Guatemala

Una cosecha favorable en el norte de Guatemala contiene la crisis alimentaria, pero no despeja la amenaza climática de 2027

La producción comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte estabilizó el precio del maíz, aunque la persistencia del fenómeno de El Niño obliga al Gobierno a mantener abiertos los contingentes de importación

Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso.
Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso. (Gobierno de Guatemala)
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Guatemala obtuvo una buena cosecha de maíz comercial pese a las condiciones agroclimáticas adversas, según afirmó la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila.

La funcionaria advirtió que la amenaza asociada al fenómeno de El Niño se mantendrá durante los primeros meses de 2027, por lo que recomendará al Ejecutivo mantener abiertos los contingentes de importación, en especial para el maíz.

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Rivera indicó que el resultado positivo se concentra en el área norte del país, sobre todo en Petén y la Franja Transversal del Norte, donde la producción permitió el ingreso de grano comercial a los mercados.

Ese volumen contribuyó a normalizar el abastecimiento luego de semanas de incertidumbre por la sequía prolongada y el comportamiento de los precios, explicó al finalizar la presentación del

Estudio Semidetallado de los Suelos del Departamento de Guatemala que se realizó este miércoles 28 de octubre.

La ministra aclaró que la cosecha favorable no evitó daños en todas las zonas agrícolas. Hubo familias que perdieron parte de su producción, principalmente aquellas dedicadas a la agricultura de subsistencia en áreas con mayores dificultades climáticas, entre ellas sectores del Corredor Seco.

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Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso.
La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila, participó en la presentación del Estudio Semidetallado de los Suelos del Departamento de Guatemala. (DCA)

El maíz comercial estabilizó el precio en 190 quetzales por quintal

El ingreso de la producción comercial permitió que el precio del maíz se ubicara en torno a Q190 (USD 24,67) por quintal, de acuerdo con la titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), quien consideró que ese nivel refleja una mejora en el abastecimiento de los mercados.

“Este maíz comercial que está saliendo ahorita ha logrado que el precio esté en ciento noventa quetzales el quintal”, señaló la ministra. Añadió que una mayor disponibilidad del grano puede contener las presiones sobre la canasta básica y limitar el impacto de los granos básicos en la inflación.

La funcionaria explicó que el Banco de Guatemala deberá realizar en noviembre su evaluación sobre el comportamiento de los precios. Entretanto, el Ejecutivo busca mantener las reservas de alimentos y sostener los mecanismos de asistencia para las comunidades que perdieron sus siembras.

Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso.
El Ministerio de Agricultura evalúa la activación de contingentes de frijol a la espera de los resultados de la segunda temporada. (Gobierno de Guatemala)

El Gobierno mantiene entregas de alimentos en las zonas afectadas y coordina acciones con el Ministerio de Economía (Mineco) para ampliar los contingentes de importación. La medida busca reducir el riesgo de desabastecimiento ante una eventual prolongación de las condiciones secas.

El Gobierno evalúa contingentes de maíz para el inicio de 2027

Rivera afirmó que el Maga recomendará ampliar los contingentes de abastecimiento durante lo que resta de 2026 y para el próximo año. La prioridad será evaluar la apertura de esos cupos desde los primeros meses de 2027, con énfasis en el maíz.

Tenemos que tener el ojo puesto en el 2027”, dijo la ministra al referirse a los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) sobre el fenómeno de El Niño.

El contingente para el frijol todavía está bajo análisis. Rivera señaló que existe la expectativa de una cosecha favorable del grano durante la segunda temporada, lo que podría reducir la necesidad de aplicar medidas adicionales para ese producto.

La ministra remarcó que el objetivo central es garantizar que los mercados tengan suficiente oferta. Según planteó, el abastecimiento reduce la posibilidad de aumentos especulativos, como los que se observaron en septiembre con el maíz blanco.

Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso.
La sequía provocó pérdidas en la agricultura de subsistencia familiar dentro de comunidades del Corredor Seco. (Gobierno de Guatemala)

El Mineco realizó inspecciones ante ese incremento y mantendrá las verificaciones. Rivera sostuvo que la respuesta requiere participación de las instituciones públicas, el sector privado y los comerciantes para asegurar disponibilidad de granos básicos durante los próximos meses.

El Maga presentó un estudio de suelos para los 17 municipios de Guatemala

En otra actividad, la cartera presentó el estudio semidetallado de suelos de los 17 municipios del departamento de Guatemala. El documento identifica las características, la capacidad de uso y la zonificación del territorio para orientar la producción agropecuaria y forestal.

Rivera indicó que la información permitirá diseñar políticas públicas vinculadas al uso de agua de lluvia y a la adaptación frente a la variabilidad climática.

El proyecto forma parte del programa Suelos y Agua para el Futuro y se extenderá al resto de los departamentos, algunos de los cuales ya avanzan hacia la etapa final de documentación.

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