimátum y la cita que terminó en una emboscada

La historia había comenzado en marzo de ese año. Monsalve le pidió a un conocido suyo, el gomero Gustavo Alejandro Chianese, que le presentara a una mujer con quien pudiera mantener relaciones sexuales. Chianese lo contactó con Agostina, que hacía changas para sostener a su hija y también ofrecía servicios sexuales.

Monsalve y la joven se encontraron al menos dos veces. En uno de esos encuentros se tomó la foto que luego descubrió Perales.

La acusación sostuvo que, después del ultimátum de su esposa, Monsalve aceptó matarla para intentar retomar la relación. Necesitaba volver a encontrar a Agostina, porque había perdido su contacto y no sabía dónde vivía. Por eso recurrió otra vez a Chianese.

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El 10 de mayo de 2021, cuatro días antes del crimen, el gomero le mandó un audio a Monsalve. La Justicia recuperó esa conversación durante la investigación: “Estuve tirando unas líneas a ver cómo puedo hacer para encontrar a esta persona. Como te dije anoche, esto lleva un tiempo. Ya te dije, yo tengo que estar muy seguro para hacer lo que tengo que hacer. No voy a perder mi libertad, comerme 15 o 20 años porque sí. Por dos pesos con cincuenta. Cuando tenga noticias te voy a ir informando”.

Los audios que se expusieron en el juicio y fueron claves para las condenas

Al día siguiente, Perales abandonó la casa. Se trasladó a San Javier, en Río Negro, junto con el hijo de ambos. De acuerdo con la teoría que la fiscalía presentó en el juicio, esa partida llevó a Monsalve a acelerar el plan.

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El 14 de mayo, Chianese localizó a Agostina. A las 17.39 le envió un nuevo audio a Monsalve para avisarle que había conseguido ubicarla: “Te tengo buenas noticias. La encontramos a la persona esta. Ya sabemos dónde está viviendo. El tema es si el trabajo lo vas a hacer vos o lo termino haciendo yo con las personas que me están dando una mano. Pero ya está localizada, Carlitos. Falta encontrar el momento, como decimos nosotros, encontrarla en el baño sin papel higiénico para que no queden rastros”.

Chianese se comunicó con Agostina y le propuso una nueva cita con Monsalve. Le indicó que debía ir a la rotonda de la ruta 151 y Circunvalación a las 19.15. Ella dejó a su hija al cuidado de su madre y un amigo la acercó al punto de encuentro.

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A las 18.00, Monsalve había alquilado una Chevrolet Tracker negra. A las 18.37 llamó a Perales. Cerca de las 19.20, la víctima subió a la camioneta del taxista.

Agostina realizaba distintas changas para subsistir, entre ellas, la prostitución. Estaba separada del padre de su hija y la mantenía sola

Según la reconstrucción judicial, Monsalve la trasladó hacia la zona de la meseta de Centenario. En el trayecto se comunicó con Julio Maximiliano Zapata, un empleado suyo. Para la acusación, cuando Zapata recibió ese llamado, la joven ya había sido golpeada dentro del vehículo.

A las 20.11, la Tracker llegó a un descampado cercano a las calles Juan Domingo Perón y José Brillo, en un sector de la meseta que funcionaba como basural. Poco después arribó una Chevrolet S10 propiedad de Perales. En ella viajaban Zapata y Enzo Monsalve, sobrino del taxista.

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La acusación sostuvo que los tres hombres bajaron a Agostina y la atacaron. Recibió dos puñaladas que le provocaron un shock hemorrágico. Luego prendieron fuego el cuerpo y se retiraron del lugar en ambos vehículos alrededor de las 20.40.

La investigación también incorporó las comunicaciones de Monsalve con su esposa. A las 20.21, el taxista volvió a llamarla. Dos minutos más tarde, Perales cambió en Facebook su estado civil de “soltera” a “en una relación”. Para la fiscalía, esa secuencia era parte de los elementos que vinculaban a la mujer con el plan criminal.

La instigadora del crimen

El cuerpo de Agostina fue encontrado al día siguiente por un hombre que caminaba por la zona. A partir de ese hallazgo, la fiscalía reconstruyó los movimientos de los implicados, analizó cámaras de seguridad, recuperó llamadas y mensajes y avanzó con las detenciones.

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Un juicio anulado por amenazas y un segundo veredicto de culpabilidad

El primer juicio por jurados comenzó en septiembre de 2022. Durante el debate, Juan Carlos Monsalve, presente en la sala en silla de ruedas y con sus piernas amputadas por la diabetes, admitió que había matado a Gisfman. “Es verdad, yo la maté”, dijo.

De todos modos, intentó desvincular al resto de los acusados y aseguró que el crimen se había producido porque la joven supuestamente le había robado dinero y drogas. Era mentira.

La Corte Suprema dejó firmes las condenas a tres de los acusados

El proceso siguió y, cuando estaba cerca de concluir, ocurrió un hecho que obligó a empezar de nuevo. Los jurados ya habían escuchado la prueba y se encontraban en la etapa de deliberación. Uno de ellos ingresó al baño destinado al grupo y encontró dos mensajes pegados en el espejo: “Voten bien” y “Sabemos dónde viven”.

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La jueza de garantías Leticia Lorenzo anuló el debate, ya que la amenaza comprometía las condiciones para que el jurado emitiera una decisión imparcial.

El nuevo juicio comenzó rápido, el 11 de octubre de 2022. Tras cinco jornadas de audiencias y cerca de cuatro horas de deliberación, el jurado popular declaró culpables a los cinco acusados.

Juan Carlos Monsalve, Enzo Monsalve y Zapata fueron considerados coautores de homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género. Perales fue declarada instigadora del mismo delito. Por su parte, Chianese fue condenado por su intervención en la maniobra que permitió tenderle la trampa a Agostina.

Agostina tenía 22 años

El 29 de noviembre de 2022, el juez Luis Giorgetti impuso prisión perpetua a Juan Carlos Monsalve, Enzo Monsalve, Zapata y Perales. En tanto, Chianese recibió una condena inicial de 13 años, que luego fue reducida a 11 años por el Tribunal de Impugnación.

La sentencia de Juan Carlos Monsalve había quedado firme. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisibles las quejas presentadas por las defensas de Enzo Monsalve, Zapata y Perales. Con esa decisión, quedaron firmes sus penas de prisión perpetua y se agotó la revisión que habían intentado ante el máximo tribunal.