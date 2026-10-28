Terremoto en Panamá: más de 16,300 viviendas evaluadas y 52,874 personas registradas tras la emergencia

El Sistema Nacional de Protección Civil reportó 16,302 viviendas evaluadas en Panamá tras el terremoto del 9 de octubre, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de los daños. Agencia de prensa

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Las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre siguen aumentando conforme avanzan las evaluaciones oficiales. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 16,302 viviendas han sido inspeccionadas y 52,874 personas registradas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

El informe confirma dos personas fallecidas y 27 lesionadas. Las autoridades mantienen operativos en las comunidades afectadas para identificar daños estructurales, determinar necesidades prioritarias y orientar la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas o enfrentan condiciones inseguras.

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En el sector educativo, el balance registra 619 centros escolares con afectaciones, mientras que en salud se contabilizan 120 instalaciones dañadas. Las inspecciones continúan para establecer la gravedad de los daños en cada edificio y determinar cuáles requieren reparaciones, intervenciones mayores o restricciones de acceso.

La emergencia también mantiene a 4,501 personas alojadas en 141 albergues, según las cifras más recientes. Sinaproc reportó asistencia en 175 comunidades y 38 evacuaciones aéreas, mientras la distribución de suministros humanitarios continúa en los territorios donde persisten dificultades de acceso.

El Gobierno panameño anunció la construcción de al menos 2,700 viviendas para familias damnificadas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Cortesía

Hasta el momento, las operaciones han permitido movilizar más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas mediante transporte terrestre. Los suministros incluyen alimentos, agua y artículos de primera necesidad, destinados a familias que permanecen fuera de sus hogares o necesitan apoyo durante la recuperación.

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Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en la comarca Ngäbe-Buglé, donde Sinaproc reportó 130 viviendas evaluadas, aproximadamente 16 con colapso estructural y 668 personas registradas. Las inspecciones abarcan los distritos de Kusapín, Ñöle Duima, Nurum y Müna, con participación de distintas instituciones.

En esa región también fueron identificadas 12 personas con discapacidad y siete mujeres embarazadas que requieren seguimiento según sus necesidades particulares. Los equipos continúan recopilando información para priorizar la atención de los hogares y actualizar las cifras conforme se validen los reportes de campo.

En el distrito de Nurum participan funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda. El trabajo incluye visitas a las comunidades, levantamiento de información y verificación de las condiciones habitacionales para determinar las medidas de asistencia correspondientes.

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Ante la magnitud de los daños, el presidente José Raúl Mulino anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 previstas inicialmente. Con esta ampliación, el Gobierno proyecta levantar al menos 2,700 casas para familias afectadas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

El terremoto dejó afectaciones reportadas en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud, mientras las autoridades verifican las condiciones de seguridad de los edificios. Cortesía

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, explicó que se incrementó el número de contratistas para ampliar la cobertura de las obras y atender más corregimientos. La meta oficial contempla avanzar progresivamente hasta marzo de 2027, aunque el total de viviendas podría aumentar conforme concluyan las inspecciones.

Mientras se desarrollan los trabajos, las autoridades prevén habilitar estructuras temporales para las familias damnificadas. También se han anunciado alternativas de alojamiento y apoyo habitacional, mientras se organizan las reparaciones y reconstrucciones según las condiciones de cada inmueble y las necesidades de sus ocupantes.

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Para agilizar la respuesta, el Consejo de Gabinete aprobó modificaciones al mecanismo de financiamiento de la emergencia, que contempla recursos de hasta 100 millones de dólares. La medida busca facilitar los pagos y aportes a contratistas mediante un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá, sujeto a los controles correspondientes.

La asistencia también incluye 200 carpas donadas por Copa Airlines, trasladadas con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras hacia Los Santos. Paralelamente, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros insumos a personas afectadas por el terremoto.

El terremoto del 9 de octubre de 2026, de magnitud 7.5, provocó graves daños en viviendas, escuelas e instalaciones de salud en varias provincias de Panamá, principalmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde continúan las labores de evaluación, asistencia humanitaria y recuperación de las comunidades afectadas. Tomado de Sinaproc

Sinaproc reiteró que las cifras todavía son preliminares y podrían modificarse con nuevas inspecciones. Las autoridades pidieron evitar el ingreso a estructuras dañadas sin verificación técnica y aseguraron que la atención habitacional y humanitaria continuará mientras se completa la evaluación de las comunidades afectadas.

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