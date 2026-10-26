Juicio a “Pity” Álvarez: el debate entra en su etapa final con la declaración de tres especialistas y el cura rockero

“Pity” junto a sus letrados, Luciana Comerci y Sebastián Queijeiro, cuando asistía a las audiencias de manera presencial. A la fecha, lleva 33 días internado y paticipa del juicio por zoom (Maximiliano Luna)

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El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz entra en su etapa final. Este lunes, desde las 11.30, se desarrollará la audiencia número 16 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Según pudo saber Infobae, está previsto que declaren cuatro testigos, entre ellos tres especialistas en salud mental y el padre César, conocido como el cura rockero.

El debate, que comenzó el 10 de agosto y debía durar un mes, ya lleva casi dos meses y medio. Hasta el momento declararon 34 testigos y, según fuentes del caso, todavía quedan pendientes otras dos declaraciones. También se espera que el propio Álvarez declare ante el tribunal, que podría fijar próximamente la fecha de los alegatos. Durante esa instancia, la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones y formularán sus respectivos pedidos antes de que se conozca el veredicto.

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Para la audiencia de este 26 de octubre fueron convocados tres profesionales especializados en salud mental, un psiquiatra y dos psicólogos, quienes declararán de manera remota. El cuarto testigo será César Scicchitano Tagle, más conocido como el padre César, un sacerdote que mantiene desde hace años una relación cercana con Álvarez y que incluso grabó una canción junto a él. Sin embargo, su participación en la jornada todavía no está confirmada.

El Padre César y "Pity" Álvarez mantienen una relación muy estrecha desde hace años

Su vínculo con “Pity” comenzó en un recital del guitarrista Negro García López, donde fueron presentados en un camarín. Años después volvieron a encontrarse y entablaron una amistad que continuó durante los tratamientos del cantante por sus problemas de adicción.

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En una entrevista con Infobae publicada en noviembre de 2024, el sacerdote contó que visitaba frecuentemente a “Pity” mientras estaba en una comunidad de recuperación de adicciones y que, cuando salió de allí, el músico vivió durante un tiempo en su casa.

El ex Viejas Locas conectado desde la clínica junto a su abogado Sebastián Queijeiro

Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, a la que fue trasladado después de pasar por el Hospital Tornú. Desde allí sigue el juicio por zoom.

Para esta nueva jornada, sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro volverán a dividirse las tareas: Baños estará presente en Tribunales, mientras que Queijeiro acompañará al músico desde el establecimiento de Castelar.

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En la última audiencia, celebrada el miércoles pasado, declararon cinco testigos de identidad reservada: un empleado de un kiosco, una kinesióloga y tres vecinos del barrio Samoré, de Villa Lugano. Todos describieron situaciones de inseguridad, amenazas y hostigamiento que, según sus relatos, sufría Álvarez antes del crimen de Díaz.

"Pity" Álvarez junto a "El Gringo" Díaz, la víctima

Uno de los testimonios más relevantes fue el de la kinesióloga que atendió al cantante entre 2017 y 2018. La profesional contó que, mientras realizaba una sesión de rehabilitación en su domicilio, escuchó que varias personas golpeaban la puerta y lo amenazaban: “Cuando bajes te vamos a matar”.

Por su parte, una vecina que administraba el edificio donde vivía Álvarez aseguró que Díaz integraba un grupo que protagonizaba robos, peleas y amenazas en el barrio. La mujer sostuvo que llamaba con frecuencia al 911 para denunciar esos episodios. Otro de los testigos, que trabajaba en un kiosco, afirmó que “el fallecido no era buena persona”.

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Las cinco declaraciones fueron favorables a la postura de la defensa, que sostiene que el músico actuó en legítima defensa.

Con la etapa testimonial próxima a concluir, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro podrían definir el cronograma de los alegatos, uno de los últimos pasos antes de que se conozca el veredicto.