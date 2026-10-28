República Dominicana

República Dominicana descarta afectados entre sus ciudadanos tras el accidente de trenes en Toledo

El Consulado General de República Dominicana en Madrid informó que no identificó, hasta ahora, ciudadanos dominicanos entre los fallecidos o heridos del siniestro ocurrido en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla este miércoles

Una imagen del accidente de tren en Toledo (REUTERS/Ana Beltran)
Una imagen del accidente de tren en Toledo (REUTERS/Ana Beltran)
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El Consulado General de República Dominicana en Madrid informó este miércoles que, hasta el momento, no tiene constancia de ciudadanos dominicanos fallecidos o heridos en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España. La representación diplomática indicó que mantiene contacto con las autoridades españolas y que la información podría cambiar conforme avance la identificación de las víctimas.

El comunicado, fechado el 28 de octubre de 2026, señala que la sede consular realiza verificaciones ante el choque entre dos trenes de alta velocidad en la línea que conecta Madrid con Sevilla. El siniestro involucró a un convoy de Renfe y a otro de la empresa Iryo en las proximidades de Urda, en Toledo.

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“Hasta el momento, según las verificaciones realizadas por esta sede consular, no se tiene constancia de ciudadanos dominicanos entre las personas fallecidas o heridas”, afirmó el Consulado en una comunicación difundida en sus canales oficiales.

El consulado mantiene contacto con las autoridades españolas

El cónsul general dominicano en Madrid, José Ernesto Marte Piantini, mantiene comunicación directa con el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, según el comunicado. Ambos siguen la evolución de la emergencia y cualquier situación que pueda afectar a la comunidad dominicana que reside en España.

El consulado descarta dominicanos heridos en Toledo.
El consulado descarta dominicanos heridos en Toledo.

La representación consular indicó que recaba datos con las instituciones competentes para confirmar las identidades de las víctimas y atender eventuales solicitudes de asistencia. También expresó solidaridad con las personas afectadas y sus familiares.

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La aclaración llega mientras los equipos de emergencia españoles trabajan en la zona del accidente, donde se registraron fallecidos y decenas de heridos. Las cifras oficiales variaron durante la jornada debido a las tareas de rescate, evacuación y reconocimiento de las personas que viajaban en ambos trenes.

El accidente interrumpió la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía

El choque ocurrió durante la mañana en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en un tramo situado entre Mora, Orgaz y Urda, de acuerdo con información del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el organismo público español que gestiona la red de vías. Los primeros datos difundidos por medios españoles indicaron que un tren AVE de Renfe alcanzó a una formación de Iryo y que varios vagones descarrilaron.

Las autoridades regionales activaron el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha para coordinar el operativo. Bomberos, personal de Protección Civil, equipos sanitarios y helicópteros participaron en la respuesta, mientras hospitales de la región reorganizaron su actividad para recibir a los heridos.

El accidente obligó a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, uno de los corredores ferroviarios de mayor uso en España. Renfe habilitó cambios y anulaciones sin costo para los pasajeros afectados por la interrupción del servicio, mientras continuaban los trabajos de rescate, las inspecciones sobre la infraestructura y la investigación de las causas del choque.

Las autoridades aún investigan las causas de la colisión

Un convoy de Renfe y otro de Iryo colisionaron en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla. El cónsul general mantiene comunicación directa con el canciller mientras los equipos de rescate continúan trabajando en la zona. (Spain, October 28, 2026. REUTERS/Ana Beltran)
Un convoy de Renfe y otro de Iryo colisionaron en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla. El cónsul general mantiene comunicación directa con el canciller mientras los equipos de rescate continúan trabajando en la zona. (Spain, October 28, 2026. REUTERS/Ana Beltran)

La información disponible indica que en los dos trenes viajaban más de 500 pasajeros. Las autoridades españolas no habían cerrado la investigación sobre la secuencia que derivó en el impacto ni sobre las condiciones de circulación en ese tramo ferroviario.

El Consulado General dominicano en Madrid afirmó que continuará con el seguimiento del caso y que informará a la comunidad sobre cualquier novedad. Por ahora, la confirmación oficial es que no hay dominicanos identificados entre las víctimas mortales ni entre los heridos.

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