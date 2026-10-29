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¿Israel podrá tener un primer ministro? Tres escenarios posibles

Es probable que se produzca un estancamiento, ya que ni el bloque de Benjamin Netanyahu ni su principal rival parecen tener posibilidades de obtener la mayoría. Sin embargo, aún hay vías para formar un nuevo gobierno

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Las elecciones parlamentarias de alto riesgo celebradas el martes en Israel no arrojaron un ganador claro tras el recuento de la mayoría de los votos.

Eso en sí mismo no fue inesperado, pero, no obstante, hubo algunas sorpresas.

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El partido populista de derecha de Netanyahu, el Likud, superó las previsiones de muchas encuestas preelectorales y se convirtió en el partido más grande del Parlamento, según muestran los resultados preliminares. Sin embargo, obtuvo menos escaños que en 2022, cuando se celebraron las últimas elecciones nacionales.

Más notable fue la participación de los simpatizantes de los partidos árabes de Israel, que cerraron la jornada electoral con un impulso histórico.

El sistema parlamentario de Israel, por regla general, exige que los partidos encuentren suficientes puntos en común para formar un bloque mayoritario de 61 escaños en el Parlamento israelí, que cuenta con 120 escaños. A lo largo de los años, esto ha dado lugar a algunas alianzas inverosímiles, pero también a gobiernos inestables y de corta duración.

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En menos de cuatro años, de 2019 a 2022, los israelíes fueron llamados a las urnas cinco veces, ya que los partidos no lograron mantener una mayoría conjunta ni formarla en primer lugar.

En los próximos días, los líderes de los partidos volverán a la carga. Dado que los resultados electorales provisionales no muestran ningún bloque con un camino claro hacia una coalición, esto podría significar negociaciones difíciles —o un estancamiento, con la posibilidad muy real de que haya nuevas elecciones.

A continuación te explicamos cómo podrían alinearse los partidos para que los israelíes tengan un gobierno y eviten volver a las urnas.

Escenario 1: una alianza histórica entre judíos y árabes

Para los opositores de Netanyahu, asegurar una mayoría parece depender cada vez más del apoyo de al menos algunos legisladores árabes.

Si la coalición del líder de la oposición, Gadi Eisenkot, incluyera a ambos partidos árabes —la Lista Conjunta, una alianza ideológicamente diversa, y Raam, un partido islamista pragmático—, contaría con una mayoría significativa en el Parlamento.

Una coalición de este tipo conllevaría riesgos políticos.

Eisenkot ha rechazado alianzas con partidos que no apoyen el carácter judío de Israel o la derrota del grupo militante Hamas en la Franja de Gaza. Muchos de sus votantes podrían ver una alianza con partidos árabes como una promesa de campaña incumplida, lo que representaría un lastre para Eisenkot en un panorama político en el que podrían ser inminentes nuevas elecciones.

Otra posibilidad para el bloque de Eisenkot es dejar fuera de la coalición a los legisladores árabes, pero asegurarse de su acuerdo para apoyar un gobierno de minoría. Dicho gobierno puede asumir el poder siempre y cuando voten a favor más legisladores que en contra, incluso si los partidos que lo integran cuentan con menos de 61 escaños.

Para el bloque judío anti-Netanyahu, según los resultados provisionales, eso significaría el apoyo de al menos seis legisladores de los partidos árabes en la votación inicial de confianza. Pero no está claro si esos partidos aceptarían apoyar un gobierno del que quedarían excluidos, ni cuán sostenible sería tal acuerdo.

Escenario 2: Un gobierno de unidad

Un gobierno de unidad liderado por Netanyahu y Eisenkot podría ofrecer un camino diferente hacia una mayoría clara.

Pero tal alianza podría resultar incómoda para ambos líderes.

Toda la campaña de Eisenkot se centró en la urgente necesidad de destituir a Netanyahu, a quien calificó de no apto para ocupar el cargo de primer ministro. Es posible que Netanyahu no esté dispuesto a compartir el poder, ni a delegar autoridad significativa, con sus acérrimos rivales, lo que podría ir en detrimento de sus aliados de larga data.

Un posible gobierno de unidad podría reunir al partido Likud de Netanyahu; al partido Yashar de Eisenkot; a “Juntos”, una alianza entre el derechista Naftali Bennett y el centrista Yair Lapid; y a Yisrael Beiteinu, un partido de derecha cuyo líder, Avigdor Liberman, rompió con Netanyahu y ha sido durante mucho tiempo su rival en la derecha.

Los resultados preliminares otorgan a dicho bloque 66 escaños, una clara mayoría de gobierno, aunque inestable.

Escenario: deserciones

Las próximas semanas de disputas políticas podrían abrir otras vías para formar un gobierno. Las deserciones —algo habitual en la política israelí— podrían permitir que un bloque prevalezca a costa del otro, un riesgo que existe en ambos bandos políticos.

Los partidos que se aliaron con Eisenkot durante la campaña, o incluso legisladores individuales, podrían ser convencidos para que apoyen un gobierno liderado por Netanyahu.

Por su parte, Eisenkot podría buscar el apoyo de los dos partidos ultraortodoxos, que son aliados de larga data del Netanyahu, aunque no sin quejas en su contra. Eso podría resultar difícil, dado que la oposición se ha opuesto durante mucho tiempo a las exenciones del servicio militar obligatorio para los hombres ultraortodoxos.

Solo una cosa parece clara: por mucho que los israelíes hayan considerado estas elecciones como un punto de inflexión para su país, ni Netanyahu ni su principal rival obtuvieron el mandato que buscaban.

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