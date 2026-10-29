Panamá

Panamá consolida un nodo regional para la gestión de información oceánica mediante un comité técnico nacional

Tres instituciones asumen la preservación e intercambio de datos marinos y deberán compartir y conservar sus registros marinos bajo estándares internacionales

Toma dividida sobre y bajo la superficie del mar que expone un pilote de madera con percebes y una regla graduada en metros.
Una regla de medición fijada al poste de madera de un muelle registra el movimiento del oleaje entre la superficie y el fondo marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Universidad de Panamá formalizó el Comité Técnico Nacional de Coordinación de Datos e Información Oceánicas y certificó a tres instituciones como Unidades de Datos Asociadas.

La medida está orientada a fortalecer la Red Panameña de Datos Marinos y a ampliar la capacidad nacional para preservar, organizar e intercambiar información científica sobre los mares del país.

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También incorpora al Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad del Centro Regional Universitario de Veraguas, al Museo de Biología Marina y Limnología “Dr. Luis Howell Rivero” y al Laboratorio de Ecología y Geoquímica de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Las unidades deberán compartir y conservar sus registros marinos bajo estándares internacionales.

El reconocimiento fue otorgado dentro del Programa de Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica de la UNESCO.

Buques de carga
Mediante sensores y equipos automáticos instalados a bordo, existen en otras latitudes buques de carga que recopilan información meteorológica y oceanográfica esencial.(Imagen: Shutterstock)

Las certificaciones buscan facilitar el acceso a información que respalde estudios científicos y contribuya a la gestión basada en datos.

El Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad pertenece al Centro Regional Universitario de la provincia de Veraguas. La institución se suma a la estructura nacional de intercambio de información oceánica.

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El Museo de Biología Marina y Limnología “Dr. Luis Howell Rivero”, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, también recibió la certificación como Unidad de Datos Asociada.

El tercer reconocimiento correspondió al Laboratorio de Ecología y Geoquímica de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. La integración de estas entidades amplía la participación académica y técnica dentro de la red.

Las tres unidades deberán ajustar sus procesos a criterios internacionales para el manejo de datos. El compromiso incluye preservar la información y ponerla a disposición de investigadores e instituciones vinculadas con el conocimiento del entorno marino.

Ilustración de un buque de investigación en la superficie del océano, un dispositivo recolector en el agua, tres delfines, y una estructura de ADN luminosa.
Una ilustración detalla la recolección de ADN ambiental (eDNA) de las profundidades marinas por un buque de investigación, con delfines nadando cerca de una estructura de doble hélice luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo comité tendrá a su cargo la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas y la puesta en marcha de la hoja de ruta de la Red Panameña de Datos Marinos.

Entre sus tareas figura la definición de mecanismos para validar la información producida por las instituciones participantes. También deberá establecer pautas de gestión y mejorar los canales de intercambio de registros científicos.

El rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno Ramos, destacó la labor del Centro de Datos Oceanográficos y Marinos de Panamá. El funcionario resaltó que sus integrantes mantienen la recopilación de información pese a las limitaciones de recursos.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaime Javier Gutiérrez, recordó que el proceso comenzó en 2016. La Universidad de Panamá ha encabezado desde entonces los esfuerzos para incorporar a otras unidades relacionadas con la gestión de datos oceanográficos.

La vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá, Lilia Muñoz, reafirmó el compromiso de fortalecer la red y mejorar la transparencia en el acceso a la información científica.

Una tortuga marina nada sobre un fondo de arena con pequeñas plantas verdes bajo el agua azul
Una tortuga verde nada cerca del lecho marino arenoso cubierto de pastos marinos en aguas transparentes. (Magnific)

La funcionaria explicó que la red no se limitará a concentrar registros en un repositorio. Su propósito contempla el intercambio de conocimientos y la colaboración entre las instituciones que generan, administran o utilizan datos marinos.

En la Universidad de Panamá opera el Centro Nacional de Datos Oceanográficos y Marinos como NODC, el primero de este tipo instalado en Centroamérica.

Esa condición ubica a Panamá como referente regional en la creación de infraestructuras destinadas de forma específica a la gestión de información marina bajo parámetros internacionales.

La acreditación del país como nodo nacional de sistemas de información sobre biodiversidad oceánica permitió su incorporación al programa internacional de intercambio de datos impulsado por la UNESCO y la Red Global de Datos Marinos.

Las rendiciones de cuentas de la Universidad de Panamá correspondientes al período 2025-2026 registran un proceso de coordinación entre entidades nacionales. Ese trabajo incluyó convocatorias formales y compromisos de colaboración con instituciones productoras de información.

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