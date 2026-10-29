Honduras

Honduras comenzará el 4 de noviembre la entrega de placas metálicas tras acumular más de 1.1 millones pendientes

El contrato entre el Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes contempla el suministro de 2.9 millones de placas vehiculares hasta 2030, mientras miles de conductores continúan utilizando identificaciones provisionales de papel.

Miles de conductores han utilizado identificaciones provisionales de papel debido a la escasez de placas metálicas. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
Miles de conductores han utilizado identificaciones provisionales de papel debido a la escasez de placas metálicas. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
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El Gobierno de Honduras comenzará el próximo 4 de noviembre de 2026 la entrega gradual de las primeras placas vehiculares metálicas, después de varios años de retraso que dejaron una mora superior a 1.1 millones de unidades en todo el país.

El presidente Nasry Asfura acompañó el inicio de la fabricación en Tegucigalpa, donde ya se producen los distintivos con tecnología alemana y mano de obra hondureña capacitada.

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La puesta en marcha de la producción busca normalizar el suministro de placas y atender la demanda acumulada entre los propietarios de automóviles y motocicletas.

Durante los últimos años, la escasez obligó a miles de conductores a circular con identificaciones provisionales de papel, luego de que el Instituto de la Propiedad (IP) dejara de suministrar los distintivos metálicos con normalidad.

Según la información divulgada por la Presidencia, la fabricación comenzó el miércoles 28 de octubre en una planta instalada en Tegucigalpa.

El proyecto incorpora tecnología de la empresa alemana Tönnjes, especializada en soluciones de identificación vehicular, y personal hondureño que recibió capacitación para participar en las tareas de producción.

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Nasry Asfura acompañó el inicio de las operaciones de producción el 28 de octubre de 2026. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
Nasry Asfura acompañó el inicio de las operaciones de producción el 28 de octubre de 2026. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La fabricación forma parte de un contrato entre el Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes, que contempla el suministro de 2.9 millones de placas vehiculares hasta 2030.

El proyecto busca garantizar el abastecimiento de los distintivos metálicos durante los próximos años y reducir el rezago que afecta a los conductores hondureños. Además, la operación genera empleos directos e indirectos relacionados con la producción y el funcionamiento de la planta.

La mora superior a 1.1 millones de placas representa uno de los principales desafíos para las autoridades, que deberán mantener un ritmo de fabricación y distribución suficiente para atender las solicitudes pendientes.

Aunque el inicio de las operaciones marca un avance en la producción nacional, la información divulgada no precisa cuántas placas se fabricarán diariamente ni cuánto tiempo tomará entregar todas las unidades acumuladas.

Honduras acumula más de 1.1 millones de placas vehiculares pendientes de entrega. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
Honduras acumula más de 1.1 millones de placas vehiculares pendientes de entrega. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El cumplimiento de los objetivos dependerá de la capacidad productiva y de la organización del proceso de distribución. La entrega será gradual y ordenada, con el propósito de atender a los propietarios que todavía utilizan placas provisionales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado el calendario que determinará qué vehículos recibirán primero las nuevas identificaciones.

Tampoco se han especificado los puntos de entrega, los requisitos que deberán cumplir los propietarios ni el procedimiento para retirar las placas.

La publicación de estas instrucciones será importante para que los conductores conozcan cuándo les corresponde recibir sus distintivos y cómo deberán realizar el trámite.

La mora acumulada hace necesario organizar la distribución para atender a los propietarios sin generar confusión sobre las fechas y los mecanismos de entrega.

La distribución de los primeros distintivos está programada para el 4 de noviembre. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
La distribución de los primeros distintivos está programada para el 4 de noviembre. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La escasez de placas metálicas comenzó a afectar a los conductores desde 2023, cuando el Instituto de la Propiedad dejó de suministrarlas con normalidad y recurrió a permisos temporales de circulación.

Desde entonces, miles de propietarios han tenido que utilizar identificaciones provisionales mientras esperan la entrega de los distintivos definitivos.

Con el inicio de la fabricación en Tegucigalpa, el Gobierno busca avanzar hacia la normalización del suministro y responder a una demanda que permaneció pendiente durante varios años.

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